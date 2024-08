Korea leitet Untersuchung zu „völkermörderischer“ mRNA-Nanotechnologie ein, die in Milliarden von Impfstoffen gefunden wurde

Bahnbrechende wissenschaftliche Forschungen aus Korea haben ergeben, dass die Verbindung zwischen der Pharmaindustrie und der globalen Elite die Menschheit noch stärker im Griff hat als bisher angenommen.

Die Forschung aus Korea hat ergeben, dass die Körper geimpfter Menschen Milliarden von mRNA-Impfstoff-Nanorobotern enthalten, die ein- und ausgeschaltet werden können, um eine Vielzahl von Körperfunktionen zu steuern, darunter auch die chemischen Stoffe, die Emotionen, Sexualtrieb und Appetit kontrollieren.

Koreanischen Wissenschaftlern zufolge scheint die mRNA-Nanotechnologie sogar in der Lage zu sein, mütterliche Instinkte auszuschalten und beim geimpften Wirt sogar den „Tod zu programmieren“.

Es klingt wie die Handlung aus einem Science-Fiction-Horrorfilm. Ein böser Herrscher injiziert Menschen Nanopartikel, die eine mikroskopische Armee bilden und Geist und Körper übernehmen. Alles wird ferngesteuert durch versteckte „intelligente Geräte“.

Das ist zwar ein erschreckendes Szenario, aber zum Glück ist es nur die Handlung eines Films. Oder etwa nicht?

Führende koreanische Wissenschaftler haben eine schockierende Entdeckung gemacht. Durch umfangreiche Laboruntersuchungen fanden sie heraus, dass die mRNA-COVID-Impfstofffläschchen von Moderna und Pfizer Millionen magnetischer Graphen-Nanopartikel enthalten.

Diese Partikel können sich selbst zu weißen, faserigen Klumpen zusammensetzen. Einige dieser Klumpen werden bis zu einem Meter lang. Und sie bewegen sich wie Schlangen. (Affenpocken gibt es nicht! Viren und Ansteckungskrankheiten gibt es nicht!)

Wenn Sie skeptisch sind, ob „Nanopartikel“ elektronisch gesteuert werden können, denken Sie noch einmal darüber nach.

Forscher am MIT haben dies bereits mit drei verschiedenen elektronischen Geräten demonstriert. Diese Geräte nutzen mehrere Schritte, um Supraleitung zu erreichen – wodurch Elektrizität durch einen einzigartigen Mechanismus ohne Widerstand fließen kann.

Ihre in der Mai-Ausgabe von Nature Nanotechnology veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass ein spezielles „Graphen mit dem magischen Winkel“ zu den vielseitigsten supraleitenden Materialien gehört.

Dieser spezielle Winkel besteht aus einer einzelnen Schicht von Kohlenstoffatomen, die in Sechsecken angeordnet sind. Die Forschung an dieser Art von Nanopartikeln begann bereits 2004 und ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass sie nun sowohl Wärme als auch Elektrizität leiten können.

Dies führt uns zurück zur Nanotechnologie des Covid-19-mRNA-Impfstoffs und all den seltsamen faserigen Gerinnseln, die Einbalsamierer auf der ganzen Welt in mit Covid geimpften Leichen finden, die aus „plötzlichen und unerklärlichen“ Gründen gestorben sind, darunter Herzversagen, Schlaganfälle und blasenbildende Autoimmunerkrankungen.

Koreanische Wissenschaftler fanden heraus, dass mRNA-Impfstofffläschchen von Moderna und Pfizer-BioNTech diese selbstassemblierenden Nanopartikel enthalten.

Durch die Verwendung von Schaltern mit großer Reichweite und großem Volumen, die Magnetfelder manipulieren, haben Forscher am südkoreanischen Institute for Basic Science (IBS) bewiesen, dass Wissenschaftler mithilfe der Nano-MIND-Technologie ( Magnetogenetic Interface for NeuroDynamics ) den Appetit, die Mutterinstinkte und die Emotionen von Mäusen fernsteuern können.

Handelt es sich nur um einen weiteren Zufall? Impfstoffe sind, den Mainstream-Medien zufolge, weltweit die häufigste Ursache für Zufälle.

Die Wissenschaftler sind jedenfalls dieser Meinung.