Neue Eindrücke aus der geistigen Welt: Wir haben die energetische Oktave gewechselt – viele könnten gehen

Guten Tag,

ich muss mich schon wieder für die verspätete Veröffentlichung des Beitrages entschuldigen. Seit 14 Tagen hänge ich wirklich brutal in den Seilen. Angefangen hat es mit einer energetischen Umstellung, die sich teilweise auch physisch mit Herzschmerzen und Atemschwierigkeiten zeigte. Von Egon Fischer

Die energetische Umstellung hat meinen Körper geschwächt und so ist es kein Wunder, dass ich mir vor einer Woche eine sehr unangenehme Sommergrippe eingefangen habe und die hat mich körperlich nochmals ziemlich mitgenommen. Interessant ist, dass in meinem Bekanntenkreis viele Menschen ähnliche bis völlig gleiche Symptome wie ich haben, teilweise zeitlich etwas versetzt. So haben zwei Bekannte urplötzlich auch Herzschmerzen. Von Egon Fischer

Im letzten Beitrag habe ich geschrieben:

„Dann kamen noch einige geschäftliche und gesundheitliche Probleme dazu. Damit nicht genug. Auch meine Wahrnehmung hat sich verändert und ich nehme jetzt die energetischen Ebenen anders wahr. … Aber leider kann ich bis ca. Ende September noch immer keine Details wahrnehmen. Aus der geistigen Welt habe ich zwar einige Hinweise bekommen, die ich aber noch nicht ganz einordnen kann. Meine geistigen Kollegen sind aktuell auch nicht so hilfreich. Wenn ich frage, was in der nächsten Zeit passiert, sagen sie nur: Wir dürfen dir gegenwärtig dazu keine Infos geben.“

In der Zwischenzeit habe ich und auch die Wasserfrau einige sehr interessante allgemeine Infos bekommen. Damit kann ich einiges, was in den letzten Wochen passiert ist, besser einordnen. Für die nächsten Wochen bzw. Monate habe ich immer noch keine Details erhalten. Aber ich denke, die allgemeinen Infos können helfen, Geschehnisse, die eventuell in den nächsten Wochen eintreten, besser einzuordnen.

In diesem Beitrag werde ich daher die allgemeinen Infos, die ich bzw. die Wasserfrau aus der geistigen Welt erhalten haben, überblicksmäßig behandeln. Mehr Details werde ich dann in nächsten (kostenpflichtigen) Beitrag bringen und ich hoffe, dass ich bis dahin weitere Infos bekomme.

Das gescheiterte Trump-Attentat

Das Ereignis, das gegenwärtig viele beschäftigt, ist das gescheiterte Trump-Attentat. Ich möchte nicht auf Details des physischen Geschehens eingehen. Dazu gibt es im Internet genug Detailanalysen. Ich möchte nur ein paar seltsame energetische und geistige Phänomene schildern. (Neue Eindrücke aus der geistigen Welt: Die Egregoren-Ebene fällt weg. Was sind Egregoren? Wie wirken sie? Was fällt weg? (Videos))

Eine seltsame Erleichterung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der das Attentat stattfand, konnte ich wie so häufig nicht gleich einschlafen. Kurz nach Mitternacht bin ich nochmals kurz ins Internet gegangen und da habe ich gelesen, dass ein Attentat auf Trump passiert ist, Trump aber nicht ernsthaft verletzt wurde. Als ich die erste Meldung darüber gelesen hatte, habe ich mich unendlich erleichtert gefühlt.

Ich konnte aber nicht nachvollziehen, warum. Am nächsten Tag hat mich ein medialer Bekannter aus dem Tecklenburger Land angerufen. Er verspürte auch, als er die Nachricht vom Trump-Attentat erhalten hatte, eine energetische Erleichterung. Er meinte dann, dass er nie das Gefühl hatte, dass Trump ernsthaft gefährdet ist.

Das fand ich bemerkenswert, weil ich auch die ganzen vergangenen Wochen und Monate nie das Gefühl hatte, dass Trumps Leben gefährdet ist. Einige Stunden später habe ich mit Kollegen über das Attentat gesprochen. Die sagten dazu nicht viel, sie meinten nur: „Das war alles kein Zufall“.

Das USA-Totemtier / der Adler ist abgestürzt und tot

Einige Stunden vor dem Attentat auf Trump hatte ich einige seltsame Visionen.

In einer Vision habe ich über den USA das amerikanische Wappen- / Totemtier, das ist ein Weißkopfseeadler, fliegen gesehen. Fliegen ist zu viel gesagt, er hatte keine Federn und ist daher irgendwie in der Luft herumgetaumelt und dann ist er in Kreisen Richtung Boden gestürzt. Unten auf der Erde war ein Vulkankegel, in dem ich Feuer sah. Ich beobachtete, wie der Adler in den Vulkankegel stürzte und in den Flammen verschwand.

Die amerikanische Wirtschaft basiert auf Blut und Tod