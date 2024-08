Polizeistaat: AfD-Ökonom nach zehnstündigem FBI-Verhör an US-Grenze abgewiesen

Der AfD-Wirtschaftswissenschaftler Jurij Christopher Kofner wurde am Samstag, dem 20. Juli 2024, am Flughafen von Chicago zehn Stunden lang von der US-Grenzschutzbehörde und dem FBI über die AfD und Maximilian Krah verhört und schließlich wegen eines Memes, das Zelensky und Biden zeigt, abgewiesen. Die US-Behörden beschlagnahmten sein Mobiltelefon „zur weiteren Analyse“, und es ist unklar, ob und wann sie es zurückgeben werden.

„Als überzeugter Ordoliberaler“ wollte Kofner nach eigenen Angaben in die Vereinigten Staaten fliegen, um an einem einwöchigen Weiterbildungsseminar an der University of Springfield, Illinois, zum Thema „Klassischer Liberalismus und Unternehmertum“ teilzunehmen, zu dem er von den Veranstaltern, dem American Institute of Economic Research und der Academy on Capitalism, eingeladen wurde.

10 Stunden Verhör wegen AfD

Nach einem 12,5-stündigen Flug von München und obwohl Kofner eine offizielle Einreisegenehmigung des US-Innenministeriums („US Department for Homeland Security“) hatte, war er die einzige Person, die von den US-Grenz- und Zollbehörden direkt an der Flugrampe „stichprobenartig für weitere Befragungen“ festgehalten wurde.

Die US-Behörden beschlagnahmten sowohl sein Mobiltelefon als auch seinen Laptop zur elektronischen Durchsuchung. Anschließend wurde er zehn Stunden lang von Beamten der US-Grenzbehörden und des FBI verhört.

Die US-Regierungsagenten befragten den AfD-Ökonomen zu Rechtsextremismusvorwürfen „seriöser Nachrichtenagenturen“ gegen die Partei und angeblicher russischer Einflussnahme, zu seinen Positionen zum Ukraine-Konflikt, zur deutschen Außenpolitik und zu seinen Verbindungen zu US-Republikanern und zum AfD-Europapolitiker Maximilian Krah. („Tributpflichtiger Vasall“: Was bezahlt Deutschland für die Stationierung von US-Raketen an die USA?)

Diskreditierung der AfD

In einer Pressemeldung gibt Kofner auszugsweise einige seiner Antworten wieder:

„Genau wie Trump ist die AfD rechts, wird aber von den Systemmedien als angeblich rechtsextrem diskreditiert, weil sie, genau wie Trump und sein Lager in der Republikanischen Partei, die einzige wirkliche politische Alternative ist, die willens und in der Lage ist, das globalistische Großkonzern-Medien-Staatskonglomerat einzudämmen, die Nation wieder souverän zu machen, die illegale Einwanderung zu stoppen, die kulturelle Identität der Menschen zu bewahren und der Ukraine Frieden zu bringen.“

Kein russischer Einfluss

„Es gibt keinen systematischen russischen Einfluss auf die AfD. In Deutschland kommt der einzige methodische ausländische Einfluss aus den USA, d.h. die regelmäßige Finanzierung von genehmen Journalisten und Parteitagen der Kartellparteien sowie die Tatsache, dass deutsche Politiker, Journalisten und Spitzenmanager als ‚Young Leaders‘ und Teilnehmer an US-Denkfabriken wie der Atlantik-Brücke, dem Marshall Fund oder dem Aspen Institute eine steile Karriere machen.

Sporadische Teilnahmen von AfD-Politikern an öffentlichen Feierlichkeiten der russischen Botschaft und an der Beobachtung russischer Wahlen sind da vergleichsweise harmlos und können daher in keiner Weise als systemischer Einfluss bezeichnet werden.“

Position im Ukraine-Konflikt

„Wie die offizielle Position der AfD verurteile auch ich den russischen Angriff auf die Ukraine, gebe aber auch der NATO-Osterweiterung und der westlichen Untersagung des fast vereinbarten Friedensabkommens im April 2022 eine Mitverantwortung für die Entstehung und Verlängerung dieses Konflikts.

Die AfD ist gegen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine mit deutschen Steuergeldern und insbesondere gegen Überlegungen, die deutsche Jugend an die neue Ostfront zu schicken.

Die AfD will eine vollständig souveräne Außenpolitik Deutschlands, die starke, für beide Seiten vorteilhafte wirtschaftliche, kulturelle und politische Beziehungen mit den Vereinigten Staaten, aber auch eine Friedenslösung für die Ukraine sowie gute Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit Russland im nationalen Interesse der deutschen Industrie umfasst.“