Rückkehr nach Babel: Die Versuchung des Globalismus bleibt trotz historischer Misserfolge bestehen

Diese Männer versuchten, den Frieden in Europa zu sichern, hatten jedoch sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie dieser aussehen sollte. Castlereagh trat mit einer klarsichtigen Realpolitik an den Kongress heran und versuchte, Koalitionen zwischen Nationen zu bilden, die der NATO unheimlich ähnelten. Metternich hatte ebenfalls Koalitionen im Sinn – allerdings anderer Art, die weniger auf die Wahrung des Friedens als vielmehr darauf abzielten, Österreich vor der Zerstückelung zu bewahren.

Er prahlte mit einem in Wien unübertroffenen Ego und beharrte darauf, dass „ich allein alles besiegt habe – Hass, Vorurteile, kleinliche Interessen – um alle Deutschen unter ein und demselben Banner zu vereinen!“ Zar Alexander traf ein und beabsichtigte, als Hand Gottes in Europa zu wirken. Der Herzog von Wellington nannte sein Verhalten „erhabene Mystik und Unsinn“.

Doch was hielten die Menschen Europas vom Kongress? „Die Menschen waren zuversichtlich, dass es zu einer umfassenden Reform des politischen Systems Europas und einer Garantie des ewigen Friedens kommen würde“, sagte Metternichs Berater Friedrich von Gentz.

Zum ersten Mal in der Geschichte kam es zu Diskussionen über das „Wohl des Kontinents“, und selbst Metternich räumte ein: „Die öffentliche Meinung … ist eine der mächtigsten Waffen.“ Doch wie die Soziologin Harriet Martineau schrieb: „Der Frieden von 1815 wurde ohne die geringste Bemühung zustande gebracht, seine Dauerhaftigkeit durch etwas Größeres als Konventionen und Protokolle zu sichern – durch die Vereinigung der Menschheit in einem Bund gemeinsamer Interessen.“

Anstatt zu versuchen, „Herzen zu erobern“, bündelte und verlegte der Kongress einfach ganze Nationen und steckte Massen von Menschen in neue Grenzen, ohne Rücksicht auf gemeinsame Kultur, Sprache oder Loyalität. Gentz ​​blickte angewidert zurück: „Niemals waren die Erwartungen der Öffentlichkeit so groß wie vor der Eröffnung der feierlichen Versammlung. … Doch sie brachte nur Restitutionen hervor, die im Voraus mit Waffengewalt beschlossen worden waren, Vereinbarungen zwischen den Großmächten, die für das zukünftige Gleichgewicht und den Erhalt der Völker in Europa ungünstig waren.“

Im Laufe des nächsten Jahrhunderts befanden sich die fünf wichtigsten Unterzeichnerstaaten des Wiener Friedensvertrags zweimal im Krieg. Den Monarchen war es nicht gelungen, den Globalismus umzusetzen. Nach dem nächsten Krieg – dem Ersten Weltkrieg – waren die Diplomaten an der Reihe.

Das Schockierendste an den neuen Globalisten war, dass sie offenbar weder aus den Fehlern des Wiener Kongresses noch aus den Ursachen des neuen Krieges selbst etwas gelernt hatten. Als die Vereinigten Staaten 1917 in den Ersten Weltkrieg eintraten, war der progressive Präsident Woodrow Wilson bereits dabei, sich eine globale Organisation vorzustellen, die den nächsten Krieg verhindern würde.

Er kam im Januar 1919 in Frankreich an und wurde von zwei Millionen Menschen auf den Champs-Elysées begrüßt. Viele von ihnen weinten und trugen Blumen, weil sie spürten, dass ein Friedensfürst angekommen war.

Wilson brachte seine Vierzehn Punkte mit, die „offene Diplomatie ohne Geheimverträge“ beinhalteten. Diese Prämisse war bereits verletzt, als die Deutschen die Vierzehn Punkte als vollendete Tatsache präsentiert bekamen .

