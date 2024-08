Warum die Welt vor einer neuen Pandemie steht und es keine Beweise für die Existenz von Viren gibt!

Trotz fehlender Beweise, was die Existenz des Virus betrifft, scheint die Vogelgrippe als möglicher Kandidat für eine neue P(l)andemie in Frage zu kommen. Nach Ansicht von Beobachtern ist es offenbar nur noch eine Frage der Zeit, bis sie offiziell von der Weltgesundheits-Organisation (WHO) ausgerufen wird.

Viel Wirbel um nichts

Auch die M-Pox genannten Affenpocken stehen laut der Weltgesundheitsorganisation bereits in den Starlöchern, weshalb die WHO erst kürzlich eine „Gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ ausgerufen hat.

Das ist aktuell die höchste Alarmstufe, über die die WHO verfügt. Laut der Weltgesundheitsorganisation gab es in den letzten drei Monaten weltweit 349 gemeldete M-Pox-Fälle bei Menschen. Nebenbei bemerkt, bei acht Milliarden Menschen ist das so gut wie nichts, selbst dann, wenn man einen Faktor zehn für nicht gemeldete Fälle annimmt.

Weltweit sind seit Beginn der Registrierung der Krankheit 27.529 gemeldete Fälle bekannt. 98 Prozent der Betroffenen sind Männer, davon sind laut WHO 97 Prozent homosexuell.

Dass die Krankheit fast ausschließlich unter homosexuellen Männern vorkommt, liegt daran, dass sie fast ausschließlich durch ungeschützten Analverkehr übertragen wird.

Die Krankheit ist für Menschen weitgehend ungefährlich und sie hat eine geringe Infektiösität und ist anders als die Grippe nicht per Tröpfcheninfekion übertragbar. Deshalb sind Affenpocken auch nicht in der Lage, Pandemien auszulösen.

Und dennoch macht die WHO so einen Wirbel. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Hinter der ganzen Aktion stehen gewaltige finanzielle Interessen, da jede Impfkampagne die Kassen der Impfstoffhersteller füllt; und hier sprechen wir von Beträgen in Milliardenhöhe.

Deshalb sollte sich niemand mehr wundern, dass das Vorgehen der staatlichen Behörden und Institutionen bei der kommenden P(l)andemie wesentlich härter ausfallen wird, als noch bei Corona. Schließlich hat man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt.

Beispielsweise plant Neuseeland den Impfzwang notfalls auch mit Polizeigewalt durchzusetzen. Dazu gab das Gesundheitsministerium von Neuseeland im Juli einen entsprechenden Pandemieplan heraus, der den alten Influenza-Plan aktualisiert und um Bestimmungen ergänzt, die aus den Erfahrungen der Corona-Zeit gewonnen wurden.

Unter anderem steht in dem neue Maßnahmenkatalog wörtlich, „dass ein Mitglied der Polizei alle erforderlichen Maßnahmen, einschließlich der Anwendung von Gewalt, ergreifen kann, um einen Amtsarzt bei der Erfüllung seiner Aufgaben“ zu unterstützen.

Dazu gehört auch, die Befugnis des Amtsarztes isolierte und unter Quarantäne stehende Personen aufgrund von Atemwegserkrankungen präventiv zu impfen, auch gegen ihre Willen und wenn nötig mit Polizeigewalt. Egal, ob gegen Grippe, Corona- oder Vogelgrippeviren.

Verantwortlich für den neuen Pandemieplan ist Premierminister Christopher Luxon von der konservativen National Party, der das Amt von der vormals linken Regierungschefin Jacinda Ardern nach ihrem Rücktritt übernommen hat. Ardern ist bekannt für ihre hartes Durchgreifen während Corona-Pandemie.

Das Luxon den Kurs seiner Vorgängerin einschlägt, könnte ein wichtiger Hinweis sein, dass künftig nicht nur linke Parteien bestrebt sind, diktatorische Maßnahmen zu ergreifen und durchzusetzen, sondern auch konservativ ausgerichtete Parteien.

Sicherlich wird Neuseeland nicht das einzige Land bleiben, das künftig auf extreme Weise in die Grundrechte der Bürger eingreifen wird, um mit banalen Atemwegserkrankungen fertig zu werden, die nichts anderes als Husten, Schnupfen oder eine Grippe sind, die jeder nach ein paar Tagen Bettruhe von selbst auskurieren kann.

Sowohl aus den RKI-Protokollen als auch aus Aufzeichnungen aus anderen Ländern und den Aussagen führender Forscher geht eindeutig hervor, dass es niemals eine COVID-19-Pandemie gab, sondern lediglich saisonbedingte Atemwegserkrankungen, wie sie in den Wintermonaten üblich sind. Gefährlich und oftmals tödlichen waren die Maßnahmen und die Angst.

