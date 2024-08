Henoch, die gefallenen Engel, der Bibel-Code und der Schlüssel zur Wahrheit (Video)

Teile die Wahrheit!

Es existieren Schriften, die waren bei den frühen Christen sehr populär, dennoch wurden sie von den Kirchenvätern abgelehnt, sogar verboten. Dazu gehört auch das Buch Henoch, das vor rund zweihundert Jahren entstand und über den Kampf zwischen Gut und Böse, über gefallene Engel und die Apokalypse berichtet.

Wurde es von der Kirche nur deshalb verboten, weil es die gesamte christliche Geschichte verändert hätte? Von Frank Schwede

Das apokryphe Henoch-Buch beginnt mit einer Warnung an die Menschheit, dass Gott alles Leben auf der Erde durch eine große Flut vernichten werde. Als Strafe dafür, dass sich die „Gottessöhne“ (die Engel) mit den irdischen Frauen , den „Menschentöchtern“, vermählt hatten und dadurch das Geschlecht der blutrünstigen Riesen gezeugt wurde.

In der orthodoxen Bibel ist Henoch eine mystische Figur. Ob er wirklich gelebt hat, wird ein ewiges Geheimnis bleiben. Unter seinem Namen existieren drei apokryphe Bücher, wobei das äthiopische Buch (Henoch 1) das längste und wohl auch das wichtigste ist.

Henoch ist der Sohn von Jared, einem Nachkommen des ersten Menschen. In der priesterlichen Überlieferung steht Henoch in einer genealogischen Linie, die von Adam über Set zu Noah führt. Er nimmt im Stammbuch die siebte Stelle ein. In Genesis 5, 21-24 steht dazu geschrieben:

„Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Metuschelach. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Metuschelach gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen.“

Alten Schriften zufolge gilt Henoch als der Hüter aller Schätze des Himmels. Er ist der oberste Erzengel und der unmittelbare Diener des Thrones Gottes sowie Lehrer und Erzieher. Laut einer Legende soll Henoch der biblische König und Priester Melchisedek sein, außerdem der Erfinder der Schrift und der Astrologie.

Viele Kirchenväter wie Justin Martyr, Athenagoras von Athen, Irenäus, Clemens von Alexandrien, Origenes, Tertullian und Lactantius schrieben viel über Henoch und zollten ihm nebenbei großen Respekt.

Ihre Schriften enthalten viele Anspielungen auf das Buch Henoch, In einigen Fällen befürworten sie sogar ausdrücklich die Verwendung des Buches selbst als Heilige Schrift. (Antarktis: Hinter der Eiswand – ein Whistleblower des Geheimen Weltraumprogramms?)

Wer war Henoch wirklich?

Über Henochs Familie ist kaum etwas bekannt; weder der Name seiner Frau noch wie viele Söhne und Töchter er hatte. Bekannt ist nur, dass Henochs Sohn Methusalem der älteste in der Bibel erwähnte Mensch ist. Er verstarb im Jahr der Sintflut. Henoch selbst starb keines natürlichen Todes, sondern wurde an seinem Lebensende in die himmlische Welt entrückt.

Im Wächterbuch erfahren wir, dass die gefallenen Engel eine Ätiologie für das Böse bilden, weil aus dem Geschlechtsakt mit irdischen Frauen Bastarde, dämonische Wesen hervorgehen, die viel Unheil und Böses über die Menschheit bringen, weil sie alles, was sie auf der Erde vorfinden, zu verzehren beginnen.

Die dämonischen Kinder waren die Nephilim. Sie waren Riesen, die die alte Erde bewohnten. Sie lehrten den Menschen eine Vielzahl neuer technologischer Fähigkeiten, beispielsweise die Herstellung von Waffen und Kosmetik, außerdem brachten sie ihnen magisches Wissen und okkulte Fähigkeiten bei.

Das lässt vermuten, dass besondere psychische Fähigkeiten und magische Kräfte ursprünglich ein uraltes Erbe aus den himmlischen Reichen der Engel waren, das sie an die Menschen weitergaben.

In der luziferischen Tradition ist dieses Wissen in spiritueller und metaphorischer Hinsicht auch als Hexenblut, Elfenblut oder Feenblut bekannt, das von Hexen und Zauberern besessen wird.

Azazel war der Anführer der gefallenen Engel. Er wird in zahlreichen Schriften gemeinsam mit Luzifer genannt, dem Lichtbringer, oder Lumiel, das Licht Gottes. Azazel brachte den Menschen bei, wie man Schwerter schmiedet und Schilde und Brustpanzer herstellt.

Den Frauen soll er die Kunst gelehrt haben, wie man Armbänder, Ornamente, Ringe und Halsketten fertigt. Er zeigten ihnen auch, wie man Augenlider mit Kajal verschönert und dass Kosmetik das andere Geschlecht verführt.