Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, erwägt , angesichts eines Ausbruchs der Krankheit in Afrika den gesundheitlichen Notstand wegen Affenpocken auszurufen .

„Ich erwäge die Einberufung eines Notfallausschusses gemäß den Internationalen Gesundheitsvorschriften, der mich beraten soll, ob der Ausbruch [der Affenpocken] zu einem internationalen Gesundheitsnotfall erklärt werden sollte“, postete er am 4. August auf X.

Der in Äthiopien geborene Tedros sagte, seine Agentur, die Africa Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC), lokale Regierungen und Partner „verstärken die Maßnahmen zur Unterbrechung der Krankheitsübertragung weiter.“ Er betonte jedoch, dass „mehr Mittel und Unterstützung für eine umfassende Reaktion erforderlich sind.“

Laut Epoch Times ist „ein gesundheitlicher Notfall internationalen Ausmaßes die stärkste Bezeichnung für einen Ausbruch", und eine ähnliche Erklärung wurde Anfang 2020 auch für das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) abgegeben.

In einer separaten Erklärung des WHO-Chefs, die in Science veröffentlicht wurde , hieß es, das Affenpockenvirus könne und müsse „mit verstärkten Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens eingedämmt werden“ – eine weitere Ausrede für medizinische Tyrannei.

Zu diesen Maßnahmen gehören „Überwachung, Engagement der Gemeinschaft, Behandlung und gezielter Einsatz von Impfstoffen für diejenigen, die einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind“.

Tedros merkte auch an, dass „eine weitere Ausweitung“ der bereits in den betroffenen Ländern stattfindenden Reaktion auf Affenpocken „dringend erforderlich“ sei.

Die letzte gesundheitsbezogene Ankündigung der WHO zu Affenpocken erfolgte vor zwei Jahren, während eines Ausbruchs, der von 2022 bis 2023 andauerte. Während dieses Ausbruchs, der Europa und die USA betraf, behaupteten Beamte, Affenpocken würden sich hauptsächlich durch sexuellen Kontakt zwischen schwulen Männern verbreiten.

Neben der Erklärung der WHO rief auch die Regierung von US-Präsident Joe Biden wegen des Virus einen Notstand aus.

Affenpocken in zehn afrikanischen Ländern nachgewiesen, vor allem im Kongo

Tedros‘ Post wurde veröffentlicht, als das Africa CDC in einem Bericht bekannt gab, dass dieses Jahr in zehn afrikanischen Ländern Affenpocken festgestellt wurden.

In der Demokratischen Republik Kongo (ROC) wurden mehr als 96 Prozent aller Fälle und Todesfälle durch Affenpocken registriert. Gesundheitsbeamte in der ROC sagten, dass fast 70 Prozent der Fälle und 85 Prozent der Todesfälle im Land Kinder unter 15 Jahren betreffen.

Die Gesundheitsbehörde des Kontinents gab an, dass es im Jahr 2024 bisher schätzungsweise 14.250 Fälle von Affenpocken gegeben habe – fast so viele wie im letzten Jahr. Sie fügte hinzu, dass die Fälle im Vergleich zu den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 um 160 Prozent und die Todesfälle um 19 Prozent gestiegen seien.

Burundi und Ruanda meldeten beide erstmals das Auftreten von Affenpocken in ihren Ländern, während die Zentralafrikanische Republik (ZAR) und Kenia neue Ausbrüche in ihren Territorien meldeten. „Wir sind sehr besorgt über die Fälle von Affenpocken, die [die Hauptstadtregion] verwüsten“, sagte der Gesundheitsminister der ZAR, Pierre Somse, am 5. August.

In einer am 4. August veröffentlichten Mitteilung der gemeinnützigen International Society for Infectious Diseases, die sich auf das ugandische Gesundheitsministerium berief , hieß es, in Uganda seien zwei Fälle von Affenpocken bestätigt worden. „Beide Personen zeigten Symptome wie Hautausschlag, geschwollene Lymphknoten und allgemeines Unwohlsein“, fügte das Ministerium hinzu.