Zu Wilsons Punkten gehörten auch eine Reduzierung der Rüstung und freier Handel auf hoher See. In der Praxis bedeutete das, dass nur die Vereinigten Staaten und England wirklich freien Handel haben würden, da nur sie über Flotten verfügten, die ihn durchsetzen konnten. Am wichtigsten für die globalistische Vision war Wilsons Punkt, dass ein Völkerbund als weltweites Verhandlungsgremium und als Weltpolizist fungieren sollte.

Das amerikanische Volk, vor allem der Senat, war nicht erfreut über neue außenpolitische Verwicklungen. Die US-Abgeordneten stimmten schließlich für den Vertrag, allerdings nur unter der Bedingung, dass er mit den sogenannten Lodge Reservations verbunden war, die die USA zu einem Zuschauer und nicht zu einem aktiven Teilnehmer machten. Auch die Russen traten nicht bei. Es machte kaum einen Unterschied.

Als die Realität eintrat und die Theorie der Globalisierung auf die Probe stellte, wollte kein Land Truppen oder Geld einsetzen, um für die Chinesen gegen die Japaner oder für die Äthiopier gegen die Italiener zu kämpfen.

Doch der Völkerbund hatte eine entscheidende und nachhaltige Wirkung. Die Globalisten hatten eine neue Doktrin eingeführt: dass ein internationales Gremium irgendwie eine „moralische Kraft“ besitze, die der einzelner Nationen überlegen sei. Diese moralische Kraft machte sich daran, neue Nationen zusammenzuschustern und bestehende auseinanderzureißen. Österreich-Ungarn etwa hatte jahrhundertelang mit einem funktionierenden Staatswesen überlebt, das 12 Millionen Deutsche, 10 Millionen Magyaren, 8,5 Millionen Tschechen und so weiter umfasste.

Die Österreicher hatten dies erreicht, indem sie eine Politik der Mischehen, der ethnischen Machtteilung und des Kompromisses betrieben. (Eine Situation, die stark an Jugoslawien in den 1990er-Jahren oder den Irak in den 2000er-Jahren erinnerte.) Sobald die „moralische Kraft“ diese sehr praktischen, lokalen Beziehungen verdrängte, brach in jedem Fall das Chaos aus.

Jedenfalls wurde der Waffenstillstand von Versailles den Deutschen und Österreich-Ungarn erst in seiner endgültigen Form – mit allen Vorteilen und Verhandlungspunkten für die Mittelmächte – mitgeteilt, als es zu spät war. Als die Deutschen unterschrieben, sahen sie aus wie „Männer, die aufgefordert wurden, ihr eigenes Todesurteil zu unterzeichnen“, so einer aus Wilsons Gefolge.

Der Frieden, der durch die Versailler Konferenz geschaffen wurde, hielt weniger als 20 Jahre. 1931 begann Japan mit der Invasion der Mandschurei, und acht Jahre später befand sich die ganze Welt erneut im Krieg.

Anstatt zu versuchen, die Herzen der Menschen zu erobern, bündelte und verlegte der Kongress einfach ganze Nationen und siedelte Massen von Menschen in neue Grenzen um, ohne Rücksicht auf gemeinsame Kultur, Sprache oder Loyalität.

Wissenschaftlicher Globalismus

Am Ende des Zweiten Weltkriegs fanden die Globalisierungsbestrebungen neue Verbündete – Wissenschaftler – dank einer furchterregenden neuen Waffe: der Atombombe. Seltsamerweise zeigten Umfragen, dass 65 Prozent der Amerikaner sich am Ende des Krieges keine allzu großen Sorgen über Atomwaffen machten. Auf die Frage nach den beunruhigendsten Themen erwähnten weniger als 20 Prozent die Bombe überhaupt.

