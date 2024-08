Offizielle NASA-Dokumente bestätigen Pläne für ein Massenaussterben im Jahr 2025 (Video)

Offizielle NASA-Dokumente, die jetzt öffentlich zugänglich sind, lassen eine düstere und dystopische Zukunft erahnen. Diese Dokumente enthüllen, dass die NASA sich im Geheimen auf ein für 2025 geplantes katastrophales Ereignis vorbereitet – ein Massenaussterben, das das Grundgerüst der Zivilisation bedroht.Die Implikationen dieser Enthüllung sind erschütternd. Sie legen nahe, dass eine mächtige Institution, der Millionen vertrauen, aktiv an einem Plan beteiligt ist, der zur Entvölkerung der Erde führen könnte. Dieser Artikel geht tief in die Details ein und enthüllt die potenzielle Realität dieser bevorstehenden Katastrophe. Wenn Sie dies lesen, haben Sie das Recht, die Wahrheit zu erfahren und sich auf das Kommende vorzubereiten.Die Rolle der NASA in einer globalen Katastrophe. Jahrzehntelang galt die NASA als Leuchtturm der Weltraumforschung, Innovation und des wissenschaftlichen Fortschritts. Die kürzlich aufgedeckten Dokumente zeichnen jedoch ein anderes Bild – das Bild einer NASA, die an einer so schändlichen Verschwörung beteiligt ist, dass es kaum zu glauben ist. Die Dokumente, zu denen auch eine PowerPoint-Präsentation des NASA-Chefwissenschaftlers Dennis Bushnell gehört, skizzieren eine Reihe von Ereignissen, die sich im Jahr 2025 ereignen werden. Diese Ereignisse sollen die Zivilisation, wie wir sie kennen, nicht nur stören, sondern vernichten.Das Beunruhigendste an dieser Enthüllung ist die Präzision, mit der diese Pläne ausgearbeitet wurden. Die Dokumente beschreiben eine Reihe von Terroranschlägen aus dem Inneren der USA, kombiniert mit biologischer Kriegsführung, die auf amerikanischem Boden verübt werden sollen. Diese Angriffe sind nicht das Werk ausländischer Gegner, sondern werden von innen heraus orchestriert, mit der Absicht, maximale Zerstörung und den Zusammenbruch der Gesellschaft herbeizuführen. (WEF-Dokument bestätigt, dass im Jahr 2025 6 Milliarden Menschen sterben werden (Video))

Die Zeitlinie des Terrors: Ein Vorspiel zum Aussterben. Die Pläne für dieses Massenaussterben sind nicht neu. Die Dokumente legen nahe, dass sich die NASA seit Jahrzehnten auf dieses Szenario vorbereitet. Diese Zeitlinie des Terrors begann lange bevor die Dokumente veröffentlicht wurden. Es handelt sich um einen methodischen und kalkulierten Ansatz zur Reduzierung der Weltbevölkerung, der sicherstellt, dass die Machthaber die Kontrolle über die verbleibenden Ressourcen behalten.Was diese Enthüllung noch erschreckender macht, ist die Tatsache, dass viele der in den Dokumenten beschriebenen Ereignisse bereits stattgefunden haben. Dies deutet darauf hin, dass die Räder dieses tödlichen Plans bereits in Bewegung sind. Die globale Pandemie, weit verbreitete Unruhen in der Bevölkerung und zunehmende geopolitische Spannungen sind alles Anzeichen dafür, dass der Countdown bis 2025 begonnen hat.Die PowerPoint-Präsentation. Einer der belastendsten Beweise ist eine PowerPoint-Präsentation von Dennis Bushnell, dem Chefwissenschaftler der NASA. Diese Präsentation, die ursprünglich für den internen Gebrauch bestimmt war, wurde nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Folien beschreiben eine Reihe katastrophaler Ereignisse, darunter die absichtliche Freisetzung tödlicher Krankheitserreger, Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen und den Einsatz hochmoderner Waffen gegen die Zivilbevölkerung.

