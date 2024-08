Sprachmagie – Die Macht der Worte

Im Buch werden verschiedene kurze Texte „übersetzt“ und von Negativformulierung in Positivformulierung übertragen, um das Verständnis für die Prinzipien der Sprachmagie zu vertiefen und zu verdeutlichen, wie einfach es ist, die Dinge positiv auszudrücken. Dies schafft – so ganz nebenbei – auch reichlich positive Energie in unserem Magnetfeld, was sich natürlich resonanzmäßig ebenfalls auf andere Bereiche des Lebens sehr angenehm auswirkt.

Das Wissen in diesem Buch öffnet jedem Leser die Augen! Nach der Lektüre dieses Buches haben Sie die Fähigkeit entwickelt, sich selbst bewusst zuzuhören – und natürlich auch allen anderen – und deutlicher als je zuvor zu sehen, wie jeder Mensch sein Schicksal gestaltet. Leider wird aber auch viel zu viel Schicksal missgestaltet – und das zumeist unbewusst –, wobei dieses Buch wunderbar Abhilfe schaffen kann.

Wenn Ihnen also bei einem Ihrer Freunde auffällt, dass er sich durch fortwährende Negativformulierung und somit zugleich Fehlprogrammierung immer weiter ins Unglück hineinsteigert, dann teilen Sie Ihr Wissen, dafür schrieb ich es nieder – dafür ist es da! Vorausgesetzt, dass Sie lernen, Ihre Worte bewusst zu formulieren, sind Sie schon bald ein Meister der Sprachmagie und damit auch bewusster Meister über Ihr eigenes Schicksal!

Mein Vater sagte als ich klein war oft zu mir: „Erst denken, dann reden!“ Als Kind konnte ich damit wenig anfangen, und ich bin bis heute im Unklaren darüber, wie er das genau gemeint hatte. Es war und ist allerdings auch unwichtig. Fakt ist, dass im Laufe meiner Arbeit mit der Sprachmagie immer wieder dieser Satz in meinem Kopf herumspukt und mich sinnvollerweise daran erinnert, bewusst zu formulieren. Endlich kann ich diesen Spruch meines Vaters als eine der größten Weisheiten meines Lebens anwenden!

Sprachmagie bedeutet: bewusst formulieren! Es ist die bewusste Anwendung von Worten im Wissen um deren Energie beziehungsweise Wirkung im energetischen Bereich zum bewussten Schaffen von Realität! Wir alle erschaffen unentwegt Realität durch unsere Worte und auch durch unsere Gedanken, die unsere Worte bestimmen – und damit ebenso unsere eigene „Bestimmung“! Es ist also durchaus sinnvoll, diese Energie und Macht bewusst und im Sinne unserer Vorstellungen – und zwar unserer angenehmen und wünschenswerten!!! – zu gebrauchen!

Zugegeben, es erfordert ein bisschen Übung und es dauert seine Zeit, doch ist es ein äußerst angenehmer Erkenntnisprozess, bei dem wir fortwährend Fortschritte machen, von denen jeder uns der Realisierung unserer Wunschvorstellungen mindestens einen Schritt näher bringt. Ein äußerst lohnendes Lernen also! Und so günstig! Wir brauchen lediglich unseren gesunden Menschenverstand und unser Bewusstsein!

Sollte hier auch der eine oder andere den Einwand oder auch Eindruck haben, dies sei für einige Menschen eventuell gar nicht so „günstig“, da ihnen genau dies fehlt, so bleibt der Trost: Das sind sehr wenige! Außerdem ist das Bewusstsein zu unbeschreiblich schneller Entwicklung fähig, wenn die entsprechenden Impulse es erst aktivieren… In jedem Fall ist es keine Frage des Preises! Jeder kann sich dieses Wissen leisten.

Bei Magie handelt es sich üblicherweise um die bewusste Anwendung von Naturgesetzen, die vielen Menschen unbekannt sind, weshalb sie entsprechende Ereignisse als Magie bezeichnen. Sprachmagie ist eine Form von Energie, mit der alle Menschen weltweit arbeiten.