Diese Haltung schockierte die Wissenschaftler, insbesondere jene, die an der Entwicklung der Waffe beteiligt waren. Viele, darunter auch der Physikochemiker Harold Urey, waren der Meinung, dass „der einzige Ausweg“ aus dem Atomkrieg „eine übergeordnete Weltregierung irgendeiner Art“ sei. Der Atomwissenschaftler Leo Szilard schloss sich Ureys Meinung an: „Ohne eine Weltregierung kann kein dauerhafter Frieden geschaffen werden.“

An der Harvard-Universität Dumbarton Oaks wurden bereits die Vereinten Nationen ausgearbeitet. Und als Präsident Harry Truman, ein frommer Evangelikaler, im Juni 1946 die neuen UN-Delegierten traf, sagte sogar er, es sei Gott gewesen, der uns „auf unserer Suche nach Frieden durch die Organisation der Welt so weit gebracht“ habe.

Wissenschaftler waren der Meinung, dass sie die Vereinten Nationen und damit die Weltregierung leiten sollten. Szilard sagte: „Viele der Männer, die die öffentliche Meinung beeinflussen … stammen aus einer kleinen Schicht – der Schicht von Menschen, die den Vorteil einer höheren Bildung haben. … Ihre Einstellungen und Loyalitäten werden auf lange Sicht die Werte beeinflussen, die in der gesamten Gemeinschaft akzeptiert werden.“

Die Amerikaner jedoch lehnten die UNO entschieden ab, und die Eliten erkannten, dass sie diese Nation von knallharten Individualisten nicht durch Beschämung zur Unterwerfung zwingen konnten. Als Truman im April 1945 Präsident wurde, hätte er vielleicht trotzdem viele der globalistischen Pläne mitgemacht, wenn es nicht Josef Stalin gegeben hätte.

Es tauchten Nachrichten auf, dass die Verbündeten des sowjetischen Diktators in Bulgarien 20.000 Menschen abgeschlachtet, in Ungarn eine Diktatur errichtet und in Polen Dutzende nichtkommunistischer Politiker verhaftet und vor Gericht gestellt hatten – und das alles unter Missachtung der UN-Ziele.

Doch die diplomatische Dynamik tendierte immer noch in Richtung der gemeinsamen Nutzung von Atomwaffen in einem internationalen Rahmen – zumindest bis die Sowjetunion 1949 ihre eigene Atombombe zündete. Danach verstummten praktisch alle Diskussionen über eine internationale Kontrolle von Atomwaffen durch Intellektuelle und Wissenschaftler.

Mit Hut in der Hand führt Präsident Woodrow Wilson eine Prozession nach der Unterzeichnung des Vertrags von Versailles an.Bettmann/Getty Images Ökonomischer Globalismus

Während die Vereinten Nationen gegründet wurden, entwarf eine Versammlung von Ökonomen in Bretton Woods, einem Skiresort in New Hampshire (was ist bloß mit Globalisten und Schnee los?), eine ebenso wichtige Struktur. Unter dieser Form des internationalen wirtschaftlichen Globalismus sollte der US-Dollar zum Maßstab für alle Transaktionen werden.

Die Delegierten einigten sich stillschweigend darauf, dass die Welt (oder der Großteil davon, mit Ausnahme der kommunistischen Länder) den Freihandel akzeptieren und die Nationen ihre eigenen Verteidigungsausgaben reduzieren würden. In diesem Sinne rekrutierten die Ökonomen von Bretton Woods die US-Marine, um den Wilsonschen Traum von der „Freiheit der Meere“ durchzusetzen.

Dieser wirtschaftliche Globalismus stützte sich nicht nur auf den Dollar als Weltreservewährung, sondern auch auf die Schaffung von Organisationen wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds. Diese Organisationen wurden in erster Linie gegründet, um unterentwickelten Ländern (unterstützt durch Uncle Sam) im Rahmen sogenannter „Entwicklungshilfe“ Geld zu leihen.

