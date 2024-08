Pharmaunternehmen und WHO arbeiten zusammen, um einen dauerhaften „Pandemie“-Markt für vorgeschriebene experimentelle Impfstoffe zu schaffen

Der Unlimited Hangout-Journalist Max Jones beschreibt detailliert, wie die Pharmaindustrie die WHO nutzt, um den Medikamentenmarkt umzustrukturieren. So werden unzureichend getestete Impfstoffe und andere Medikamente nur minimalen Regulierungen unterworfen und ganze Bevölkerungen können jedes Mal, wenn die WHO eine neue globale Pandemie ausruft, zur Einnahme dieser Medikamente gezwungen werden.

Laut einem neuen Untersuchungsbericht von Max Jones von Unlimited Hangout verfolgen die großen Pharmakonzerne und ihre wichtigsten Investoren eine neue Strategie: „Die vollständige Übernahme des öffentlichen Sektors, insbesondere der Weltgesundheitsorganisation (WHO), und des Regulierungssystems, das nun den gesamten Markt in Geiselhaft hält.

Was steckt hinter der neuen Strategie? Die Pharmaindustrie steht bis 2030 vor einem „ Patent-Cliff “, da viele ihrer Blockbuster-Medikamente ihren Patentschutz verlieren werden. Damit sind Umsätze in Höhe von 180 Milliarden Dollar gefährdet und die Branche droht zu stürzen.

Laut Jones verfolgten die Pharmariesen jahrelang eine „Fusions- und Übernahmestrategie“, wenn die Patente auf rentable Medikamente ausliefen , und kauften kleinere Pharmaunternehmen auf, um ihr Produktportfolio zu erweitern.

Dies hat zur Folge, dass die Branche heute von einer Handvoll Unternehmen dominiert wird, für die meisten Gesundheitsprobleme stehen konventionelle chemische Arzneimittel zur Verfügung und der Zulassungsprozess für neue Arzneimittel ist mühsam geworden.

Die großen Pharmakonzerne konzentrieren sich derzeit auf die Übernahme von Biotechnologie- und Biologikaunternehmen , deren Produkte „komplexer, unberechenbarer und in der Herstellung schwieriger und teurer“ seien als Medikamente auf chemischer Basis, schrieb Jones. (Die Impfstoffindustrie ist verzweifelt; für die nächste „Pandemie“ sollen Polizei und NATO die Menschen zur Impfung zwingen)

Konventionelle Medikamente werden chemisch synthetisiert und haben laut der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) eine bekannte Struktur. Biologika stammen aus lebenden Zellen von Menschen, Tieren oder Mikroorganismen und werden technologisch verändert, um bestimmte Proteine ​​oder Zellen des Immunsystems anzugreifen. Die FDA bezeichnet Biologika als „komplexe Gemische, die nicht leicht zu identifizieren oder zu charakterisieren sind“.

Als Arzneimittelklasse stellen Biologika eine attraktive Lösung für das Patentcliff-Problem dar, da sie im Gegensatz zu Generika herkömmlicher Arzneimittel nicht so leicht repliziert werden können.

Stattdessen stellen die Hersteller „Biosimilars“ her, die im Gegensatz zu Generika während einer Behandlung nicht einfach mit dem Originalpräparat ausgetauscht werden können, ohne dass ernsthafte Sicherheitsrisiken entstehen, so Jones.

Und während Generika billig sind, ist die Herstellung von Biosimilars immer noch teuer. Außerdem gibt es regulatorische Hürden, um Biosimilars auf den Markt zu bringen.

Allerdings, so Jones, erschweren die schwerwiegenden Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Biologika – wie etwa das hohe Risiko schwerwiegender Nebenwirkungen im Zusammenhang mit dem COVID-19- Impfstoff – es den Arzneimittelherstellern, in einem herkömmlichen Regulierungsumfeld kommerziellen Erfolg zu erzielen.

„Zum Glück für die Pharmaindustrie“, schrieb Jones, „streben die WHO und ihre privaten Geldgeber ein beispielloses Rechtsverfahren an, das Schlupflöcher schließen soll, mit denen diese erheblichen Marktherausforderungen zumindest einiger Biotechnologien gelöst werden könnten.“

Solche Schlupflöcher machten die COVID-19-mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna – das paradigmatische Beispiel dieser neuen Strategie – zum umsatzstärksten Markterfolg der Pharmaindustrie aller Zeiten.

