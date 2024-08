Medium über die Trennung der Zeitlinien: 4 Anzeichen, dass es geschieht (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Trennung der Zeitlinien in zwei Welten passiert jetzt und jeder hat die Möglichkeit, sich für eine Zeitlinie, respektive Welt, zu entschieden. Worauf es jetzt zu achten gilt im außen, verrät Medium Kerry K. in einer neuen Folge auf ihrem YouTube-Kanal. Von Frank Schwede

Der Zusammenbruch der Zeitlinien sorgt für allerlei Wirbel im außen wie im innen. Die einen berichten, dass sie sich im Alltag nicht mehr zurechtfinden, andere glauben sogar verrückt zu werden. Das ist nach Worten von Kerry K. ganz normal:

„Erinnert euch, als der Mandela-Effekt aufkam? Da waren Leute, die sagten, nein dieser Film endet so, ich war dabei und erinnere mich ganz genau. Andere sagten, nein, der Film endete anders. Ich war dabei, ich erinnere mich genau. Dann haben die Leute diskutiert, über dass Ende des Liedes, über der Werbespot – und beide Leute hatten recht.“

Der Grund für die Verwirrung war der Zusammenbruch aller Zeitlinien zu einem Konvergenzpunkt. Und genau da befinden wir jetzt. Alle Zeitlinien sind kollabiert. Kerry K. erläutert, was passiert ist:

„Als die Zeitlinien kollabierten, entstand ein Durcheinander. Ein Mischmasch aus so vielen Realitäten, sodass unsere Zeitlinie anfing, das zu tun, was eine Zeitlinie langfristig nicht tun kann, sondern nur auf sehr kurze Sicht – und das ist, alle kollabierten Möglichkeiten in sich aufzunehmen.

Alle Potentiale, all dieser zusammengebrochene Zeitlinien, die in diesem einen Raum zusammengetroffen sind Und all diese Argumente, so unsinnig sie auch waren, kommen nun in neunen Kleidern wieder hoch.“

Als die Realitäten am Konvergenzpunkt zusammentrafen, entstand Verwirrung, weil sie sich aufspalteten. Mittlerweile sind wir im Nadelöhr angelangt und werden gepresst und gedrückt, um schließlich während des Aufstiegs in eine der beiden Zeitlinien ausgespuckt zu werden. Kerry K.:

„Wonach es im Moment aussieht, ist, dass wir es mit zwei sehr unterschiedlichen Energieströmen zu tun haben. Der eine Strom geht nach 5D, der andere nach 4D. Während das geschieht, werden beide Ströme immer unterschiedlicher.“

Das hat zur Folge, dass Menschen – sogar innerhalb der Familie und im Freundeskreis, einander oft nicht mehr verstehen, so als lebten sie in zwei unterschiedlichen Welten, obwohl sie dieselbe Sprache sprechen. Das ist nach Aussage von Kerry K. ein typisches Symptom der Zeitlinientrennung. Kerry K.:

„Wir haben es mit einer Aufteilung in zwei Welten zu tun. Ein Weg führt in die untere Ebene der Realität, die auf der Erde kein Platz mehr haben wird, weil die Erde nur 5D und höher beherbergen wird. 5D wird also künftig die niedrigste Frequenz sein, die hier existieren kann. Mit anderen Worten, alles unter 5D wird nicht in der Lage sein, hierbleiben zu können. „

Zurück zum Garten Eden

Das heißt, die Erde wird zum makellosen Eden zurückkehren, das sie ursprünglich einmal war. Sie war das Juwel des Kosmos, wie es Kerry K. formuliert, und vor dem Fall ein 5D-Planet, der in Lemurien begann und sich in Atlantis fortsetzte.

Dann kam es zum Fall des Bewusstseins. Jetzt befindet sich die Erde im Prozess der Wiederherstellung. Doch viele Menschen sind dazu noch bereitet, stellt Kerry K. fest:

„Vor allem die Kontrolleure der falschen Matrix sind nicht bereit, ihr Baby aufzugeben, ihren Traum der falschen Matrix, die eine falsche Realität ist.“

Die falsche Matrix ahmt das organische Universum, Gottes ursprüngliche Schöpfung, nach und manipuliert die gesamte Menschheit mit einer gefälschten Realität. Kerry K. erklärt den Grund dafür:

„Die falsche Matrix gibt es aus einem Grund, um die Archonten zu erhalten. Das ist ihre Treibstoffquelle. Sie können nicht erschaffen, aber sie können konstruieren. Und wir sind sozusagen das schöpferische Nutzvieh, das die Realität in ihrem Namen erschafft und dabei viel Leid für uns selbst verursacht. „

Die Herrscher der falschen Matrix sind noch nicht bereit aufzugeben. Auf der anderen Seite gibt es eine weitere die Gruppe, die nicht bereit ist für den Aufstieg, weil sie weitere Lernprozesse benötigt. Das bedeutet, beide Gruppen werden in die niedrigen Realitätsebenen flüchten. Für die Erde ist das kein Problem, sagt Kerry K., weil…:

„…die Chance, dass eine falsche Matrix wieder hergestellt wird, ist sehr gering ist. Es findet so sehr die Auflösung dieser Realität statt, die Auflösung der Möglichkeiten einer neuen falschen Matrix, darum glaube ich, dass sie nicht wieder zustande kommen wird.“