Doch schon bald stießen sie auf ein Problem: ein Phänomen, das als Triffins Dilemma bezeichnet wird. Damit der Dollar die Reservewährung der freien Welt sein konnte, musste er seinen Wert behalten. Doch mit der zunehmenden Nachfrage nach Entwicklungshilfe aus den USA und den Zusagen für internationale Finanzhilfe begann der Dollar durch die Inflation an Wert zu verlieren.

Wäre die Entwicklungshilfe die einzige Forderung gewesen, die den Dollar untergrub, hätte das Bretton-Woods-System vielleicht länger Bestand gehabt. Doch zwei weitere Faktoren beschleunigten den Niedergang des Systems. Erstens erhöhten Kriege im Ausland die Entwicklungshilfeverpflichtungen um Milliarden Dollar. Zweitens trieben inländische Ausgaben, angefangen mit Lyndon Johnsons Great-Society-Programmen, die Inflation rapide in die Höhe.

Das Versagen des Globalismus hätte offensichtlich sein müssen: Die Nationen haben unterschiedliche Weltanschauungen, Kulturen oder Ziele.

Moderne Zeiten

Als Amerika die Operation Iraqi Freedom startete und anschließend riesige Friedensbudgets aufstellte, war Bretton Woods im Grunde am Ende. Der Dollar war nicht mehr solide genug, um als Reservewährung der Welt zu fungieren. Noch wichtiger war vielleicht, dass die Kriege in Afghanistan und im Irak einen wachsenden Geist der Nichtinterventionismus auslösten.

Die Amerikaner waren empört über die Anschläge vom 11. September und unterstützten diese Kriege zunächst, doch schon bald hatten sie es satt, den Weltpolizisten zu spielen. In Kombination mit einer Kürzung der Militärausgaben führte dies dazu, dass Bretton Woods null und nichtig wurde.

Unterdessen sahen sich Weltbank und IWF hin- und hergerissen zwischen der Frage, ob sie gescheiterten oder korrupten Regimen wie einigen im Nahen Osten überhaupt keine Kredite gewähren oder ihnen Kredite gewähren wollten, obwohl sie wussten, dass das Geld nicht für die beabsichtigten Zwecke verwendet werden würde. Ironischerweise begannen auch Entwicklungsländer, die Hilfe für die Erste Welt als eine Form des „Neokolonialismus“ zu betrachten, eine Ansicht, die mächtige Gegenbewegungen hervorrief.

Und gerade als der wirtschaftliche Globalismus am Ende zu sein schien, schienen die COVID-19-Pandemie – und die Reaktionen darauf – die Hoffnung auf eine internationale Kontrolle wiederzubeleben. Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens propagierten Impfausweise als Mittel, um sicherzustellen, dass die Menschen „sicher“ seien. Die Ausweise fanden jedoch keine Akzeptanz und die schädlichen Auswirkungen der Lockdowns wurden deutlich.

Von links: Weltbankpräsident Ajay Banga, Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, Indiens Premierminister Narendra Modi, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa und US-Präsident Joe Biden posieren während des G20-Gipfels 2023 in Neu-Delhi, Indien.Evan Vucci/AP Endgültiges Scheitern

In den letzten Jahrzehnten haben Globalisten den „Klimawandel“ als Mechanismus genutzt, um nationale Regierungen unter ihre Ägide zu zwingen. Dies ist eine neuere Variante, die ein typisches globalistisches Manöver – einen Appell an die Macht, um die Welt zu retten – in eine apokalyptische Sichtweise verpackt, die man eigentlich nur als Theologie bezeichnen kann.

Klimaaktivisten warnen eindringlich vor den Folgen des Ungehorsams. Und sie setzen die Klimaorthodoxie mit religiösem Eifer durch, indem sie Andersdenkende als „Wissenschaftsleugner“ brandmarken und sie öffentlich auf Instagram geißeln.

Doch während die Klimakleriker sich in Kunstleder hüllen, wehren sich vernünftigere Amerikaner. Da sie sich auf ein politisches Konzept – und manche sogar auf eine Eschatologie – stützen, das auf der jüdisch-christlichen Ethik gründet, zeigen die Amerikaner eine wachsende Zurückhaltung, internationale Klimaschutzabkommen voll und ganz zu akzeptieren.

