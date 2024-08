UN-Zukunftsgipfel: Einrichtung eines globalen Gremiums zur Kontrolle aller lebenserhaltenden Systeme auf dem Planeten

Sie haben außerdem einige problematische malthusianische und futuristische Ansichten (wie ich in einem früheren Artikel analysiert habe):

Wissenschaftlicher Rassismus, malthusianischer Elitismus und gefährliche techno-utopische Ideen

Sicherung künftiger Generationen durch Abwehr existenzieller dysgenerischer Risiken.

Die Global Challenges Foundation hat zusammen mit dem Stimson Institute eine wichtige Rolle bei den Vorbereitungen für den historischen Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen im September gespielt.

Von diesem Gipfel wird das Abschlussdokument „ Pakt für die Zukunft“ erwartet , das den Vereinten Nationen im Falle einer großen globalen Krise weitreichende Befugnisse verleiht. Hinter den wohlwollend klingenden Motiven verbergen sich wissenschaftlicher Rassismus, malthusianischer Elitismus und gefährliche techno-utopische Ideen über die Absicherung der Zukunft durch High-Tech-Überwachung.

Laszlo Szombatfalvy

Die Global Challenges Foundation wurde im März 2013 vom schwedisch-ungarischen Finanzier Laszlo Szombatfalvy gegründet . Laszlo, von Beruf Zauberer/Illusionist, war nach dem ungarischen Volksaufstand 1956 nach Schweden geflohen. Er studierte Betriebswirtschaft und begann nach einigen Jahren in der schwedischen Finanzabteilung von Shell Oil zu arbeiten .

Da er seine Zauberkünste jedoch effizienter einsetzen wollte, nutzte er seine Freizeit, um zu lernen, wie die Börse funktioniert, und entwickelte eine Methode zur Risikoberechnung für Investitionen. 1971, nach zwölf Jahren bei Shell, kündigte er seinen Job und begann seine dritte Karriere als Investor.

Szombatfalvy entwickelte sich zu einem Börsenmagier. Mit seinen „Zauberkräften“ konnte er seine bescheidenen Ersparnisse von 6.000 SEK zu einem Vermögen anwachsen lassen. Sein Spezialgebiet waren Immobilienunternehmen, und er sollte in den achtziger Jahren zu Schwedens erfolgreichsten Investoren werden. Sein Vermögen war größtenteils in den schwedischen Gewerbeimmobiliengiganten Castellum investiert .

Seine Fähigkeiten verschafften ihm neue Freunde in der schwedischen Investment-Community. 1973 wurde er „nicht-redaktioneller Mitarbeiter“ des Wirtschaftsmagazins Affärsvärlden , nachdem er Kontakt zu dessen Börsenkommentator Björn Franzon (später Vizepräsident des Vierten Schwedischen Nationalen Pensionsfonds) aufgenommen hatte. Außerdem war er Miteigentümer von Alfred Berg Asset Management , wo er sich mit den CEOs Christer Jacobsson und dem Milliardär und Investor Patrik Brummer anfreundete .

Seine Risikoeinschätzungen wurden auch auf die größeren Prozesse und Herausforderungen des Planeten angewendet. Schon früh wurde er zum Befürworter einer Weltregierung, um die Probleme der Menschheit zu lösen. Zunächst hielt er dies aufgrund der Bedrohung durch einen Atomkrieg für notwendig. In den Worten seines Freundes Anders Wijkman (Präsident des Club of Rome von 2012 bis 2018):

Vor etwa 30 Jahren klingelte mein Telefon. Ich arbeitete beim Roten Kreuz und der Anrufer war László Szombatfalvy. Sie können sich meine Überraschung vorstellen, als er mir erzählte, was er vorhatte. „Ich möchte helfen, einen Film zu finanzieren, der gegen Atomwaffen protestieren und für eine neue Weltordnung werben soll.“

Auch andere globale Herausforderungen, die einer Bewältigung bedürfen, wurden der Liste hinzugefügt. 2009 fasste er seine Ideen in dem Buch Die größten Herausforderungen unserer Zeit zusammen. Seine Philosophie ähnelte der von Wijkmans Club of Rome , wobei die Bevölkerungsexplosion in Kombination mit steigendem Lebensstandard als Katalysator für katastrophale Klimaveränderungen und andere Umweltkatastrophen angesehen wurde.

