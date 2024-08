WEF-Memo enthüllt Plan zur Entvölkerung der Welt um eine Milliarde Weiße bis 2030

Das Weltwirtschaftsforum in Davos hat die globalen Behörden dazu aufgefordert, die Zahl der Weißen auf der Welt bis 2030 radikal zu reduzieren.

Wenn Sie dachten, dass es sich bei der Großen Erneuerung um nichts weiter als eine Verschwörungstheorie handelte, sollten Sie vielleicht noch einmal darüber nachdenken.

Einem Bericht des Weltwirtschaftsforums zufolge sind die Weißen für die überwiegende Mehrheit der Probleme auf der Welt verantwortlich, darunter Klimawandel und Kolonialismus. Im Interesse einer gerechten Zukunft für den Globus müsse die Zahl der Weißen vorrangig reduziert werden.

Das WEF hat die Vereinten Nationen um Unterstützung bei seinem Plan gebeten und die Ergebnisse sind bereits vor unseren Augen sichtbar.

Die Niederlande sind für die globale Elite zu einem Testgelände für die extremsten politischen Maßnahmen geworden.

So wie die Niederlande der Schauplatz des Krieges der Elite gegen die Bauern waren, fungieren niederländische Städte auch als Laboratorien für die Pläne der Elite, die Welt zu entvölkern und die Demographie radikal zu verändern.

Eva Vlaardingerbroek berichtet aus den Niederlanden.

Was ist los mit unseren Führern?

Sie sind käufliche und bezahlte Schurken, die sich der globalistischen Agenda angeschlossen haben und ihre Befehle direkt aus Davos erhalten.

Es ist nichts weniger als furchterregend, die Elite in Momenten zu erwischen, in denen sie die Maske abnimmt. (Aufdeckung der Rolle der CIA und der Rockefeller-Stiftung bei der von Deagel veröffentlichten Bevölkerungsprognose)

Nehmen wir als Beispiel Aufnahmen eines hochrangigen CDC-Beamten, der erklärt, die Eliten müssten „alle Weißen in den Vereinigten Staaten loswerden“ und sie durch Einwanderer ersetzen, um eine gehorsamere Gesellschaft zu schaffen.

Dr. Carol Baker beschrieb bei einer Podiumsdiskussion in New York City, was sie als „Lösung“ bezeichnete.

Es wird Sie nicht überraschen, dass Baker 2009 von Barack Obamas Gesundheitsminister zum Vorsitzenden des Impfbeirats des CDC ernannt wurde.

Bei einer von Pfizer und der Bill & Melinda Gates Foundation gesponserten Zeremonie in Washington, D.C. wurde ihr außerdem die Albert B. Sabin Goldmedaille 2019 verliehen .

Ist es irgendjemanden überrascht, dass ein mit Bill Gates verbundener CDC-Beamter offen vorschlägt, Amerika von den Weißen zu entvölkern, die bei der Impfagenda der Elite nicht kooperieren?

Es handelt sich um denselben Bill Gates, der den führenden Politikern der Welt erklärte, es sei an der Zeit, über „Todeskommissionen“ zu sprechen , die gewöhnliche, gesetzestreue Bürger für das Verbrechen, für die Elite nutzlos zu sein, zum Tode verurteilen.

Dies ist die psychopathische Welt, die Bill Gates und seine Mitarbeiter beim WEF im Rahmen ihres „Great Reset“ und „Great Replacement“ entschlossen sind, einzuläuten.

Es wird noch schlimmer, wenn man bedenkt, wie weit sich ihre böse Ideologie verbreitet hat.

Die globalistische Elite verbirgt ihre Pläne nicht mehr, die Welt durch die Reduzierung der Zahl der Weißen zu entvölkern. Dies ist ein Angriff auf mehreren Ebenen und wir sehen jetzt in Echtzeit, wie er aussieht .

Natürlich handeln die Mainstream-Medien noch immer auf Anweisung der Elite und greifen jeden an, der es wagt, auszudrücken, was sie mit eigenen Augen sehen.

Sie werden Sie angreifen, niederbrüllen und Ihren Arbeitgeber unter Druck setzen, Sie zu entlassen. Sie könnten Ihr Bankkonto verlieren.

Es ist Ihnen schlicht nicht gestattet, über die menschliche Tragödie der offenen Grenze durch Biden und Harris zu sprechen, obwohl Biden 2015 öffentlich seine großartige Ersatzvision in einfachem Englisch dargelegt hat, sodass es jeder versteht.

Biden ist ein kompromittierter Marionettenpolitiker, der Amerika seit Jahrzehnten schamlos an die Globalisten verkauft.

Jetzt, wo er von der globalen Elite zugunsten von Kamala Harris geopfert und offenbar durch ein Double ersetzt wurde, das etwa 20 Zentimeter größer ist als das letzte Exemplar, muss man darauf hinweisen, dass die Elite uns für unglaublich dumm hält.

Harris-Rede von 2023 erregt noch heute die Gemüter in den USA: Hat Kamala Harris von »Reduzierung der Bevölkerung« gesprochen?

»When we invest in clean energy and electric vehicles and REDUCE POPULATION, more of our children can breathe clean air and drink clean water.«

In den USA wird in der Öffentlichkeit seit rund einem Jahr ein Zitat von Kamala Harris diskutiert. Sie sagte bei einer öffentlichen Rede zum Thema Klimaschutz folgenden Satz:

»When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water.«

Auf Deutsch:

