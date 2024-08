Seltsames Verhalten bei Gefangenenaustausch – Spekulationen über Putin-Doppelgänger (Video)

Russland und der Westen machen einen beispiellosen Deal: Ein verurteilter Mörder und Spione kommen im Austausch für politische Gefangene frei. Im Netz sorgen Aufnahmen von Wladimir Putin, wie er die Gefangenen in Empfang nimmt, nun für reichlich Spekulationen.

Historischer Gefangenenaustausch zwischen Russland, Belarus und mehreren westlichen Staaten: Russland ließ insgesamt 16 politische Gefangene sowie Kremlkritiker frei und erhielt im Gegenzug zehn Gefangene aus dem Westen – darunter auch ein verurteilter Mörder. Im Netz heizt ein Video nun die Gerüchteküche an.

Wladimir Putin begrüßt freigelassene Russen auf Regierungsflughafen

Wladimir Putin nahm die vom Westen freigelassenen Russen höchstpersönlich auf dem Regierungsflughafen Vnukovo außerhalb von Moskau in Empfang. Während die Präsidentengarde Spalier stand, umarmte der Kremlchef den verurteilten „Tiergartenmörder“Wadim Krassikowauf dem Rollfeld.

„Ihr seid zu Hause, Ihr seid in der Heimat“, sagte Putin zu den Freigelassenen. Ein Moment, der im Netz für reichlich Gesprächsstoff sorgte.

Failed spies and assassins upon return to Russia were greeted by Putin personally

…or by his doppelganger.

