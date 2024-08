Die Regierung „IN EINFACHER SPRACHE“

Deutschland will wieder einmal die Welt verändern. Alles soll nun ganz neu sein und was alt ist, muss weg, weil es einfach gesagt „voll Nazi“ ist. Deutschland will, dass die ganze Welt nicht nur ihr Gesicht verändern soll, sondern auch ihre erfundenen Geschichten, ja schon wieder. Das letzte Experiment ist etwas „unglücklich gelaufen“ und ging somit irgendwie etwas in die Hose. Und schon wieder wird es Zeit, alle begangenen Verbrechen Fehler zu vertuschen, unter Androhung von Strafen auszusprechen und somit vergessen zu machen.

Nichts soll mehr so bleiben wie es war, außer vielleicht die ollen Ägypter 😉. Die Geschichte ist wirklich ein uralter Evergreen und wird selbstverständlich wieder einmal mit in die neuen „Aufzeichnungen“ einfließen. Jedoch düngt mir auch, dass die ollen Pharaonen nicht inbegriffen sein werden, weil sie einfach nicht tot zu kriegen sind. Jedoch der ganze Rest kann wieder einmal weg. Ganze Länder verschwinden. Ganze Völker sind plötzlich unauffindbar.

Ganze Inseln werden „unbewohnbar“, bis sie sodann gänzlich geheim sind und man sie in ein paar Jahren abermals „neu entdecken“ kann, um den neuerlichen Fortschritt hoch zu loben, anzubeten und zu huldigen. Man gibt sich ganz viel Mühe und verdreht den Menschen gehörig den Kopf, denn man will unbedingt, dass auch jeder Sklave Mensch später wieder die „NEUE GESCHICHTE“ einfach so glaubt! Und nur so ward es möglich, dass ein „Virus“ plötzlich auftauchte, einfach so aus dem „Nix“ und viele dahingerafft hat oder auch, das im fernen Russland der Teufel wohnen würde.

Das einst die „Wiege der Menschheit“ in Afrika stand und den Drachen Dinosaurier ein Meteorit auf den Kopf fiel. Ebenso kaum auszudenken ist, dass Jesus Christus für „unsere Sünden“ gestorben sei, weil er sowieso am Ende schwul war[1], ähnlich wie der kleine Schumi und der Faschismus natürlich und nur dieses seltsame Deutschland sein zu Hause nennt. Auch das Täter jetzt Opfer sind und selber Schuld auf sich luden oder ferner nun Männer Frauen und Frauen Füchse seien ist ganz normal. Jetzt ist es ebenso möglich dem (Sklaven-) Volk einzureden, dass Kinder ihre liebsten Großmamas und Opas durch einen Besuch im Altenheim töteten, es sei denn man impft sie alle weg und die komischen scheinbar senilen „Schachteln gegen Rääächtz“ eine vulnerable und schützenswerte Gruppe sei.

Selbstverständlich ist heute „Links“ „Rechts“ und „Rechts“ ist „Links“. Ebenso ist heute ein viereckiger Glas-Beton-Würfel ein schönes Haus und wir hätten nun auch Spaß daran, Lasten mit dem Drahtesel statt Auto zu transportieren. Normal ist, dass man jetzt mit einer Windilatormühlenmaschine zum Mond fliegen kann und sich die Sonne einfach so auf das Dach nageln muss. Absolut nicht unglaublich ist sowieso, dass Possenreiter, Gimpels und Blödlinge fortan einen Staat führen können und es Bildung sei, wenn man bei geschriebenen Wörtern einfach alle Buchstaben weglässt oder den Deutschunterricht in unserem Land streicht, da dies die „neuen Deutschen“ eh nicht verstehen wollen.

Absolut süß und entzückend, jedoch gleichzeitig voll bescheuert ist auch der Gedanke, dass ein Plastikdeckel die Welt erhitzen würde, also wenn dieser Deckel ohne Flasche am Strand liegen tät. Auch die Behauptungen der oberen Narren und Nachfahren der Pharaonen ist höchst blamabel, dass kopiertes und im Plastikdrucker gebasteltes Obst und Gemüse besser schmecken tät, als das gesunde aus dem eigenen Garten.

Von dem Fleischersatz aus Insekten oder Babymilch aus Madenmus ganz zu schweigen. Man gewöhnte sich inzwischen auch an den Gedanken, dass das ganze Leben erst durch Arbeit so richtig wertvoll sei und das jeder Mensch glücklich wird, wenn er Nichts mehr besitzt. Krass ist auch die Vorstellung, dass irgendeine Impfung auch nur ein einziges Leben retten würde oder ein Arzt wertvoller sei, als ein Heiler mit Naturgaben.