Das klingt soweit ganz nett, Problem dabei ist allerdings, dass die meisten Menschen mit dieser „Waffe“ oder auch „Macht der Sprache“ auf sehr unbewusste Art und Weise umgehen, weshalb sie sich selbst ebenso wie anderen um sich herum und der ganzen Welt (vor allem in ihrer Summe) erheblichen Schaden zufügen. Das ist das Problem oder anders betrachtet die Herausforderung, vor der wir stehen!

Nun handelt es sich bei dieser Waffe um eine unsichtbare Waffe, ganz anders als ein Messer beispielsweise. Wenn man ein Messer falsch handhabt und damit Schaden anrichtet (statt damit Sinnvolleres zu tun wie zum Beispiel für ein Kind einen Apfel klein zu schneiden), dann merkt man das relativ schnell. Anders ist es mit der Macht der Worte. Wie abgefeuerte Handgranaten – jedoch unsichtbar! – schwirren die Energien der unbewusst losgeschickten Worte durch die Atmosphäre und richten Schaden an, wo immer sie auf Resonanz treffen.

Natürlich bestehen dazwischen auch Unmengen von Liebesenergien, die ebenfalls ihren Weg machen und mit ihresgleichen in Resonanz treten. Diese sind allerdings für jedermann angenehm, ob bewusst oder unbewusst gesandt, und können daher hier unbeachtet bleiben.

Hier geht es darum, den Umgang mit Worten und Sprache im Allgemeinen bewusster zu gestalten, daher kümmern wir uns hier um die sogenannten unbewussten Schwarzmagier und verwandeln gemeinsam im Laufe dieses Buches symbolisch einen unbewussten Schwarzmagier in einen bewussten Weißmagier.

Wie bei jeder anderen Magie auch gibt es ebenso im Bereich der Sprachmagie Weißmagier und Schwarzmagier, wobei diese beiden Begriffe generell lediglich auf die Art der Anwendung ein und derselben Macht hinweisen. Weißmagier symbolisieren die liebevolle Anwendung ihrer Macht, während Schwarzmagier ihre Macht vorzugsweise egoistisch und gewissenlos einsetzen. Natürlich gibt es auch in diesem Bereich bewusste Schwarzmagier und unbewusste Weißmagier, doch sind zumindest letztere eher selten und hier kaum von Belang.

Wichtig ist zu wissen, dass wir alle – ganz gleich, ob wir das nun wollen oder nicht – fortwährend (beim Denken oder Reden) mit diesem Werkzeug „Sprache“ arbeiten. Mit diesem Werkzeug schöpfen wir pausenlos und bewirken so unser Schicksal. Es ist Zeit, dass wir lernen, dieses Werkzeug – diese Macht – bewusst, sinnvoll und vor allem verantwortungsvoll anzuwenden!

Wir alle sind Schöpfer! Schöpfersein bedeutet Macht! Vorsicht: Macht beinhaltet Verantwortung!

Alles, was in unserer materiellen Welt existiert, also für uns sichtbar ist, entstand ursprünglich aus einem Gedanken! Jedes Haus, jeder Tisch, jedes Bild, ja sogar jedes Kind – also jeder von uns – entstand anfänglich durch einen Gedanken.

Dem ersten Gedanken folgen weitere, bis schließlich ein Entschluss zur Tat gefasst wird. Dies ist die schöpferische Phase, die Zeit der „Einfälle“ und „Eingebungen“, in welcher der Geist das Denken weitestgehend unbewusst beeinflusst und so seinen Weg Richtung Materie fortsetzt. Die Planungsphase ist sozusagen abgeschlossen, und die Realisierung wird vorangetrieben.

Weitere Gedanken – diese werden jetzt schon bewusster gedacht – werden formuliert zu Worten, welche im entsprechenden Moment und beim entsprechenden Gegenüber – insofern sie sinnvoll formuliert sind – dementsprechend Gewünschtes bewirken. Dies kann die Mithilfe bei einem Projekt, eine Erlaubnis oder Baugenehmigung, finanzielle Unterstützung und vieles andere betreffen.

Erzeugt wird das Wort als Laut (Mundstellung), durch den die Gedanken mit Druck (ausatmen) aus dem Körper befördert werden. Die Intensität des Drucks ist ebenfalls bedeutend und wird wiederum von den Emotionen bestimmt, die mit den entsprechenden Gedanken einhergehen.