Szombatfalvy verfasste gemeinsam mit Wijkman Meinungsbeiträge zum „Bevölkerungsproblem“ und spendete später Geld für das Overpopulation Project , dessen Motto lautete: „Zu viele Menschen konsumieren zu viel.“ Eine der von ihnen empfohlenen Lösungen war:

Schaffung eines neuen globalen Vertrags zur Beendigung des Bevölkerungswachstums, in dem alle Länder alle fünf Jahre Bevölkerungsziele festlegen und einen Plan zu ihrer Erreichung erstellen.

Laut Szombatfalvy brauche die Welt eine „politische Weltorganisation mit Verständnis, Macht und Autorität, um diese Probleme anzugehen“, und fügte hinzu, es sei „wichtig, dass das neue System nicht erfordert, dass alle Nationen im westlichen Sinne des Wortes demokratisch sein müssen“.

2012 setzte er seine Pläne in die Tat um. Etwa die Hälfte seines Vermögens (500 Millionen SEK) spendete er bei der Gründung der Global Challenges Foundation mit der Mission, „verbesserte globale Entscheidungsmodelle“ zur Bewältigung globaler Risiken zu entwickeln.

Einige seiner Freunde aus der Investment-Community wurden für den Vorstand rekrutiert, darunter Christer Jacobson , Björn Franzon und der leitende Berater der Rockefeller-Stiftung , Mats Andersson (Präsident des Vierten Schwedischen Nationalen Pensionsfonds ), sowie der Direktor des Stockholm Resilience Centre, Johan Rockström , und die ehemalige EU-Kommissarin Margot Wallström (eine Sozialdemokratin, die später schwedische Außenministerin wurde) als Sprecherin.

Johan Rockström (1965-)

Johan Rockström , ein Agronom, der 2003 vom

ehemaligen IPCC -Vorsitzenden Bert Bolin persönlich zum Leiter des Stockholm Environment Institute ernannt worden war , sollte die Stiftung mit seinem Rahmenwerk der planetaren Belastungsgrenzen und seinen Vorhersagen von Wendepunkten, die verheerende Kaskadeneffekte auslösen könnten, leiten. Im Jahr 2011 verfasste er gemeinsam mit Anders Wijkman das Buch „ Bankrupting Nature: Denying our Planetary Boundaries “ ( Den stora förnekelsen ), das 2012 als Bericht für den Club of Rome veröffentlicht wurde. Dies stellte „The Science“ dar.

Rockström und Wijkman waren die „Brüder des Schicksals“, und Rockström sollte die Position eines prominenten und vertrauenswürdigen wissenschaftlichen Beraters der politischen und wirtschaftlichen Eliten der Welt einnehmen. Seine Besuche beim WEF-Treffen in Davos, bei den Vereinten Nationen in New York und beim nicht enden wollenden Zyklus der Klimakonferenzen sollten regelmäßig werden.

Der ehemalige sozialdemokratische Politiker und Fernsehmoderator Jens Orback wurde zum geschäftsführenden Direktor ernannt. Die Global Challenges Foundation begann außerdem eine Zusammenarbeit mit der Stockholm School of Economics, um Studenten über „dringende und groß angelegte Probleme der modernen Zeit“ zu unterrichten .

Nick Bostrom und die globalen Katastrophenrisiken

Dennis Pamlin , zuvor Global Policy Advisor des WWF, und Dr. Stuart Armstrong , wissenschaftlicher Mitarbeiter am Future of Humanity Institute der Oxford Martin School . Im Februar 2015 veröffentlichten sie ihren ersten Bericht über globale Katastrophenrisiken . Die Autoren waren Projektmanager, zuvor Global Policy Advisor des WWF, und, wissenschaftlicher Mitarbeiter am

Der Bericht baute auf Szombatfalvys Ideen und der bahnbrechenden Arbeit von Future of Humanity über globale Katastrophenrisiken auf. Ihr Direktor, der schwedische Philosoph Nick Bostrom (Niklas Boström) , spielte eine „besonders wichtige Rolle“, während Johan Rockström „wichtige Beiträge hinsichtlich Struktur und Methodik lieferte“.

Bostrom hatte 2002 das Konzept der „existenziellen Risiken“ eingeführt und war Herausgeber des Buches Global Catastrophic Risks , in dem Risiken wie „künstliche allgemeine Intelligenz, biologische Kriegsführung, nukleare Kriegsführung, Nanotechnologie, menschengemachter Klimawandel, globale Erwärmung, stabiler globaler Totalitarismus sowie Methoden zur Vorhersage und Bewältigung von Katastrophen“ aufgelistet wurden.