Zum neu vermitteltem „Wissen“ gehört nun auch, dass kein einzelnes Leben kostbarer ist, aber dennoch das „Humankapital“ für die Oberen unbedingt berechnet werden muss. Unverständlich sollte auch die Tatsache sein, dass man heute nur noch mit Waffen Frieden schaffen könne und es sowieso nur Frieden heißen darf, wenn alle hübsch das machen, was die großkotzigen Amerikaner sagen. Genauso sieht es aus, denn dies soll unsere neue Geschichte werden!

So werden unsere Nachkommen die Welt sehen und auch verstehen lernen, weil denen keiner mehr erzählen kann, was in der Vergangenheit tatsächlich geschah. Und genau so wird wieder einmal das nächste Experiment gestartet. Ich bin nun schon gespannt wie ein Spanner, wie weit man dieses Mal damit kommen wird.

Jedenfalls wird es schon wieder Zeit für einen erneuten Kataklysmus, also eine sehr große und von den Mächtigen herbeigeführte alleszerstörende Katastrophe, für eine Löschung der menschlichen Festplatten, sprich: für eine Renovierung des Alten, also für eine „NEUE WELTORDNUNG“! Und in der „Neuen Welt“ sind dann „die alten Geschichten“ wieder einmal ausgedacht, so wie immer. (Im schmutzigen Rotlicht der Kommunisten: Von einer inszenierten RKI-Show, Olympia und der lauernden roten Pest)

Nur die ollen Pharaonen, die vor mehr als 6.000 Jahren GESTOCHEN SCHARFE HIROGLYPHEN, RIESIGE PYRAMIDEN, MÄCHTIGE TEMPEL UND STATUEN nur mit HOLZHAMMER UND MEISEL geschaffen haben, deren Mumien noch heute in Museen zum anglotzen ausgestellt werden können, die werden immer noch erzählt. Das ist eine wahrlich schöne Geschichte, die so spektakulär und großartig ist, dass sie unmöglich ausgedacht sein könnte 😉.

300x250

Und schon wieder überleben nur die ollen mit Penaten-Creme beschmierten und in Pampers gewickelten Pharaonen diese „Neue Weltordnung“. Da haben wohl irgendwelche Spacken ihre Spuren hinterlassen, denen es wichtig war, dass „die neuen Sklaven Menschen“ wissen, dass es „die Pharaonen“ gab, das da Krösusse waren, die sich als Könige und Herrscher aufspielten, jedoch nur weil die Sklaven Menschlein dies zuließen! Daher ist das folgende eine sehr wichtige und alle Kataklysmus überdauernde Botschaft: „Es gibt nur einen Herrscher, der Dein Schicksal immer und überall bestimmen wird!“ .

Und auch die uralte „Neue Weltordnung“ wird dahingehend nicht großartig verändert werden, denn deren Geschichte wird nur wieder umgeschrieben. Ja, schon wieder![2] So ist es eben kein Wunder, dass deutsche Schüler im internationalen PISA-Vergleich 2022 das bisher schlechteste Ergebnis erzielten[3]. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen nun ein paar „ausgewählte“ Regierungsmitglieder in leicht verständlichen Worten und ganz im Stil der „Tagesschau“ vor.

Ein Kommentar in einfacher Sprache von Alfred-Walter von Staufen

Heute stellen wir Ihnen fünf Regierer vor.

300x250 boxone

Unter diesen Worten sehen Sie ein Bild.

Bild 1: Der Olaf muss immerzu lachen. Er bekommt ganz bestimmt von dem Medizinmann Karl komische neue und bunte Pillchen aus der Apotheke zum Probieren 😉.

Oben auf dem Bild ist ein Bundeskanzler Olaf Scholz zu sehen. Ein Bundeskanzler ist so ähnlich wie ein Schuldirektor in der Schule. Der Olaf arbeitet im Bundeskanzleramt. Das ist ein ganz großes Haus in Berlin. Dieses große Haus ist so etwas wie eine Schule. Er sagt immer, was die Minister machen sollen. Ein Minister ist so etwas wie ein Klassenlehrer.

