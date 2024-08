Projekt Monarch und satanische Symbolik in aktuellen Bildern der Musikindustrie

Teile die Wahrheit!

Seit dem Start unserer Webseite im Jahr 2012 wurde Rihanna aufgrund der sie umgebenden Symbolik unzählige Male erwähnt. Eines der wiederkehrenden Themen ist die Monarch-Gedankenkontrolle, genauer gesagt, die Sex-Kitten-Programmierung.

Und obwohl sie inzwischen zwei Kinder hat, bestimmt diese entwürdigende Symbolik (wenn man versteht, was sie bedeutet) immer noch ihre Karriere. Das folgende Fotoshooting für das Perfect Magazine ist ein weiterer Beweis für diese Tatsache.

Wie in früheren Artikeln zu sehen war, werden Sex-Kitten-Sklaven oft mit Katzenabdrücken gekennzeichnet. Alles an diesem Bild, von ihrer Kleidung bis zu den Möbeln, ist mit Katzenmotiven bedeckt. Die gegensätzlichen Drucke sind ästhetisch nicht sehr ansprechend, aber das spielt keine Rolle. Der Overkill vermittelt eine Botschaft: Hier geht es um die Programmierung von Sex Kitten.

Rihanna posiert aufreizend mit einer echten Katze (zusammen mit Perlen), was noch deutlicher macht, dass es hier um die Sex Kitten-Programmierung geht.

Auf dem obigen Bild ist Rihanna gefesselt, während sie ein Mikrofon in der Hand hält, was symbolisiert, dass sie eine Sklavin der Musikindustrie ist. Ihr strategisch platziertes Haar bildet außerdem ein Ein-Augen-Zeichen, was noch deutlicher macht, dass sie von der okkulten Elite kontrolliert wird. (Zuerst Michael Jackson und dann Amy Winehouse? – „Opfer der Eliten in der Musikindustrie?“)

In vielerlei Hinsicht ist Kim Kardashian mit Rihanna vergleichbar. Nachdem ihre Popularität vor etwa 14 Jahren ihren Höhepunkt erreicht hatte, müssen sich diese reiferen Mütter immer noch einer entwürdigenden Symbolik unterwerfen, um ihre Karrieren am Laufen zu halten.

Vor zwei Jahren veröffentlichte Balenciaga eine Werbekampagne, in der Kinder umgeben von BDSM-Gegenständen und sogar Anspielungen auf Pädopornos zu sehen waren. Die Kampagne war abscheulich, und die Empörung war groß.

Aber die Symbolik ist immer noch da. In der jüngsten Werbekampagne des Unternehmens mit Kim Kardashian dreht sich alles um die Programmierung von Sex Kitten. Sie sieht aus wie Marilyn Monroe (das ursprüngliche Sex Kitten) und trägt Schuhe mit Tiermotiven. Außerdem sagt ihr Gesicht förmlich: „Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Mist in meinem Alter immer noch machen muss“. Die Macher der Anzeige wollten tatsächlich dieses kranke und müde Gesicht sehen: Es ist ein Teil der Sklavenerfahrung in der Branche.

Apropos ehemalige Sexsymbole, die seltsame Dinge tun müssen, um relevant zu bleiben: Sharon Stones Instagram-Account enthält einige seltsame und verstörende Posts.

In einem bizarren Instagram-Post hat Sharon Stone ein blaues Auge und starrt in die Ferne, als wäre gerade etwas Schreckliches passiert. Die Bildunterschrift macht die Sache noch besorgniserregender: „Dieser Trip war hart, aber ich bin noch härter“. Die meisten Kommentare auf IG fragen sich, ob Stone sich irgendeinem zwielichtigen okkulten Eliteritual unterzogen hat. Immerhin trägt sie tatsächlich ein Ein-Augen-Zeichen.

Eminems neues Album The Death of Slim Shady enthält einige symbolträchtige Bilder, die sich auf die Natur seines Alter Egos beziehen.