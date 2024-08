Nahrungsmittelknappheit: Hungerpolitik der globalen Elite-Sekte

Der moderne Verbraucher nimmt also eine giftige, vitaminarme und weitgehend leblose Nahrung zu sich – und versucht, sie zu verdauen – und schleppt so sowohl jetzt als auch in der Zukunft einen gefährlichen Cocktail gesundheitlicher Probleme mit sich.

Für all jene, die auf eine solch katastrophale Nahrungsmittel- und Landwirtschaftspolitik angewiesen sind, um sich und ihre Familien weiterhin ernähren zu können, sollte die Ampel rot sein.

Denaturierte, minderwertige und hochverarbeitete Lebensmittel sind für die große Mehrheit der von Convenience-Produkten verdorbenen Verbraucher auf den britischen Inseln und in weiten Teilen der postindustriellen modernen Welt zur alltäglichen Norm geworden. Ein Regime, das auch in den Ländern der südlichen Hemisphäre tief eingedrungen ist und deren traditionelle Ernährungs- und Lebensweisen untergräbt.

Aber es sind nicht nur minderwertige, vitaminarme Lebensmittel, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Verbraucher beeinträchtigen. Aufgrund verschiedener gezielt aufgebauschter internationaler Konflikte und politisch motivierter Machtspiele, bei denen die falsche grüne „Null-Kohlenstoff“-Agenda genutzt wird, um Ressourcen von der landwirtschaftlichen Produktion abzuziehen, halten große Supermarktketten wie Tesco heute 60 % weniger Reservenahrungsmittel in ihren Systemen als noch vor fünf Jahren.

Dies bedeutet, dass die Nahrungsmittelvorräte höchstens für ein bis zwei Wochen ausreichen, falls die Vorräte im Zuge einer Krise versiegen sollten.

Man kann deutlich erkennen, dass der Druck auf Landwirte und Verbraucher immer größer wird. Jede bestehende „Komfortzone“ erodiert rapide, wie der Boden auf den zunehmend unfruchtbaren Ackerflächen.

Es bleibt nur noch sehr wenig Zeit, um eine umfassende Nahrungsmittel- und Landwirtschaftskrise abzuwenden. Ein britischer Landwirt drückte es kürzlich so aus: „Wird die Regierung ihre Agenda ändern oder uns verhungern lassen?“

Das sollte die Frage sein, die sich jeder stellt, der noch denken kann. Denn die letztgenannte Möglichkeit ist keine bloße Fantasie, sondern ein integraler Bestandteil der Agenda der globalen Schattenregierung.

Der Direktor der Supermarktkette Sainsbury scheint die Antwort zu kennen. Er wird mit den Worten zitiert: „Bis 2030 werden wir keine Landwirte mehr brauchen.“

Sainsbury wiederholt lediglich die Agenda 2030-Doktrin des Weltwirtschaftsforums (WEF). Diese zentrale Plattform des Great Reset, des Green New Deal und der vierten industriellen Revolution nutzt die Ausrede, bis 2045 Netto-Null zu erreichen, um der Lebensmittel- und Landwirtschaft, wie wir sie kennen, weltweit den Geldhahn zuzudrehen.

Das WEF, die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation sowie die große Mehrheit der globalen Bankmagnaten/-institutionen und globalen Investmentgesellschaften wie BlackRock und Vanguard unterstützen mit stillschweigender Unterstützung von Milliardären wie Bill Gates, Elon Musk und dem König von England den großen Schwindel um die globale Erwärmung.

Sie entsprechen dem Plan, die landwirtschaftliche Produktion und insbesondere die traditionellen Nutztiere abzuschaffen. Denn sie stoßen Methan und CO2 aus, die laut der von der Regierung durchgeführten „Computermodellierungswissenschaftler“ als Auslöser der globalen Erwärmung/des Klimawandels gelten.

In der Zwischenzeit kauft Bill Gates wertvolle Saatgutreserven auf, die einzige Quelle für nicht DNA-verändertes/nicht gentechnisch verändertes einheimisches Saatgut, nur um diese nach dem Kauf sofort wieder zu schließen. Ein eklatanter und abstoßender Akt des Ökozids.