Bushnells Präsentation ist nicht bloß eine Spekulationsübung; sie ist ein Plan zur Zerstörung. Der Detailgrad der Präsentation ist beunruhigend, da sie konkrete Ziele, Zeitpläne und Methoden zur Durchführung dieser Angriffe umreißt. Dies ist nicht das Werk eines abtrünnigen Wissenschaftlers, sondern eine sorgfältig koordinierte Anstrengung einer der mächtigsten Institutionen der Welt.Die Agenda der biologischen Kriegsführung: Ziel sind die Schwachen. Ein Schlüsselelement des geplanten Massenaussterbens ist der Einsatz biologischer Kriegsführung. Die Dokumente legen nahe, dass eine Reihe künstlich erzeugter Krankheitserreger freigesetzt werden, die gezielt auf bestimmte Bevölkerungsgruppen abzielen, um die Zahl der Opfer zu maximieren. Diese Krankheitserreger sind so konzipiert, dass sie hoch ansteckend sind und eine hohe Sterblichkeitsrate aufweisen, wodurch sichergestellt wird, dass sich die Krankheit schnell und verheerend ausbreitet.Besonders heimtückisch ist die Entscheidung für biologische Kriegsführung. Im Gegensatz zu konventionellen Waffen können sich biologische Kampfstoffe unentdeckt verbreiten und Panik und Chaos auslösen, wenn sie ganze Gemeinden verwüsten. Die Dokumente deuten darauf hin, dass die Krankheitserreger in dicht besiedelten städtischen Gebieten freigesetzt werden, wo die Ausbreitung der Krankheit am effektivsten ist. Der Insider-Job: Terroranschläge auf amerikanischem Boden. Die Dokumente enthüllen auch Pläne für eine Reihe von Insider-Terroranschlägen auf amerikanischem Boden. Diese Anschläge sollen Angst und Verwirrung stiften und die Fähigkeit des Landes schwächen, effektiv auf die sich entwickelnde Krise zu reagieren. Zu den Zielen gehören Großstädte, Regierungsgebäude und kritische Infrastrukturen wie Strom- und Kommunikationsnetze.Das Ziel dieser Terroranschläge ist nicht nur, physische Zerstörung zu verursachen, sondern auch, das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Regierung und Institutionen zu untergraben. Indem sie diese Anschläge von innen heraus orchestrieren, können die Machthaber die Geschichte manipulieren, indem sie ausländische Feinde oder Schurken beschuldigen und gleichzeitig ihre Kontrolle über die Bevölkerung festigen.Der psychologische Krieg: Manipulation der Massen. Zusätzlich zu den physischen Angriffen enthüllen die Dokumente eine ausgeklügelte psychologische Kriegsführungskampagne, die darauf abzielte, die Massen zu manipulieren. Diese Kampagne umfasst die Nutzung von Massenmedien, sozialen Medien und anderen Kommunikationskanälen, um Angst, Fehlinformationen und Propaganda zu verbreiten. Ziel ist es, ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Unausweichlichkeit zu erzeugen, damit die Bevölkerung ihr Schicksal leichter akzeptieren kann.Die psychologische Kriegsführung zielt darauf ab, den Widerstand der Bevölkerung zu brechen und sie dadurch kontrollierbarer zu machen. Indem sie die Bevölkerung mit widersprüchlichen Informationen bombardieren und Angst verbreiten, können die Machthaber dafür sorgen, dass die Mehrheit der Bevölkerung zu gelähmt ist, um zu handeln, wenn das Massenaussterben beginnt. Die Beweise: Die einzelnen Punkte verbinden. Auch wenn die Vorstellung eines geplanten Massenaussterbens weit hergeholt erscheint, sind die in diesen Dokumenten präsentierten Beweise überzeugend. Die Tatsache, dass viele der in den NASA-Dokumenten beschriebenen Ereignisse bereits stattgefunden haben, ist ein starker Hinweis darauf, dass diese Pläne nicht nur theoretisch sind, sondern aktiv umgesetzt werden.So weist die globale Pandemie, die 2020 begann, frappierende Ähnlichkeiten mit den in den Dokumenten beschriebenen Szenarien für biologische Kriegsführung auf. Auch die weit verbreiteten Unruhen in der Bevölkerung und die zunehmenden geopolitischen Spannungen stehen im Einklang mit den Plänen zur Destabilisierung der Weltordnung. Diese Ereignisse sind keine Einzelfälle, sondern Teil einer größeren, koordinierten Anstrengung, den Zusammenbruch der Zivilisation herbeizuführen.Die globale Reaktion: Eine koordinierte Anstrengung. Die Dokumente legen nahe, dass die NASA bei diesem Unterfangen nicht allein handelt. Das geplante Massenaussterben scheint eine koordinierte Anstrengung zu sein, an der mehrere Regierungen, internationale Organisationen und private Unternehmen beteiligt sind. Diese globale Kabale arbeitet seit Jahrzehnten hinter den Kulissen und nutzt ihren Einfluss und ihre Ressourcen, um die Bühne für das Ereignis im Jahr 2025 zu bereiten. Die Beteiligung so vieler mächtiger Akteure wirft ernste Fragen über die wahre Natur der globalen Ordnung auf. Handeln die Staats- und Regierungschefs der Welt wirklich im besten Interesse ihrer Bevölkerungen oder verfolgen sie eine geheime Agenda zur Reduzierung der Weltbevölkerung und zur Festigung ihrer Macht?Die Folgen: Was das für die Menschheit bedeutet. Wenn man diesen Dokumenten Glauben schenken darf, sind die Folgen für die Menschheit verheerend. Das geplante Massenaussterben im Jahr 2025 würde den Tod von Milliarden von Menschen, den Zusammenbruch der globalen Zivilisation und die Entstehung einer neuen Weltordnung zur Folge haben. Diejenigen, die überleben, würden in einer Welt leben, die sich stark von der unterscheidet, die wir heute kennen – einer Welt, in der Freiheit, Demokratie und Menschenrechte nur noch ferne Erinnerungen sind.Die Aussicht auf eine solche Zukunft ist erschreckend, aber es ist unerlässlich, dass wir dieser Realität direkt ins Auge sehen. Die Wahrheit mag schwer zu akzeptieren sein, aber nur wenn wir die Bedrohung anerkennen, können wir beginnen, uns auf das vorzubereiten, was vor uns liegt.Die Aussicht auf ein Massenaussterben mag zwar überwältigend erscheinen, aber es gibt Schritte, die Einzelpersonen und Gemeinschaften unternehmen können, um sich vorzubereiten. Der Aufbau eines Netzwerks vertrauenswürdiger Verbündeter, die Bevorratung wichtiger Vorräte und die Entwicklung von Fähigkeiten zur Selbstversorgung sind allesamt entscheidende Bestandteile des Überlebens in einer postapokalyptischen Welt.