Das heißt, die Ursache für die vermehrten Todesfälle ist nicht auf ein Virus zurückzuführen, sondern in erster Linie auf die unmenschlichen Maßnahmen, die als ein von langer Hand geplanter Angriff auf die Zivilbevölkerung waren.

Die Maßnahmen waren bewusst darauf ausgelegt, die Bevölkerung einerseits psychisch und physisch zu foltern, andererseits sie durch Impfungen zu verletzen, zu töten und die Fruchtbarkeit zu verringern.

Das, was Ärzte und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) als Long Covid bezeichnen, ist nichts anderes als eine posttraumatische Belastungsstörung, ausgelöst durch Folter mit einer dreijährigen Dauerangstschleife, die bei vielen Menschen, vor allem bei jungen und alten, zu teils schweren psychischen Schäden geführt hat.

Milliardäre und Stiftungen bestimmen Gesundheitspolitik

Die Einflussnahme US-amerikanischer Milliardäre und Stiftungen ist nicht mehr von Hand zu weisen. Sie nehmen nicht nur Einfluss auf die Energie-Politik, sondern vor allem auf die Gesundheitspolitik, weil ihnen die WHO nahezu zu Hundertprozent gehört. Das heißt, sie bestimmen künftig global den Kurs der Gesundheitspolitik.

Noch nie in der Geschichte war der Einfluss von Lobbygruppe auf die Weltpolitik derartig groß. Vieles davon ist längst bekannt, anderes ist neu. Was jetzt durch die Protokolle und Aufzeichnungen der Corona-Politik an die Öffentlichkeit gelangt, zeigt, welches Ausmaß die Einflussnahme bereits erreicht hat und was Politiker und staatliche Institutionen fähig sind.

Auf den Punkt gebracht heißt das, die Gesundheitspolitik der westlichen Länder und Staaten wird von einem internationalen Netzwerk von US-amerikanischen Lobbyisten und Stiftungen bestimmt und nicht im Interesse der Bürger und Wähler, sondern im Interesse dieses globalen Netzwerkes.

Gesunde Menschen bringen kein Geld in die Kasse, deshalb ist es für die Medizinindustrie und deren Aktionäre wichtig, dass so viele Menschen wie möglich eine medizinische Behandlung benötigen.

Durch den experimentellen Corona-Impfstoff und der seelischen Grausamkeit wurde dies möglich. Weit mehr Menschen als vor Corona benötigen eine umfassende medizinische Betreuung und medikamentöse Behandlung. Vor allem junge und alte Menschen.

Kein Mensch, der die Corona-Zeit Revue passieren lässt, kann noch Vertrauen in Regierungen, in das medizinische System oder einer anderen Institution haben, weil es auf der Hand liegt, dass dieselben Täter immer wieder zuschlagen werden.

Der Pandemievertrag ist noch nicht vom Tisch. Nach neusten Informationen ist die Unterzeichnung für den kommenden November geplant. Jedem sollte klar sein, dass die WHO den Pharmakonzernen und deren Aktionäre gehört.

Die feindliche Übernahme der Menschheit ist längt geschehen; und sie muss beendet werden. Es ist fünf vor zwölf und Zeit zum handeln, bevor es für alle zu spät ist.

Im unteren Video sehen Sie:

„Es gibt kein SARS-CoV-2, es gibt kein COVID-19 und es gibt keine Varianten“

Dr. Poornima Wagh, eine Ehefrau mit Doktortiteln in Virologie und Immunologie und einer 20-jährigen Karriere als Laborforscherin und Wissenschaftlerin, beschreibt, wie ihr Labor einen Auftrag vom CDC erhielt und dann versuchte, SARS-CoV-2 ordnungsgemäß zu isolieren

Im Interview beschreibt er die Methoden der Virologen und ihre vergeblichen Bemühungen, Viren mit wissenschaftlichen Methoden zu isolieren.

Das ganze Experiment wurde mehrmals wiederholt…

Dr. Poornima Wagh: „Sie haben die gleichen Dinge gefunden wie wir.“

Sie haben SARS Cov 2 nicht gefunden, sie haben das Genom nicht gefunden, sie haben nichts gefunden. Es wurde nichts gefunden.

Wir riefen Dr. Robert Redfield, Direktor des CDC, an, um ihm die Ergebnisse zu zeigen. Er sagte: „Es ist mir egal, was Sie finden, nennen Sie es einfach SARS-Cov-2.“

Wir haben die CDC gebeten, uns eine Probe des isolierten Virus zuzusenden. Sie sagten, sie hätten sie nicht, antworteten nicht mehr auf unsere Anrufe, aber dann durchsuchte das FBI unser Labor …“

…

