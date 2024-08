In den Westmedien wird nicht darüber berichtet, dass es dem russischen FSB gelungen ist, mehrere Anschläge auf Gotteshäuser zu verhindern. Diese waren sowohl gegen christliche als auch muslimische Einrichtungen in Vorbereitung. Warum wird darüber nicht berichtet, obwohl ansonsten der Freude über alles gefrönt wird, was Russland Schaden zufügen könnte? Von Peter Haisenko

Ist ein Staat gewaltsamen terroristischen Attacken ausgesetzt, kann er nur mit Gegengewalt reagieren. Handelt es sich um einen Staat, der auf der Abschussliste des Westens steht, wird dieser dann sofort als Terrorstaat abgeurteilt.

Es wird ausgeblendet, wer mit der Gewalt angefangen hat. So war es in Syrien. Jeder Staat, der eine ethnische, wirtschaftliche, kulturelle und religiöse Vielfalt beherbergt, ist latent instabil. Wie die Geschichte gezeigt hat, bedarf es nur geringen Aufwands, Unfrieden hineinzutragen. Werden dann noch Waffen an eine oder beide rivalisierende Parteien geliefert, ist ein Bürgerkrieg kaum noch zu vermeiden.

Der betroffene Staat kann nur noch mit Gegengewalt und Repression reagieren und der Teufelskreis ist kaum noch zu stoppen. Man denke da auch an Jugoslawien oder wie das British Empire das Osmanische Reich destabilisiert hat. Das Prinzip „teile und herrsche“ wird staatsintern angewendet, um einen Staat zu zerstören.

Russland, die Russische Föderation, ist nicht nur das flächenmäßig größte Land, es beherbergt auch die größte Vielfalt an Ethnien und Religionen. Die leben dort im Frieden miteinander, wie man es kaum anderswo finden kann. So, wie es auch in Syrien war, bevor die CIA den Unfrieden hineingetragen hat. Warum sollte man nicht das, was schon öfters funktioniert hat, auch auf Russland anwenden?

In den Westmedien wird nicht darüber berichtet, was jetzt in Russland, der Russischen Föderation (RF) wie aus heiterem Himmel vermehrt zu beobachten ist. Nämlich (vereitelte) Terroranschläge auf sakrale Orte.

Nein, darüber darf nicht berichtet werden, denn wenn durch diese die RF gezwungen ist, harte Gegenmassnahmen zu ergreifen, wird man im Westen den Vorlauf ausblenden, wie es mit der russischen Sonderoperation in den neuen Republiken der Fall ist. Die RF wird als „Terrorstaat“ dargestellt werden. (Oberster NATO-General macht sich Sorgen: „Russland ist sehr, sehr sauer“)

Kommt nach gescheiterten Sanktionen jetzt Terror?

Die Sanktionsorgien gegen die RF haben das Gegenteil dessen bewirkt, was erreicht werden sollte. Russlands Wirtschaft blüht und das Volk steht hinter seinem Präsident Putin. Der Krieg im Osten der Ukraine neigt sich seinem Ende zu und Russland wird anschließend stärker als je zuvor dastehen. Das passt dem Westen natürlich nicht. Also tut er das, was er schon immer getan hat.

Er versucht mit Terrorattacken das Land zu destabilisieren, weil das Sanktions- und Embargoregime schon lange nicht mehr zielführend ist. Es ist nur noch lächerlich, wie seit Jahren nur noch Einzelpersonen sanktioniert werden. Als Feigenblatt für die eigene Unfähigkeit. So, wie das Kiew-Regime seit nunmehr zehn Jahren Zivilisten beschießt und ermordet. Mehr kann Kiew auch mit der Hilfe des Westens nicht tun.

Es ist nur der Langmut, Klugheit und der Geduld von Präsident Putin zu verdanken, dass Kiew nicht direkt angegriffen wird und zum Beispiel das Kriegsministerium mitten in der Stadt noch unbeschädigt ist. Die RF führt keinen Krieg gegen das Brudervolk, sondern nur gegen die Hasardeure in der Regierung und letztlich gegen die NATO. (Russland schließt Einsatz von Atomraketen nach Stationierung von US-Raketen in Deutschland nicht aus)

70 Jahre Sowjetunion sind nicht spurlos an der russischen Bevölkerung und den vielen Ethnien vorbeigegangen. Genauso wenig, wie die Kriege, die Russland abwehren musste. Es ist der „Homo Sowjeticus“ entstanden und der hat zum Beispiel ein anderes Grundverhältnis zum Geld.

Natürlich abgesehen von der üblichen Menge an Psychopathen, die überall auf der Welt ihr Unwesen treiben. Während der Sowjetzeit führten die Religionen ein Schattendasein im Versteckten und so waren sich alle Menschen in geradezu verschwörerischer Weise zugetan, die ihren Glauben nicht ablegen wollten.

Diese Verbundenheit umfasste alle Religionen. So ist es nicht verwunderlich, dass es keine Konflikte zwischen Religionen gibt, nachdem Religionsausübung wieder erlaubt ist. Das ist beispielhaft und passt dem Westen nicht, denn es erschwert die Absicht, Zwietracht zwischen den Gläubigen zu säen. Was kann der Westen also tun, um die Geschlossenheit in der RF aufzubrechen?

Rache für zerstörte Gotteshäuser