Darüber hinaus ist es wichtig, informiert zu bleiben und wachsam zu bleiben. Die Medien und die Regierung sagen nicht immer die Wahrheit, daher liegt es an jedem Einzelnen, nach zuverlässigen Informationsquellen zu suchen und immer einen Schritt voraus zu sein. Wissen ist Macht und angesichts einer so schrecklichen Bedrohung kann es der Schlüssel zum Überleben sein.

Die Enthüllungen dieser NASA-Dokumente sind ein Weckruf für die Menschheit. Das geplante Massenaussterben im Jahr 2025 stellt eine Bedrohung dar, wie wir sie noch nie erlebt haben – eine Bedrohung, die das Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen, bedeuten könnte.

Aber es ist noch nicht zu spät, etwas zu unternehmen. Indem wir uns informieren, uns auf das Schlimmste vorbereiten und zusammenstehen, können wir uns gegen diese dunkle Agenda zur Wehr setzen.

Die Zukunft mag düster erscheinen, aber die Menschheit hat schon früher scheinbar unüberwindbare Herausforderungen bewältigt. Es liegt in unserer Natur, Widerstand zu leisten, ums Überleben zu kämpfen und diejenigen zu beschützen, die wir lieben.

Während die Uhr auf 2025 herunterzählt, beginnt jetzt der Kampf um unsere Zukunft.

Liste mit 50 grundlegenden Dingen, von denen ich glaube, dass jeder sie in seinem Vorrat haben sollte, falls das Chaos ausbricht und Sie unabhängig bleiben wollen:

#1 Ein konventioneller Generator und ein Solargenerator

#2 Ein Wasserfilter

#3 Ein Regenwassersammelsystem, wenn Sie in der Nähe Ihres Hauses keine natürliche Wasserversorgung haben

#4 Ein großes Notfall-Medizinset

#5 Reis

#6 Nudeln

#7 Dosensuppe