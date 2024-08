Was die Globalisten planen: 75% Bevölkerungsreduktion, Wahrheitskommission, Erdsystemwährung, neue UN-Charta

Teile die Wahrheit!

Ungewählte Globalisten wollen die UN-Charta so umschreiben, dass sie “die Regeln eines Weltparlaments” für “Weltbürger” mit verbindlichen Gesetzgebungs- und Durchsetzungsbefugnissen, die die Souveränität der Staaten beseitigen,festlegen könnte: Perspektive

Ein Rundtischgespräch des Club of Rome und des Council for the Human Future skizziert einen Weg zu einer Eine-Welt-Regierung durch eine Überarbeitung der Charta der Vereinten Nationen, zusammen mit einer Agenda zur freiwilligen Reduzierung von 75 Prozent der menschlichen Bevölkerung, zur Schaffung einer globalen Wahrheitskommission und zur Einführung einer Erdsystemwährung.

Am 1. August 2024 veröffentlichten der Club of Rome und der Rat für die Zukunft der Menschheit einen Bericht über einen Rundtisch, den sie im Juli gemeinsam veranstaltet hatten.

Der Bericht, “Roundtable on the Human Future: A World Call to Action on the Multiple Crises Now Enfolding Humanity” (Ein weltweiter Aufruf zum Handeln angesichts der vielfältigen Krisen, die die Menschheit derzeit bedrohen) besagt, dass “alles menschliche Leben ausgelöscht werden könnte” in der mittleren bis letzten Hälfte des 21.

Eine Lösung, die der Geschäftsführer des Global Governance Forum, Augusto Lopez-Claros, vorschlug, bestand darin, “die demokratische Legitimität der UNO zu stärken“, indem die UN-Charta umgeschrieben wird, um dem nicht gewählten globalistischen Gremium mehr Macht, Autorität und Rechtsprechung über souveräne Nationen zu verleihen.

Lopez-Claros ist ein ehemaliger Chefökonom des Weltwirtschaftsforums (WEF) und hatte hochrangige Positionen bei der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds inne. (Eine Weltregierung ist keine Verschwörungstheorie)

“Einen Erdsystemrat schaffen, der das UN-System in die Lage versetzt, verbindliche Gesetze zum Schutz unseres planetarischen Umweltsystems und der von ihm bereitgestellten Gemeingüter zu erlassen, mit den notwendigen Durchsetzungsmechanismen.”

Augusto Lopez-Claros, Runder Tisch zur Zukunft der Menschheit: Ein weltweiter Aufruf zum Handeln, Juli 2024

Laut Lopez-Claros “bewegen wir uns auf eine potenziell katastrophale Zukunft zu, die von einem sich beschleunigenden Klimawandel, der fortgesetzten Auflösung unserer nuklearen Ordnung, einem aufkommenden und zerstörerischen Nationalismus und einem Wirtschaftsparadigma geprägt ist, das nicht mehr Wohlstand für alle auf eine Weise schafft, die keine soziale Spaltung hervorruft und die Grundlagen der Demokratie nicht untergräbt”.

Er sagte, dass unser derzeitiges “System der internationalen Zusammenarbeit nicht mehr zweckdienlich ist; es kämpft damit, die zahlreichen ungelösten Krisen zu bewältigen, mit denen wir konfrontiert sind, oft weil ihm die entsprechende Zuständigkeit fehlt“.

Daher schlagen er und das Global Governance Forum Reformen der UN-Charta vor, wie z.B. die Einrichtungeiner UNO der Staaten und Völker durch die Schaffung einer Parlamentarischen Versammlung” und einesErdsystemrates“, der die Befugnis hätte, verbindliche Gesetze“zu erlassen, zusammen mit dennotwendigen Durchsetzungsmaßnahmen“.

“Übergang zu einer UNO der Staaten und Völker durch die Schaffung einer Parlamentarischen Versammlung als Ergänzung zur Generalversammlung und zur Stärkung der demokratischen Legitimität der UNO”

Augusto Lopez-Claros, Runder Tisch zur Zukunft der Menschheit: Ein weltweiter Aufruf zum Handeln, Juli 2024

“Ein Ausgangspunkt und ein Projekt, mit dem wir uns in den letzten zwei Jahren beschäftigt haben, ist die Ausarbeitung einer detaillierten Vision, wie eine neue UN-Charta aussehen könnte, die die Bedürfnisse des 21. Jahrhunders,” sagt Lopez-Claros.

Dieses Dokument soll im September 2024 in New York veröffentlicht werden. Zu den Bestandteilen gehören:

Aufbau auf dem in der Charta von 1945 verankerten Konzept einer UNO der Staaten, um zu einer UNO der Staaten und Völker überzugehen, und zwar durch die Schaffung einer Parlamentarischen Versammlung als Ergänzung zur Generalversammlung und zur Stärkung der demokratischen Legitimität der UNO.

Schaffung eines Rates für das Erdsystem, der das UN-System in die Lage versetzt, verbindliche Rechtsvorschriften zum Schutz unseres planetarischen Umweltsystems und der von ihm bereitgestellten Gemeingüter zu erlassen, mit den erforderlichen Durchsetzungsmechanismen.

Die UNO soll in die Lage versetzt werden, die Abrüstung weltweit voranzutreiben und ein günstiges Umfeld für nachhaltige Fortschritte bei der nuklearen Abrüstung und der Reduzierung der Verbreitung anderer Waffensysteme zu schaffen.

Ein neues System zur Finanzierung der Vereinten Nationen zu schaffen, das eine verlässliche, entpolitisierte und unabhängige Einnahmequelle bietet, nicht unähnlich dem System, das bereits seit mehreren Jahrzehnten in der Europäischen Union besteht.

den Sicherheitsrat zu reformieren, um ihn repräsentativer zu machen und das Vetorecht abzuschaffen, das die ständigen Mitglieder von den Verpflichtungen der Charta befreit und somit eine Praxis darstellt, die in krassem Widerspruch zu den Grundsätzen einer guten Regierungsführung steht.

“Vorstellungskraft kann die Tür zu großartigen Ideen öffnen, wie z.B. das Infragestellen grundlegender Annahmen, wie die Rolle der staatlichen Souveränität in einer Welt globaler Interdependenz.