Aus dem Bericht Globale Herausforderungen – Zwölf Risiken, die die menschliche Zivilisation bedrohen – Argumente für eine neue Risikokategorie

Future of Humanity war ein futuristisches Forschungsinstitut, das 2005 von Bostrom gegründet wurde. Als Doktorand an der London School of Economics in den 90er Jahren ließ er sich von Philosophien des Extropy Institute in Kalifornien inspirieren, die sich mit der Lenkung der menschlichen Evolution, der Ausrottung von Krankheiten und der Schaffung einer Zukunftsutopie mit ewiger Lebensspanne durch Technologie befassten. Eine ihrer ausgefalleneren Ideen war, Gedanken in Supercomputer hochzuladen und so eine posthumane Existenz zu schaffen.

Nick Bostrom (1973–), Gründer von Humanity+

Boström, der 1998 die World Transhumanist Association gründete (2004 in Humanity+ umbenannt ), ist seitdem einer der bekanntesten transhumanen Philosophen und Autor von Büchern wie Human Enhancement und Superintelligence . Letzteres wurde von Bill Gates und Elon Musk gelobt .

Sein Institut begann mit dem EU-finanzierten Projekt ENHANCE, das die sozialen und ethischen Auswirkungen der menschlichen Verbesserung erforschte, und entwickelte sich zu einem Spielplatz für den transhumanistischen Kult, finanziert von Tech-Milliardären mit entsprechend ausgefallenen Science-Fiction-Fantasien.

Im Jahr 2005 formulierte Bostrom die „Singleton-Hypothese“, die „eine Weltordnung meint, in der es eine einzige Entscheidungsinstanz auf höchster Ebene gibt“. Die Singleton-Hypothese hätte:

(1) die Fähigkeit, jegliche (interne oder externe) Bedrohung der eigenen Existenz und Vorherrschaft abzuwehren und (2) die Fähigkeit, eine wirksame Kontrolle über wesentliche Aspekte seines Herrschaftsgebiets auszuüben (einschließlich der Besteuerung und der Gebietsaufteilung).

Diese Ideen waren offensichtlich Musik in den Ohren der Reichen und Mächtigen. Die Global Challenges Foundation machte sich das zu eigen und stellte später den Transhumanisten Waldemar Ingdahl , Mitglied von Humanity+ , als Kommunikationsbeauftragten ein.

Langfristigkeit

Bostrom gilt als Vater des Longtermismus , einer ethischen Sichtweise, die den Schutz künftiger Generationen durch die Vermeidung existentieller Risiken fordert. Diese techno-utopische Ideologie weist Ähnlichkeiten mit Isaac Asimovs fiktiver „Psychohistorie“ auf und ist mittlerweile sowohl in der Global Challenges Foundation als auch in der Zukunftsagenda der Vereinten Nationen (wie sie in „ Our Common Agenda “ zum Ausdruck kommt ) verankert.

Aus Bostroms Sicht könnte dies die „Einrichtung einer Art Überwachungs- und Durchsetzungsmechanismus rechtfertigen, der es ermöglichen würde, Versuche einer zerstörerischen Handlung zu unterbinden.“ Das könnte der Singleton sein. Kein Wunder, dass Bostrom (zusammen mit Rockström) zum Bilderberg-Treffen 2019 eingeladen wurde, um über „Eine stabile strategische Ordnung“ und „Die Ethik der künstlichen Intelligenz“ zu diskutieren.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2015 verabschiedeten die Mitgliedsstaaten die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (Agenda 2030) und das Pariser Klimaabkommen. Anfang 2016 riefen das Weltwirtschaftsforum und sein Vorsitzender Klaus Schwab die transhumane und technokratische vierte industrielle Revolution aus.

Die Bühne war für den nächsten Schritt bereitet.

Der New Shape Preis

Im Jahr 2016 riefen die Global Challenges Foundation und Laszlo Szombatfalvy den Wettbewerb „A New Shape Prize“ ins Leben. Ziel war es, „neue Entscheidungsstrukturen zu fördern, die wirksame internationale Maßnahmen zur Bewältigung globaler Katastrophenrisiken anstoßen könnten“.

Die Gewinner erhalten 5 Millionen USD. Das Interesse war riesig und zwischen November 2016 und September 2017 wurden 2.702 Beiträge aus 122 Ländern zum Wettbewerb eingereicht.

Auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos im Januar 2018 erklärte Johan Rockström :

Der New Shape Prize ist der erste Versuch, die ganze Welt dazu aufzufordern, die besten möglichen innovativen Ideen für eine Neue Weltordnung einzubringen, einen Weg der globalen Regierungsführung, der uns den Übergang in eine gewünschte Zukunft ermöglicht, in der wir potenziell globale Katastrophenrisiken vermeiden, die vom Risiko eines Atomkriegs, Pandemien, Ungleichheit bis hin zum Zusammenbruch des Klimasystems reichen.

