Experten prognostizieren globalen „Bevölkerungskollaps“, da Geburtenraten einbrechen und die Zahl der Todesfälle ins Unermessliche steigt

Teile die Wahrheit!

Jahrzehntelang haben Bevölkerungsexperten vor den Folgen einer Überbevölkerung des Planeten gewarnt. In den letzten Jahren haben sie jedoch einen radikalen Kurswechsel vollzogen und prophezeien nun einen bevorstehenden Zusammenbruch der globalen Bevölkerung.

Dies ist eine weitere „Verschwörungstheorie“, die sich als „Verschwörungsfakt“ herausgestellt hat.

Bevölkerungsexperten verweisen auf rapide sinkende Geburtenraten in den meisten Ländern der Welt, darunter auch die USA, verbunden mit einem „explodierenden“ Anstieg der Übersterblichkeitsraten.

Die Geburtenrate in den USA ist im Jahr 2023 auf den niedrigsten Stand seit mehr als 40 Jahren gesunken. Dies geht aus beunruhigenden vorläufigen Daten hervor , die Anfang dieses Monats vom US-amerikanischen National Center for Health Statistics veröffentlicht wurden.

Die Geburtenrate amerikanischer Frauen im gebärfähigen Alter sei die niedrigste in der Geschichte, seit Statistiken erstellt werden, sagte Brady Hamilton, Demograf des NCHS und Hauptautor des Berichts.

Gleichzeitig steigt die Zahl der Todesfälle in der Welt nach der Pandemie rasant an, da die COVID-19-Impfungen in den Ländern mit hoher Impfquote weiterhin verheerende Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit der Bevölkerung haben. (Erfinder des Covid-Impfstoffs pfeift auf: „mRNA wurde entwickelt, um die Welt zu sterilisieren und zu entvölkern“ (Video))

Die American Heart Association (AMA) hat gewarnt, dass 90 Prozent der geimpften Bevölkerung mittlerweile an einer irreversiblen Herzerkrankung leiden, die durch die COVID-19-Impfstoffe verursacht wurde.

Naturalnews.com berichtet: Was auch immer zum CKM-Syndrom beiträgt, seien es Spike-Proteine ​​oder andere toxische Einflüsse, beschleunigt die Fettablagerung in den Arterien, was zu Blutgerinnseln führen kann. Es wirkt sich auch negativ auf elektrische Impulse im Herzen aus. Am stärksten gefährdet, ein CKM-Syndrom zu entwickeln, sind ältere Erwachsene im Allgemeinen, Männer und Schwarze.

Es gibt verschiedene Stadien des CKM-Syndroms, anhand derer die Mediziner heute den Schweregrad einschätzen. Neun von zehn Amerikanern haben Stadium eins oder höher, während 15 Prozent als „fortgeschrittenes“ CKM-Syndrom gelten.

Obwohl das CKM-Syndrom technisch gesehen seit 2011 besteht, soll es sich mit der Zeit verschlimmern. Heutzutage erkranken mehr Menschen daran als je zuvor, was darauf hindeuten könnte, dass die COVID-Impfungen ein wesentlicher Faktor sind.

„Eine Diagnoserate von 90 % für eine Erkrankung eines Neugeborenen, die mehrere Organe gleichzeitig beeinträchtigt, scheint nach gründlicher, bewusster und umfassender Reflexion innerhalb der medizinischen Gemeinschaft zu verlangen – einer Art umfassender Mobilisierung von Ressourcen, wie sie während der Operation Warp Speed ​​zu beobachten war – um die Grundursachen aufzuspüren, die in anderen Zusammenhängen, wie etwa bei Massenmigration, bei Leuten wie dem Karamel-uh-Gebilde außerordentliches Interesse wecken“, schreibt Ben Bartee für Armageddon Prose .

300x250

„… Es sei denn natürlich, eine echte Gesundheitsfürsorge ist nicht das übergeordnete Ziel der institutionalisierten, kommerzialisierten ‚Gesundheitsfürsorge‘, die von Regierungsbehörden und Industrie propagiert wird.“

Bartee glaubt, dass die COVID-Impfungen nur ein Faktor sind, der die rasant steigenden CKD-Erkrankungsraten erklärt. Zu den anderen Faktoren gehören Dinge wie eine giftige Nahrungsmittelversorgung und verunreinigtes Leitungswasser, die beide in den Vereinigten Staaten weit verbreitet sind.

Wie üblich geben die Chemie- und Pharmaindustrie keinen Dollar aus, um das Problem anzugehen. Medizinische Fachzeitschriften weigern sich größtenteils, das Offensichtliche anzusprechen, was nur für die Führungskräfte und Aktionäre von Unternehmen wie Pfizer und Merck eine gute Nachricht ist.

300x250 boxone

„,Vorbeugen ist besser als Heilen‘ ist dem Geschäftsmodell der Branche zuwider, daher haben wir es mit einem umgekehrten Paradigma zu tun“, sagt Bartee.

In den Kommentaren zu Bartees Artikel schrieb eine Person, dass das CKD-Syndrom wahrscheinlich passender als Pfizer-Syndrom oder Moderna-Syndrom bezeichnet werden sollte, wobei es sich um eine Anspielung auf die mRNA-(modRNA)-COVID-Injektionen der beiden Pharmariesen handelt.