Der Olaf hat nur noch wenige Zotteln auf seinem Haupt. Mein Nachbar, der Gunnar von der Afd sagt immer: er hat so wenige Harre, weil ihm all die neuen Fachkräfte in unserem Land die Haare von dem Kopf fressen. Aber andere Menschen sagen auch, dass dieser Olaf so eine hohe Stirn hat, damit er den rechten Menschen diese Stirn bieten kann. Weil aber dieser „Schuldirektor“ immer so ganz ganz viel machen muss, vergisst der Olaf manchmal wichtige Dinge, weil ihm diese „Sachen“ nicht so wichtig sind. Seine Arbeit ist es, ganz viel zu reden ohne etwas zu sagen. Das fällt dem Olaf nicht so schwer.

Bevor der Olaf Bundeskanzler wurde, also der „Schuldirektor von Deutschland“, war er Bürgermeister in Hamburg. Ein Bürgermeister ist so etwas ähnliches wie ein Klassensprecher für eine Stadt. Dort hatte er seine Hamburger ganz doll lieb und hat auch ganz viel für sie gemacht. Seine Lieblingshamburger sind „Big Tasty Warburg Bacon“, „Double Hamburger Elbtower TS“ oder „Hamburger Cum-Ex Royal Cheese“, natürlich im Menü und nicht einzeln. Der Gunnar von nebenan sagt immer, wer Hamburger isst, ist ein Kannibale. Nun esse ich lieber keine Hamburger mehr.

Viele schlechte Menschen lachten den Olaf aus, weil er einmal sagte, dass er nicht weiß wie teuer Benzin ist, denn er muss ja nicht selber tanken. Ich war sehr traurig, dass diese ungezogenen Menschen über Olaf solche Witze machten und fragte dann immer, ob sie denn wüssten, wieviel das Benzin von dem Flugzeug kostet, das sie zum Ballermann fliegt.

Gunnar sagt immer: Olaf sein Motto ist: „Nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht.“!

Das der Olaf aber ein ganz lieber Mensch ist, konnte man sehen, als er seinen Freund, den Christian Olarius geholfen hat, damit er nicht in das Gefängnis muss.

Bild 2: Der Olaf hilf wahrlich, wo er nur kann, auch wenn er das manchmal wieder vergisst 😉!

Der Christian bat den Olaf um Hilfe. Olaf hat geholfen[4]. Was für ein lieber Mann, dieser Olaf, denn so musste die gute Warburg-Bank nicht so viel Geld aus ihrem Sparschwein holen.

Gunnar sagt immer: Früher haben Politiker noch Verantwortung getragen, aber heute tragen sie nur noch Armani und Boss.

Der Olaf arbeitet nicht allein in dieser großen „Schule Deutschland“ in Berlin. Sein Chef heißt Frank-Walter Steinmeier.

Jetzt kommt wieder ein Bild.

Bild 3: Das ist der Chef von dem Olaf. Dieser Mann*innen hat den Namen Frank-Walter Steinmeier.