Die meisten wissen, dass die beiden größten Hindernisse für jedes Abkommen die marktwirtschaftlich geprägten Umweltverschmutzer Indien und China sind. Sich also im Namen der Rettung des Planeten einer internationalen Kontrolle zu unterwerfen, wäre ein bisschen so, als würden wir unser Geburtsrecht für eine Schüssel Tofu verkaufen.

Die größte Herausforderung für den Globalismus besteht heute darin, dass mehrere mächtige Nationen sich schlichtweg weigern, das Spiel mitzuspielen. Chinas Xi Jinping hat nicht die Absicht, sich irgendeiner internationalen Struktur anzuschließen, die von westlichen Eliten geführt wird. Und dann ist da noch Russland. Was auch immer man von Wladimir Putin halten mag, es ist klar, dass er in den Beziehungen zu anderen Nationen die Interessen Russlands an erste Stelle setzt.

Kurz gesagt, wir haben möglicherweise den Höhepunkt der Globalisierung erlebt. Während des letztjährigen G20-Treffens erklärte der indische Premierminister Narendra Modi: „Die globale Regierungsführung ist gescheitert.“ Investmentanalysten haben bereits damit begonnen, Investoren darüber zu informieren, dass die Produktivitätsgewinne durch die Globalisierung nicht nur ihren Höhepunkt überschritten haben, sondern sich nun umgekehrt haben.

Laut dem Bericht „Global Trends 2040“ des National Intelligence Council hat die Welt bereits das dritte der vorhergesagten Ziele erreicht – „getrennte Silos“ – und zwar genau dort, wo der Futurist Peter Zeihan die Welt sah, als er 2016 „The Accidental Superpower“ schrieb . Mittlerweile verfügen die BRICS-Staaten – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – zusammen über mehr Wohlstand als die G7-Staaten.

Das Scheitern des Globalismus hätte offensichtlich sein müssen: Die Nationen haben nicht die gleichen Weltanschauungen, Kulturen oder Ziele. Diejenigen, die verzweifelt nach Wachstum streben, werden billigere und zuverlässigere fossile Brennstoffe nicht durch „grüne“ Politik ersetzen. Darüber hinaus ist mittlerweile ein internationaler Widerstand gegen die Kontrolle durch die Eliten von Davos deutlich.

Die jüngsten Wahlen bestätigen dies, angefangen beim indischen Premierminister Narendra Modi und der Italienerin Giorgia Meloni über den Amerikaner Donald Trump und Javier Milei in Argentinien bis hin zu den europäischen Regierungen von der Slowakei und Ungarn bis hin zu Holland und Finnland.

Antara Haldar, Rechtsprofessorin an der Universität Cambridge, merkte an, dass Davos, wo sich die globalistischen Eliten noch immer versammeln, eines gezeigt habe: die Sinnlosigkeit ihres Getues. Keines der Mitglieder des Weltwirtschaftsforums könne wirklich Einfluss auf Indien, China, Russland und in zunehmendem Maße auch auf Südafrika, Argentinien oder Schurkenstaaten wie den Iran nehmen.

Die Globalisten würden Ihnen sagen, dass ihre Motive altruistisch sind. Aber es ist Gott, der die Nationen geschaffen und die Regierung als nationales, nicht globales Unterfangen eingesetzt hat – was vielleicht der Grund dafür ist, dass Versuche, eine zentrale Kontrolle durchzusetzen, immer wieder scheitern. Nachdem es dem Globalismus nicht gelungen ist, wichtige Weltführer zu stürzen, die sich seinem Zugriff widersetzten, scheint er sich erneut im Niedergang zu befinden. Aber die Geschichte zeigt, dass der Geist von Babel nie weit entfernt ist.

Quellen: PublicDomain/wng.org am 08.08.2024