Die Auswahl der Worte hat nun in der Wechselwirkung mit dem Gesprächspartner eine erhebliche Bedeutung. Jeder kennt das von Vorstellungsgesprächen, Wohnungsbesichtigungen und anderen Anlässen. Worte wirken sich in großem Maße auf unser Leben aus – und das betrifft alle Bereiche der Sprache. Wer hier weiterdenkt, kann mir leicht folgen.

Nahezu jeder Text – ganz gleich, ob gesprochen, geschrieben oder auch geschrien – soll beim Empfänger eine ganz bestimmte Wirkung hervorrufen, genau wie bei einer Wohnungsbesichtigung. Durch unsere Worte beeinflussen wir die Realität und schöpfen unser eigenes Schicksal. Dem, der dies begriffen hat, ist es ein inneres Bedürfnis, zum einen die Mechanismen dieser Vorgänge zu verstehen und zum anderen diese offensichtlich steuerbaren Energien bewusst und für das eigene Leben sinnvoll zu lenken.

Durch unser Bewusstsein entscheiden wir, wie wir die Dinge sehen, wie wir bestimmte Umstände bewerten und dementsprechend empfinden. Haben wir das erst einmal verinnerlicht, wird schnell klar, dass ein jeder selbst die Verantwortung dafür trägt, wie er sich fühlt. Allerdings geht unser Schöpfersein erheblich weiter. Mit jedem Wissen, das unser Bewusstsein erweitert und stärkt, bekommen wir auch Zugang zu mehr Macht.

Die Macht der Sprachmagie wird schon von Kindesbeinen an angewendet und selten als solche erkannt. Das führt dazu, dass Millionen beziehungsweise Milliarden von Menschen mit einer Kraft arbeiten, deren sinnvolle Anwendung beziehungsweise deren Wirkungsweise ihnen unbekannt ist.

Was diese vielen, vielen Schöpfer alles so zustande bringen, kann man sich leicht vorstellen beziehungsweise auch am Zustand der Welt deutlich sehen. Für viele ist die Vorstellung, dass sie selbst Teil der Schöpfung und sogar Teil des Schöpfers sind, noch fremd und ein völlig neuer Gedanke.

Redewendungen wie „Was habe ich nun wieder getan?“ oder „Womit habe ich das verdient?“ weisen jedoch sehr deutlich darauf hin, dass der Mensch durchaus Einfluss auf sein Schicksal hat und folglich ein schöpferisches Wesen ist – gleich ob bewusst oder unbewusst.

Deutliches und klares Formulieren ist äußerst hilfreich bei jeder Form der Kommunikation mittels Sprache, da alle Energien deutlich auf das gerichtet sind, was wir ausdrücken wollen, und so der entsprechende Leser, Zuhörer oder Gesprächspartner ebenso deutlich begreifen kann, was wir meinen.

Das Wissen um die kosmischen Gesetze ist Voraussetzung, um die Prinzipien der Sprachmagie verstehen zu können. Die kosmischen Gesetze, auch geistige Gesetze genannt, bilden das ordnende Prinzip, nach dem die geistige Welt, die Welt der Energien, funktioniert. Für die Prinzipien der Sprachmagie sind im wesentlichen zwei geistige Gesetze von Belang, weshalb wir hier ausschließlich diese beleuchten: das Kausalitätsgesetz und das Resonanzgesetz!

Inzwischen ist bekannt, dass jeder Gedanke und auch jedes Wort aus Energie besteht, und es ist ebenso bekannt und mittlerweile sogar wissenschaftlich erwiesen, dass Energie unzerstörbar ist und stets erhalten bleibt – sie kann sich lediglich umwandeln und ihre Form verändern, bleibt aber Energie. Der Japaner Masaru Emoto hat mit seinen Untersuchungen nachgewiesen, dass Energie (Gedanken und Worte) die lebendige Materie formt und sich die Struktur von Wasser durch Gedankenkraft ändert. (masaru-emoto.net) Wir Menschen bestehen größtenteils aus Wasser!

Unsere Gedanken und Worte – sprich unsere Energien –, die wir aussenden, bewirken also irgend etwas: Wir schöpfen! Hierbei handelt es sich um das Kausalitätsgesetz, das Gesetz von Ursache und Wirkung. Jede Ursache verursacht beziehungsweise bewirkt eine Wirkung, jeder Wirkung liegt eine Ursache zugrunde! Daher existiert auch keinerlei „Zufall“! Doch was bewirken wir? Um das zu verstehen, betrachten wir ein zweites kosmisches Gesetz, das Resonanzgesetz.