Gates steht im Mittelpunkt des Bestrebens der globalen Elite-Sekte, den Großteil der Menschheit auszuhungern. Gemeinsam mit Klaus Schwab, Yuval Noah Harari und ihren indoktrinierten „jungen globalen Führern“ arbeitet er daran, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre vollständig synthetische, gentechnisch veränderte („GM“), im Labor hergestellte künstliche Nahrungsmittel im Boden angebaute Pflanzen und grasgefütterte Tiere ersetzen werden.

Gates hat bereits riesige Flächen Ackerland in den USA gekauft, um dort experimentelle, DNA-veränderte gentechnisch veränderte Pflanzen und „impfstoffreife“ Zutaten zur Bekämpfung künftiger Plandemien anzubauen – an deren Planung und Auslösung er zudem beteiligt ist.

Während um die Ecke im Cyber ​​Valley (ehemals Silicon Valley) unter dem Titel „Projekt 20451“ fünfzig Wissenschaftler eine Strategie für die dystopische „Entwicklung“ der Menschheit ausarbeiten: das menschliche Bewusstsein auf einen künstlichen Träger zu übertragen, um eine vom Menschen geschaffene Form der Unsterblichkeit zu schaffen. Eine kybernetische Schöpfung mit künstlicher Intelligenz („KI“) namens „Der Transhumane“.

Wie König Charles bei der Einführung der jüngsten Phase des „Great Reset“ in Davos ankündigte: „Wir müssen uns auf Kriegsfuß stellen.“ Ja, durch die Verkündung eines von Davos inspirierten „globalen Notfallplans“ können uns alle möglichen Verzerrungen des Lebens als Völkermordmedizin verschrieben werden, um die Ankunft des gelobten Landes der Cyborgs zu beschleunigen.

Damit komme ich zum dringendsten Problem zurück: unserem ein- oder zweijährigen Zeitfenster, in dem wir entweder das Ruder herumreißen können – wahrscheinlich von Staat zu Staat – oder einen Weg finden, gemeinsam Archen der ökologischen Landwirtschaft zu bauen, die robust genug sind, um landwirtschaftliche und dörfliche/kleinstädtische Gemeinschaften zu unterstützen. Eine Aktion, bei der sich alle in gegenseitig unterstützende Bemühungen einbringen, um einen praktischen Weg nach vorn zu finden.

Alle Beweise deuten auf einen geplanten Demozid hin – bei dem wir, das Volk, die Zielzone sind –, der bereits rund um die Uhr per Videoüberwachung, digital und per Satellit überwacht wird und einer gedankenkontrollierenden EMF-Strahlung ausgesetzt ist, die zunehmend an die allgegenwärtige elektromagnetische Computermatrix gekoppelt ist, die als „Cloud“ bekannt ist.

Darüber hinaus werden wir fast täglich durch das Programm zur atmosphärischen Geoengineering (Chemtrails) erstickt, das wahllos Aluminium-, Barium- und Strontium-Nanopartikel auf alles und jeden ablädt. Die Liste geht noch weiter, und viele von Ihnen kennen sie bereits.

Wie uns die dunklen Agenten der zentralen Kontrolle versichern: „Damit wollen wir die globale Erwärmung/den Klimawandel verhindern.“ Ha, ha. Nein. Damit wollen wir ein wachsendes globales Bewusstsein und höheres spirituelles Bewusstsein blockieren, das sie völlig zunichte machen und den Lauf der Geschichte verändern würde.

Angesichts dieses permanenten und weitgehend unsichtbaren Angriffs auf ihre Grundfesten muss die Menschheit jetzt eine praktische Antwort entwickeln, denn morgen ist es zu spät.

Wie bei allen Dingen, die ihren Höhepunkt an Opposition zu dem erreichen, was real und wahr ist, muss der übermäßig schwere lebensfeindliche Ballast, der die grundlegende Einfachheit ehrlichen Handelns auf der Grundlage von gesundem Menschenverstand blockiert, beseitigt werden, um zu etwas Solidem, Realem und dem Leben von Mensch, Tier und Umwelt Unterstützendem zurückzukehren.

Es geht um die Beseitigung aller Exzesse bis auf das Notwendigste, um einen Neuanfang zu ermöglichen.

Also kehren wir zu Boden, Nahrung, Wasser und Obdach zurück. Das ist unsere Ausgangsbasis, von der aus wir neu beginnen. Boden, Nahrung und Wasser müssen alle die Eigenschaft des „Lebendigen“ zurückerlangen. Und das gilt auch für uns.