Während desselben Treffens erklärte Johan unter Bezugnahme auf den Global Risks Report des WEF, dass sich eine Koalition führender Technologieunternehmen, Ingenieure und Unternehmer zusammenschließen werde, um als Verwalter unseres Planeten zu fungieren und die Welt in eine CO2-freie Zukunft zu führen.

Nach Auffassung der Jury erfüllte keiner der Vorschläge alle Wettbewerbskriterien und kürte stattdessen drei Gewinner, die sich das Preisgeld teilen.

Laszlo Szombatfalvy mit den Gewinnern des New Shape Prize 2018.

Dazu gehörte „ Global Governance und die Entstehung globaler Institutionen für das 21. Jahrhundert “, mit einem Vorschlag, der eine überarbeitete UN-Charta, ein Weltparlament und eine zweite, auf die Zivilgesellschaft ausgerichtete Kammer umfasste.

Dieser Vorschlag sollte zur Blaupause für die neue Weltordnung werden. Die Gewinner würden im nächsten Teil dieser Geschichte eine wichtige Rolle spielen, wobei Rockström die Position des Co-Vorsitzenden der Climate Governance Commission übernahm und Anders Wijkman als Experte fungierte. Rockströms Aufstieg zum Star sollte 2018 als Co-Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung fortgesetzt werden.

Die Schließung des Future of Humanity Institute

Bostrom scheint jedoch für die herrschenden Eliten nicht mehr von Nutzen zu sein. Oder sind ihm die Ideen aus seinem transhumanistischen Irrenhaus vielleicht zu peinlich geworden?

Aufgrund zunehmender Spannungen mit der philosophischen Fakultät Oxfords stellte das Future of Humanity Institute seinen Betrieb am 16. April 2024 ein. Im Jahr 2020 stellte die Fakultät die Mittelbeschaffung und Einstellung neuer Mitarbeiter ein und entschied, dass die Verträge der verbleibenden FHI-Mitarbeiter Ende 2023 nicht verlängert werden. Dem gingen einige Skandale innerhalb der Longtermism-Community voraus. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war eine Nachricht aus der Extropian-Mailingliste , die nach fast zwei Jahrzehnten wieder auftauchte. Darin hatte Bostrom behauptet, dass „Schwarze dümmer als Weiße“ seien, basierend auf dem, was er gelesen hatte.

Bostrom schrieb in seiner Entschuldigung, dass „jemand in den Archiven des Extropians-Listservers gewühlt hat, um peinliches Material zu finden …“

Ironischerweise rächte sich die totale Überwachungsgesellschaft, die alles aufzeichnet und die er in seinen Artikeln und Büchern thematisiert hatte, an seine Grenzen.

Die Person, die Bostroms Diskussionsgruppennachricht von 1996 fand, war ein ehemaliger Mitanhänger des Longterminismus, Émile Torres , der sich gegen die techno-utopischen Ideen gewandt hatte und sie als gefährlich brandmarkte.

Er wies auch darauf hin, dass Bostrom in seinem bahnbrechenden Artikel Existential Risks (erschienen 2002 im Journal of Evolution and Technology ) „dysgenischen Druck“ als existenzielle Bedrohung bezeichnet hatte. Dabei handelt es sich um die Idee, dass es mehr dumme Menschen als intelligente Menschen geben könnte, was zu einer allgemeinen Verblödung der Bevölkerung führen würde (wie im Film Idiocracy ).

Würde eine solche Selektion über einen längeren Zeitraum hinweg stattfinden, könnten wir uns zu einer weniger intelligenten, aber fruchtbareren Spezies entwickeln: dem Homo philoprogenitus.

Bostroms Ideen hatten laut Torres ihre Wurzeln im „wissenschaftlichen Rassismus“. Diese Ansichten hinderten Bostrom nicht daran, eine „besonders wichtige Rolle“ im ersten Global Catastrophic Risk Report der Global Challenges Foundation zu spielen (und zum Liebling der Tech-Milliardäre zu werden). Es ist vielmehr sehr wahrscheinlich, dass dies mit den malthusianischen Idealen übereinstimmte, die die Global Challenges Foundation durchdringen, und ihrem Streben nach einer neuen Weltordnung.

Mehr dazu in der nächsten Folge.

Bostrom ist jetzt Forschungsleiter der neu gegründeten Macrostrategy Research Initiative.

Quellen: PublicDomain/substack.com am 04.08.2024