Die Verteilung der COVID-19-Impfstoffe an etwa 70 % der Menschen weltweit sei nur aufgrund der „beschleunigten, deregulierten Entwicklung und vorgeschriebenen Einnahme der experimentellen Medikamente“ möglich gewesen, schrieb Jones.

Die Industrie hofft, dieses Modell auch bei anderen Medikamenten nachbilden zu können. Und damit ist bereits begonnen worden: Im vergangenen Monat stellte die Biomedical Advanced Research and Development Authority ( BARDA ) Moderna 176 Millionen Dollar für die Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs gegen die Vogelgrippe zur Verfügung .

Die Interessenvertreter hinter der WHO haben diese zu einem Arm der Pharmaindustrie gemacht

Laut Jones wurde das Verfahren der raschen Entwicklung und Zulassung experimenteller Medikamente erstmals vom US-Militär zur Bekämpfung von Bedrohungen durch Biowaffen angewandt. Nun wird es von der WHO international legitimiert, indem die Agentur die Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) überarbeitet und weiterhin versucht, ihren Pandemievertrag durchzusetzen .

Auf der letzten Weltgesundheitsversammlung, die am 1. Juni endete, wurden die Änderungen abgeschwächt und der Vertrag teilweise verhindert. Die den Änderungen hinzugefügten Befugnisse und die Formulierungen im Vertrag, die die WHO und ihre Unterstützer im nächsten Jahr noch immer voranbringen wollen, zeigen jedoch, welche Art von Biotech-Pandemiemarkt die großen Pharmakonzerne am Werk sind.

Laut Jones ist dieser Markt:

„Es wird keine Strategie sein, die auf der freien Entscheidung der Verbraucher beruht, welche Produkte sie kaufen oder nicht, sondern die auf der Taktik des erzwungenen Konsums und der Manipulation regulatorischer Paradigmen beruht.“

„An vorderster Front dieser Initiative stehen die öffentlich-privaten Partner/privaten Interessenvertreter der WHO, die diese Politik direkt gestalten und davon profitieren. Ihr Einfluss hat die WHO tatsächlich zu einem Arm der Pharmaindustrie gemacht, der so mächtig ist, dass er bereits während der COVID-19-Pandemie seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, den gesamten internationalen Regulierungsprozess zum Vorteil der Pharmaindustrie umzugestalten.“

Diese Macht können die Interessengruppen unter anderem deshalb ausüben, weil die WHO 80 % ihrer Finanzmittel aus privaten Mitteln bezieht .

Zu diesen Interessenvertretern zählen Giganten des privaten Sektors wie Bill Gates , seine öffentlich-privaten Partnerschaftsorganisationen wie die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) und Bürokraten des öffentlichen Sektors wie Dr. Anthony Fauci und Rick Bright, Ph.D., von BARDA und der Rockefeller Foundation , die seit Jahren an der Schaffung eines neuen Systems arbeiten, das die Impfstoffproduktion beschleunigen würde.

Während der COVID-19-Pandemie schufen sogar Staaten, die nicht über die rechtlichen Strukturen für die Notfallzulassung neuer Medikamente verfügten, diese. Als Begründung diente das Verfahren zur Notzulassung von Medikamenten (EUL) der WHO, unterstützt durch das Impfstoffverteilungssystem COVAX der WHO. COVAX wurde gemeinsam von der WHO, Gavi, CEPI und Unicef ​​geleitet, die alle von Gates unterstützt werden.

Das Ziel bestehe nun darin, schrieb Jones, die Verfahren zu institutionalisieren, die weltweit für Covid-19 eingeführt wurden, um den Weg für einen neuen Pandemiemarkt zu ebnen.

Die One-Health-Agenda , die eine „umfassende Überwachung der Mensch-Tier-Umwelt“ sowohl vor als auch während Pandemien erfordert, sei ein zentraler Bestandteil dieses Plans, schrieb er.

Die vier Säulen des aufstrebenden Pandemiemarktes

Der Plan zur Sicherung dieses Marktes beruht auf vier Säulen. Diese Säulen sind in den kürzlich von der WHO verabschiedeten Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften und dem vorgeschlagenen Pandemievertrag verankert.

1. Bioüberwachung von „Erregern mit Pandemiepotenzial“ : Die WHO fordert ihre Mitgliedsstaaten auf, die Infrastruktur für die Bioüberwachung ganzer Bevölkerungen zu schaffen .

Private Interessenvertreter der WHO, etwa der Wellcome Trust und die Bill & Melinda Gates Foundation, finanzieren derartige Initiativen schon seit Jahren und stehen auch heute noch an vorderster Front bei ähnlichen Initiativen , schrieb Jones.

