Teile die Wahrheit!

Was Russland betrifft, so bedeuten die Vorzeichen des kommenden Führungswechsels in den USA nichts Gutes. In Moskau gibt man sich keinen Illusionen hin – die konfrontative und aggressive Politik Washingtons dürfte sich in jedem Falle fortsetzen. Unter Kamala Harris könnte es sogar bis zum Äußersten kommen.

Der erste Tag des Parteitags der US-Demokraten hat viele fette Punkte über das „i“ gesetzt – genug, um deutlich zu machen, woran sich Russland orientieren sollte, wenn die derzeitige Vizepräsidentin Kamala Harris die nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten wird.

Am ersten Tag des Parteitags der Demokraten war man vor allem gespannt darauf, wie die „Karabasse-Barabasse“ [Anspielung auf den Puppenspieler Karabas-Barabas in „Das goldene Schlüsselchen oder die Abenteuer des Burattino“, der russischen Adaption von „Pinocchio“ durch Alexei Tolstoi aus dem Jahr 1936], die hinter den Kulissen die Fäden ziehen, den Skandal um Joe Bidens praktisch erzwungenen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen in einem „Palastputsch“ aufarbeiten würden und wie sich die künftige Politik von Kamala Harris von der des Amtsinhabers unterscheiden würde (oder vielmehr von der derjenigen, die seinen Teleprompter bedienen und ihm sagen, wann er seine Medikamente nehmen soll).

Bidens Rede, die den Höhepunkt des ersten Kongresstages darstellte, zeigte, dass die „Brutus“-Demokraten, die ihm in den Rücken gefallen waren, ein Angebot gemacht hatten, das er nicht ablehnen konnte – und er segnete Harris pflichtschuldigst für das Königsamt, was bei den Demokraten einen gewaltigen Seufzer der Erleichterung auslöste.

Vor allem aber war Bidens Rede eine Art politisches Testament, in dem er ausführlich über seine Errungenschaften sprach und dann seine Zuversicht zum Ausdruck brachte, dass die „neue, jüngere Generation“ (in der Person der 59-jährigen Harris), der er selbstlos den Weg freigemacht hatte, weiterhin stolz das Banner des amerikanischen Exzeptionalismus tragen werde. (Die Entscheidungsschlacht des 3. Weltkriegs)

Biden erklärte unverblümt, dass Harris alles fortsetzen wird, was das Tandem in den „vier erstaunlichen Jahren“ gemeinsam getan hat, einschließlich der internationalen Politik und natürlich der Beziehungen zu Russland.

Bezeichnenderweise erwähnte Biden in seiner Rede auf einem ähnlichen Parteitag der Demokraten im Jahr 2020, als er selbst Präsidentschaftskandidat war, Russland nur ein einziges Mal. In seiner wahrscheinlich letzten Grundsatzrede widmete Sleepy Joe einen großen Teil seiner Ausführungen Russland. Darin forderte er Harris und den Rest Amerikas auf, Russland bis zum Ende zu bekämpfen.

Biden zitierte insbesondere die Worte des berühmten amerikanischen Politikers Henry Kissinger: „Europa hat seit der Zeit Napoleon Bonapartes im 19. Jahrhundert nie ohne Besorgnis auf Russland geblickt.“

Darüber hinaus bezeichnete er als eine seiner wichtigsten Errungenschaften, die NATO gegen die „russische Aggression“ zu mobilisieren und die Ukraine zu unterstützen, und betonte, dass Kamala Harris „sich niemals vor Putin und Russland beugen wird.“

In Anbetracht der Tatsache, dass Biden ein überzeugter Russophobiker und ein Befürworter der verstärkten Konfrontation mit Russland war (siehe seine offenen Drohungen gegen Nord Stream, die auch umgesetzt wurden, und die beispiellose Militär- und Wirtschaftshilfe für die Ukraine), bedeutet Joes „Vermächtnis“, dass Kamala Harris, die bereits eine harte antirussische Haltung eingenommen hat, im Falle ihrer Wahl zur Präsidentin das Tachometer der Konfrontation mit Russland definitiv in den roten Bereich drehen wird.

300x250

Und es geht dabei nicht um Kamala Harris.

„Goldmund“ Kamala wurde von den Puppenspielern des „tiefen Staates“ ausgewählt, weil sie der perfekte Honigtopf ist: Was reingeht, kommt auch genauso wieder heraus, und sie selbst ist leer.

Nach Angaben von Personen, die Harris‘ „innerem Umfeld“ nahestehen, „reist sie auf den Gebieten Verteidigung und Internationales ganz ohne jedes Gepäck, sodass sie vollkommen von ihren Beratern abhängig ist, wenn sie etwas zu diesem Thema sagen muss“.

Wir erinnern daran, dass Kamala Harris, die sich bislang gegenüber Biden zurückgehalten hatte, wiederholt ihre Position zu Russland und zum Konflikt in der Ukraine zum Besten gegeben hat. Insbesondere hat sie sich sechsmal persönlich mit dem Möchtegern- und Nicht-mehr-Präsidenten Selenskij getroffen und die USA bei großen antirussischen Treffen wie der Münchner NATO-Konferenz oder der „Sicherheitskonferenz“ in der Schweiz vertreten, wo sie ihre „unerschütterliche Unterstützung“ für Kiew erklärte, „so lange es nötig ist“.

300x250 boxone

Außerdem beschuldigte sie Russland und Präsident Putin persönlich wiederholt aller möglichen Sünden und Verbrechen (einschließlich des Todes von Nawalny) und drohte mit „Rechenschaftspflicht und Konsequenzen“. Interessanterweise sprach sich Harris für „vorsorgliche“ antirussische Sanktionen aus, das heißt Sanktionen nicht als Strafe für irgendwelche antiamerikanischen Sünden, sondern bloß für alle Fälle.