Resonanz ist die Reaktion einer Schwingung auf ihre eigene Frequenz, nämlich Anziehung. Anders ausgedrückt: Gleiches zieht Gleiches an!

Die Qualität der von uns ausgesandten Energie in Form von Gedanken und Worten entspricht also der Qualität jener Energie, die uns zufließt! Lesen Sie diesen Satz ruhig mehrmals, er ist ausgesprochen wichtig! Mein Lieblingsbeispiel, um diesen Vorgang zu verdeutlichen, ist folgendes: Beobachten Sie die Reaktion der Menschen auf der Straße auf Ihre Ausstrahlung. Schenken Sie der ersten Person, die Ihnen begegnet Ihr freundlichstes strahlendes Lächeln – und Sie werden sehen: Mit einer Trefferquote von sagen wir etwa 99% wird (mindestens) diese Person Sie ebenfalls anlächeln.

Nun machen Sie den Gegenversuch (aber besser weniger oft!), und machen Sie ein ärgerliches oder auch arrogantes Gesicht. Wieder werden Sie feststellen, dass die zurück-klingende Energie der Qualität der von Ihnen losgesandten entspricht.

Und so ist das mit allem! Jeder Gedanke und jedes Wort bestimmt Ihr Schicksal! Genauso wie Freude (lächeln, lachen und so weiter) hat auch Angst eine „ansteckende“ Wirkung. Vielleicht kennen Sie so Situationen, in denen einer den anderen ängstlich ansieht und fragt: „Hast Du da auch gerade dieses merkwürdige Geräusch gehört?“ – und man beginnt darüber nachzudenken, ob es Grund zur Beunruhigung gibt…

Genau wie mein Vater („Erst denken, dann reden!“), gab mir auch meine Mutter ihre Weisheit mit auf den Weg. „Du trägst für alles, was Du tust, die Konsequenzen!“, sagte sie oft – sehr oft! Zugegeben, als Kind konnte ich auch hiermit wenig anfangen und verstand dies mehr als Strafandrohung, denn als gutgemeinten Rat. Dennoch lernte ich durch diese für Kinder meiner Meinung nach ungeeignete Formulierung das Gesetz von Ursache und Wirkung kennen, wofür ich meiner Mutter sehr dankbar bin! Dieses Wissen hilft mir sehr. Ein Kind begreift wahrscheinlich besser so etwas wie: „Alles kommt zurück!“⏪

Sprachmagie ist die Lehre beziehungsweise das Wissen um die Energie der Sprache und Wirkungsweise der Worte.

Das Geheimnis der Sprachmagie ist es, sich auf das zu konzentrieren, also den Fokus auf das zu richten, was man will! Das klingt ganz einfach – ist es auch, mit ein wenig Übung! Achten wir darauf, wie wir beim täglichen Reden die Dinge formulieren – zugegeben, anfänglich ist es wesentlich einfacher, anderen genau zuzuhören –, stellen wir schnell fest, dass es in unserer Sprache von Negativformulierungen nur so wimmelt. Beinahe jeder Satz enthält solche Negativformulierungen. Wir sind es gewohnt, nahezu alles „negativ“ auszudrücken.

Meistens benutzen wir die wenigen Formulierungen ohne Verneinung dann auch noch, wenn ausnahmsweise mal eine Negativformulierung nützlicher wäre. Beispielsweise sagen wir „Ich bin krank.“ statt „Ich bin nicht gesund.“ – in diesem Falle ist die zweite, „negative“ Formulierung energetisch immer noch besser als die erste, wenn mit Sicherheit auch noch verbesserungsfähig… Bei der zweiten Formulierung wird wenigstens von Gesundheit geredet statt von Krankheit. Wie man sieht, kann man auch aus Negativformulierungen einen Nutzen ziehen, wenn man sie bewusst anwendet.

