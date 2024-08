Whistleblower: Affenpocken sollen über Chemtrails in Großstädten verbreitet werden (Video)

Nur wird dieser Impfstoff noch schneller und ohne jegliche Tests in die Arme der Massen gepumpt, und die Folgen werden noch schlimmer sein.

Dem Insider der Gates-Stiftung zufolge wird die Organisation durch Gates‘ zunehmend psychopathische Methoden enorm belastet.

Gates versucht verzweifelt, einer Verhaftung zu entgehen, während die Staatsanwälte ihm aus verschiedenen Richtungen auf den Grund gehen, und ist entschlossen, dafür zu sorgen, dass die nächste Pandemie – die, von der er warnte, sie werde „diesmal unsere Aufmerksamkeit erregen“ – der globalen Elite den entscheidenden Nutzen bringt.

Es gibt nur ein Problem für die Elite und ihre kompromittierten Politiker in den vom WEF infiltrierten Regierungen auf der ganzen Welt. Wir sind ihnen auf der Spur und werden nicht zulassen, dass sie uns wie Vieh in die Neue Weltordnung treiben.

Für diejenigen, die nicht glauben, dass Regierungen jemals gegen ihr eigenes Volk konspirieren würden, lohnt es sich, ihre Geschichtskenntnisse aufzufrischen.

Im Jahr 1873 tötete die Regierung Millionen von Büffeln, um die amerikanischen Ureinwohner auszuhungern und sie so zur Unterwerfung und Abhängigkeit gegenüber der Regierung zu bewegen.

Manche Dinge ändern sich nicht.

Im Jahr 2024 plant die Elite, die unterwürfigen und abhängigen Massen in 15-Minuten-Städte zu zwängen, die im Wesentlichen als kontrollierte Bevölkerungsgefängnisse dienen sollen.

Die deutsche Europaabgeordnete Christine Anderson erklärt im Video die grausamen Details.

Der Plan, die Menschheit zu versklaven, ist schon seit Jahrzehnten in Arbeit und die Elite baut gerade in diesem Moment ihren Kontrollapparat auf.

Erinnern Sie sich, als WEF-nahe Politiker auf der ganzen Welt immer wieder die gleiche Parole wiederholten: „Build back better“?

Heute wissen wir, dass „Build back better“ wörtlich bedeutet, die Dinge zunächst zu zerstören und sie dann gemäß den Plänen der Neuen Weltordnung wieder aufzubauen.

Panikmache im Mainstream geht weiter:

Neuer Mpox-Stamm ist zehnmal tödlicher und breitet sich „wahrscheinlich“ in Großbritannien aus, warnt führender Virologe

Der führende Virologe und Assistenzprofessor Brian Labu schlägt Alarm wegen eines neuen Mpox-Stamms, der sich in Großbritannien unbemerkt ausbreitet.

Seine Warnung erfolgt, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Ausbrüche in Afrika zu einem „globalen Notfall“ erklärt und schwedische Behörden den ersten menschlichen Fall in Europa gemeldet hatten .

Das Affenpockenvirus verursacht flüssigkeitsgefüllte Hautläsionen, die schmerzhaft sein und in schweren Fällen zum Tod führen können.

Der neue Stamm von Mpox ist als Clade 1 bekannt und trat laut WHO letztes Jahr in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) auf.

Allerdings, Kommentare in den Soziale Medien behaupten, die sogenannten Affenpocken seien im Wesentlichen eine Nebenwirkung der Covid-Impfungen.

MSN berichtet: Im April dieses Jahres stellten Forscher fest, dass sich die Clade-I-Variante, auch Clade Ib genannt, offenbar effektiv zwischen Menschen verbreitet, unter anderem durch sexuellen Kontakt.

Seitdem hat die Krankheit in Zentralafrika stark zugenommen und ist unter anderem in Bukavu, einer Millionenstadt in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo), aufgetreten. Zudem wurden in vier Ländern der Region erstmals MPOX-Infektionen gemeldet.

Nun wurde der erste menschliche Fall in Europa bestätigt. Schwedische Gesundheitsbehörden sagten, ein Patient habe sich in Stockholm medizinisch behandeln lassen und sich vermutlich während eines Besuchs in Afrika angesteckt.

Derzeit gibt es in Großbritannien keine bestätigten Fälle von Clade-1-Mpox, aber Professor Paul Hunter sagte gegenüber Sky News, es sei „sehr wahrscheinlich“, dass sich das Virus unentdeckt ausbreite.

Wie besorgt sollten wir sein?

In einem Exklusivinterview mit GB News sagt Assistenzprofessor Brian Labu von der University of Nevada Las Vegas, dass es zwei Gründe zur Sorge über die Ausbreitung von Clade 1 gibt.

Erstens habe die vorherige Variante – Klade 2 – einen viel milderen Krankheitsverlauf gehabt, sagt er, wobei die Sterberate bei etwa 0,2 Prozent gelegen habe.

„Clade 1 ist zehnmal so stark, also stellt es eine ernstere Bedrohung dar als die, mit der wir es bisher zu tun hatten, also müssen wir aufpassen“, sagte er Ihrem Korrespondenten.

Auch die bisherige Ausbreitung von Mpox führe zu Selbstgefälligkeit, befürchtet der Professor. Wie er erklärt, betraf der Ausbruch 2022 vor allem Männer, die Sex mit anderen Männern hatten.

Menschen außerhalb dieser Gruppe neigten daher dazu, anzunehmen, dass sie nicht betroffen wären. Doch Mpox ist nicht ausschließlich unter homosexuellen Männern verbreitet und breitet sich auch auf andere Gruppen aus, warnt er.

…

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 19.08.2024