Um dies zu erreichen, müssen die großen, von Agrochemikalien abhängigen kommerziellen Monokulturfarmen, die ich zu Beginn dieses Artikels erwähnt habe, in viele kleinere Einheiten aufgeteilt werden, von denen jede als ein entstehendes pro-ökologisches Projekt betrachtet wird.

Nach und nach wird die Bodenvielfalt dieser Einheiten wiederhergestellt, wobei die in der biologischen und ökologischen Landwirtschaft üblichen Techniken zum Einsatz kommen.

Die Erträge werden wieder auf ihr optimales Niveau zurückkehren und eine Symbiose zwischen der Wiederbelebung der natürlichen Vielfalt und dem Anbau von Nahrungsmittelpflanzen wird erreicht. Für ökologisch versierte Menschen ist dies gesunder Menschenverstand.

Es bedarf unbedingt der neuen Energie einer neuen Generation, um diese Herausforderung anzunehmen und zu erkennen, dass die frischen, hochwertigen Lebensmittel, die sie auf wiederaufgeforsteten Flächen anbauen, ihre Bestimmung in den unmittelbarsten geografischen Gebieten finden müssen – und nicht länger auf sterbenden globalen Märkten für die massenproduzierten sterilen und synthetischen Lebensmittel abgeladen werden dürfen, die die Plastikregale der seelenbetäubenden „Betäubungsmärkte“ füllen.

Die Relokalisierung des Bedarfs an Nahrungsmitteln, Fasern und Brennstoffen beschreibe ich in meinem ersten Buch „ Kreative Lösungen für eine Welt in der Krise “ unter der Überschrift „ Das Näheprinzip “.

Es genügt zu sagen, dass die landwirtschaftlichen Wüsten, die unsere Nahrungskette denaturiert und zerstört haben, letztlich durch eine völlig neue Dynamik ersetzt werden, die auf einer erneuerten ländlichen Wirtschaft und einem Selbstversorgungsinstinkt basiert.

Von entscheidender Bedeutung sind dabei einheitliche und von den Verbrauchern unterstützte Anstrengungen, da diese Maßnahmen, wie der Direktor von Sainsbury’s zum Ausdruck brachte, völlig außerhalb der Agenda der Schattenregierung liegen.

Der Trend, die Kontrolle über unser Schicksal zurückzugewinnen, ist bereits in der stetig wachsenden Ablehnung des supranationalen Giganten Europäische Union und in der Verteidigung der Grundwerte der Nationalstaaten erkennbar. Auch die wachsende Bewegung unabhängiger Staaten in Nordamerika, die sich von der zentralen Kontrolle Washingtons befreien wollen, ist zunehmend sichtbar.

Unsere Zukunft liegt in unseren Händen, oder wir, das Volk, haben keine Zukunft. Es ist an der Zeit, nicht länger zu glauben, man werde sich irgendwie durchwursteln und auf trockenem Land wieder herauskommen.

Eine solche Haltung ist ein selbstmörderischer Rückzug in ein gut vorbereitetes Gefängnis der Sklaverei – und ja, man lässt sich selbst Opfer eines langwierigen Prozesses des Hungerns werden.

Das Leben geht vorwärts, nicht rückwärts. An diesem dramatischen Zusammenfluss zutiefst widersprüchlicher Energien liegen unmittelbar einige bemerkenswerte Herausforderungen vor uns, die uns die einmalige Gelegenheit bieten, die angeborene Kreativität und den Mut zum Ausdruck zu bringen, mit denen wir Menschen gesegnet sind, die jedoch viele nicht in die Praxis umzusetzen vermochten.

Man muss kein Bauer sein, um die Samen dessen zu pflanzen, was zur Quelle lebenswichtiger Nahrung für Körper, Geist und Seele wird.

Aber man muss erkennen, dass die Zukunft, die wir uns wünschen, auf dieser Ebene praktischer Einfachheit aufgebaut werden muss.

Über den Autor

Julian Rose ist Biobauer, Autor, Radiomoderator und internationaler Aktivist. Er hat vier Bücher geschrieben, von denen das neueste „Overcoming the Robotic Mind“ ein lautstarker Aufruf zum Widerstand gegen die despotische Übernahme unseres Lebens durch die Neue Weltordnung ist. Weitere Informationen finden Sie auf seiner Website HIER .

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 02.08.2024