Der Mensch ist ein schöpferisches Wesen! Die Summe seiner Gedanken, Worte und der entsprechenden Bilder dazu im Kopf schafft sein Schicksal. Das, worauf der Mensch sich konzentriert, manifestiert sich in seiner Realität. Das ist der Grund, warum das Bewusstsein für die Sprachmagie so wichtig ist und Negativformulierungen oft so verhängnisvoll sind. Ein Beispiel und vielleicht der mächtigste „Zauberspruch“ von allen, der in den Köpfen von so vielen Menschen in allen Sprachen der Welt herumspukt ist: „Ich will keinen Krieg!“

Das klingt nett – super! Dummerweise liegt aber der Fokus beim Aussprechen und auch Denken dieses Satzes auf dem Wort „Krieg“! Wir konzentrieren uns bei diesem Satz auf das, was „Krieg“ für uns bedeutet – und haben dabei zumeist auch noch die entsprechenden Bilder im Kopf und ein ängstliches Gefühl im Bauch. Der Schwerpunkt unserer Energie liegt also bei diesem Spruch bei der Angst, welche auch der Grund für die Wahl unserer Formulierung ist…

Was für ein gewaltiger Unterschied liegt im Gegensatz dazu in der Energie, die ein Mensch ausstrahlt, wenn er freude(aus)strahlend verkündet: „Ich will Frieden!“

So viel zur Tragweite und dem weltweiten und teilweise mitunter auch politischen Einfluss der Sprachmagie.

Doch die Sprachmagie betrifft alle Ebenen unserer Existenz, alle Bereiche, in denen wir mit Sprache arbeiten – und das sind so ziemlich alle!

Schon wenn wir morgens aus dem Bett steigen, setzen wir die Energien des Tages (durch unsere Laune) zu einem gewissen Teil fest, wenn wir denken: „Hoffentlich komme ich heute nicht zu spät, hoffentlich ranzt der Chef mich heute nicht wieder an, hoffentlich wird das nicht wieder so ein langweiliger Arbeitstag!“ Da wir uns auf Zuspätkommen, einen motzigen Chef und einen langweiligen Arbeitstag konzentrieren, haben wir auch beste Chancen, genau all dieses zu bekommen.

Wesentlich sinnvoller ist es, sich zu wünschen: „Hoffentlich bin ich pünktlich, hoffentlich ist der Chef gut gelaunt. Hoffentlich passiert heute etwas Interessantes.“

Aber auch bei dieser verbesserten Formulierung ist schon wieder eine Falle versteckt. Das kleine Wörtchen „hoffentlich“ wirkt zwar auf den ersten Blick ganz harmlos, zählt aber dennoch im strengen Sinne zu den Negativformulierungen, da jede Art von Hoffnung eben auch einen gewissen Grad an Zweifel beinhaltet. Und jeder Zweifel ist Gift, zumindest wenn es um Sprachmagie geht und um die bewusste Auswahl von Wörtern in Anbetracht ihrer Energien.

Jeder Gedanke ist Energie und manifestiert sich früher oder später. Bei jeder Form von Zweifel beschäftigen sich unsere Gedanken mit dem Gegenteil dessen, was wir wollen (oder jedenfalls mit etwas anderem). Wer bewusst schöpfen beziehungsweise manifestieren will, sollte jeden Zweifel hinter sich lassen. Jeder geringste Zweifel schwächt unsere Absichten und arbeitet dagegen, daher habe ich mir den Merksatz zur Gewohnheit gemacht: Zweifel ist Gift!

Noch sinnvoller ist es also zu denken: „Heute komme ich pünktlich, und der Chef ist bestimmt auch gut gelaunt. Sicher wird es heute mal wieder interessant…“ Das ist verantwortungsvolles Schöpfen; das ist der Ausdruck dessen, was wir wirklich wollen – frei von Angst!

Vorausgesetzt wir drücken genau das aus, was wir uns wünschen (und vorausgesetzt, wir wünschen beziehungsweise wissen, was gut für uns ist!), so erschaffen wir unsere Welt und unser Leben genau entsprechend unseren Vorstellungen! Das ist die Meisterschaft!

Zugegeben, auch ich habe noch so einiges zu lernen, bis ich die Meisterschaft der Sprachmagie erreicht habe. Dennoch ist jeder Schritt lohnend und bringt uns der Realisierung unserer Absichten immer näher. Nach und nach werden unsere Wünsche Realität, und die Harmonie zwischen unseren Wunschvorstellungen und dem, was gemeinhin als Realität bekannt ist, wächst und wächst.

Mehr dazu im Buch „Sprachmagie – Die Macht der Worte“

