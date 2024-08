Warum wurden die Vereinigten Staaten in letzter Zeit von so vielen ungewöhnlichen Erdbeben erschüttert?

Als Erdbeben-Freak dachte ich, ich hätte schon alles gesehen. Ein Erdbeben am Freitag beweist, dass das noch nicht der Fall ist. Der USGS hat bestätigt, dass es am Freitag unter dem Michigansee ein Erdbeben gab, das viele Menschen in Wisconsin gespürt haben.

Der USGS bestätigt, dass sich um 9:18 Uhr ein Erdbeben ereignete, das so stark war, dass es in Wisconsin von Dutzenden Menschen gespürt werden konnte, und dessen Zentrum sich unter dem Michigansee befand.

Dieses bizarre Erdbeben hatte die Stärke 2,9 auf der Richterskala und wurde Berichten zufolge von vielen Menschen in der Nähe von Sturgeon Bay, Wisconsin, gespürt.

Wir werden die seismischen Aktivitäten rund um die Großen Seen sehr genau im Auge behalten, da sie in der Zukunft schwerwiegende Folgen für die Stadt Chicago haben könnten.

Mittlerweile ereigneten sich in einem County in Texas so viele Erdbeben, dass offiziell der Notstand ausgerufen wurde …

Der westtexanische County Scurry wurde in der vergangenen Woche von so vielen Erdbeben erschüttert – letzten Zählungen zufolge waren es mehr als 100 –, dass die örtlichen Behörden den Notstand ausgerufen haben.

In seiner am Freitag veröffentlichten Katastrophenerklärung schrieb der Richter des Scurry County, Dan Hicks, dass es seit dem ersten Erdbeben mit einer Stärke von 4,9, das in der Nacht des 22. Juli zu spüren war, „im gesamten Scurry County zu Schäden an Geschäften und Wohnhäusern gekommen ist“.