Die Arbeit von Frank-Walter heißt Bundespräservativer Bundespräsident. Das ist so etwas wie der gute Onkel von unserer Schule. Man kann diesen Beruf auch mit einem Patenonkel vergleichen, der immer gut aufpasst, dass alle in der „Schule“ arbeiten. Solche Patenonkel gibt es auch bei der Mafia. Aber die Mafia ist anders als der Onkel Frank-Walter. Der Patenonkel von der Mafia muss immer aufpassen, dass seine Arbeiter viel Geld von anderen Leuten einsammeln, viele komische Drogen ganz teuer verkaufen, dass freundliche Frauen auf der Straße stehen, damit man, wenn man bei ihnen vorbeiläuft, nach dem Weg fragen kann. Außerdem ist die Mafia auch sehr besorgt um alle Menschen, denn damit alle gesund bleiben, befreien sie das Geld von krankmachenden Bakterien. Das nennt man Geldwäsche. Letzten Monat hatte ich leider durch einen Schnupfen mein Geld angehustet. Also habe ich im Internet gefragt, wer mir mein Geld ganz schnell und ganz sauber waschen kann. Da kam ganz flink die Polizei in meine Wohnung. Die waren so lieb und wollten mich nicht beim Schlafen auf dem Sofa stören. Deswegen haben die nicht geklingelt, sondern ganz einfach die Tür aufgetreten und das Geld mitgenommen. Sicherlich hatten die Angst, dass mein vollgehustetes Geld viele Menschen ansteckt und dann müssen wir wieder alle in die Quarantäne. Und nun warte ich, dass die Polizei mein Geld saubergewaschen wiederbringt. Das nenne ich Service! Manchmal lassen diese Mafiaonkels aber auch Menschen verschwinden, ganz bestimmt damit wir hier nicht so viel CO2 wegen der Klimaerhitzung haben. Die Mafia nennt man auch „Gewinngemeinschaft“. Ich glaube, muss aber erst nachschauen, dass Banken, Sparkassen, die Börse und das Finanzamt auch solch eine Gewinngemeinschaft ist. Der Patenonkel von der Mafia kümmert sich auch um seine vielen Arbeiter und beschützt die Menschen in der Umgebung, damit alles und überall in Ordnung ist. Aber der Frank-Walter ist nicht so ein komischer Pate, wie die von der Mafia, denn er wohnt und thront in einem Schloss, was er nicht einmal bezahlen muss. Die Paten von der Mafia haben immer alle ihre Häuser selber bezahlt. Das ist der Unterschied von unserem Patenonkel Frank-Walter und der Mafia. Was für ein kluger Mann er doch ist. Unser Frank-Walter redet immer sehr viel, so wie der Olaf und hilft damit ganz vielen kranken Menschen in unserem Land die Schlafstörungen haben, denn die können sehr gut einschlafen, wenn Onkel Frank spricht. Er ist auch ein sehr fröhlicher Mann und lacht sehr gern. Der Frank steckt sogar traurige Leute mit seinem Lachen an. So hat er ganz doll und aus vollem Herzen bei einer Trauerfeier im Ahrtal gelacht, als ganz ganz viele Menschen ertrunken waren[5]. Er hat dort mit seinem Kumpel Armin Laschet ganz viel gelacht, damit die trauernden Menschen, mit Pipi in den Augen, wieder fröhlich wurden. Onkel Frank hatte aber dort Recht mit dem Lachen, denn dass dort viele Menschen starben, war ja nicht so schlimm, weil ganz viele neue und fleißige Leute aus Afrika zu uns kommen. Ja, unser Onkel Frank-Walter ist ein wahrlich guter Patenonkel von der „Deutschland Schule“, denn er spricht auch nicht gern die „Sprache der Täter“. Das kann ich gut verstehen. „Täter“ ist ganz bestimmt die Abkürzung von SaniTäter und die sprechen immer in der Sprache der Medizin, die ich auch nicht verstehe. Aber der Frank ist nicht nur der Pate von unserer Schule, sondern auch von der ältesten Naturakademie in Halle an der Saale. Diese Akademie heißt Leopoldina und ist schon ganz alt, fast so wie der Onkel Frank-Walter und der Rektor Olaf zusammen. In der Akademie Leopoldina arbeiten ganz viele ganz schlaue Leute. Erst vor wenigen Wochen haben die Wissenschaftler der Leopoldina herausgefunden, dass Geburtstage sehr gut für die Gesundheit sind, denn Menschen, die öfters Geburtstag haben leben auch länger. Diese klugen Leopoldina-Menschen haben uns auch so richtig gut beschützt, als das böse Corona zu uns kam. Diese Leopoldina-Leute haben allen gesagt, was sie machen sollen. Dem Robert-Koch-Institut haben sie erzählt, dass sie am Computer eine Linie mit der steilen Kurve nach oben malen sollen, damit sich ganz viele Menschen vor diesem Schnupfen schützen und nicht sterben müssen[6]. Zu den Bestimmern von Deutschland hat die Leopoldina gesagt, dass Prominente überall erzählen sollen, dass man sich eine Spritze geben lassen muss. Wenn jemand keine Spritze will, ist der ein ganz böser Mensch, haben dann viele Sänger, Schauspieler und Influencer überall erzählt[7]. Aber die Leopoldina sagt auch allen „Schuldirektoren“ der Klassen „G7“ und „G20“, was sie machen sollen, damit alles auf der Erde wieder gut wird. Vor wenigen Wochen wurden die RKI-Corona-Papiere den Menschen gezeigt, aber der Name Leopoldina wurde schwarz gemacht, weil diese schlauen Menschen keine großen Helden so wie Superman oder Batman sein wollen. Die Leopoldina ist wirklich schlau. Nur vor einigen Jahren hat der Frank mal einen kleinen Fehler gemacht. Damals schrieb er, dass die Terroristin der RAF, Gudrun Ensslin, eine ganz große Frau der Weltgeschichte war[8]. Doch kurz danach merkte er den Quatsch und hat dann wieder geschrieben, dass es die falschen Worte waren, dass dies falsch formuliert sei. Natürlich meinte der Frank, „dass Gudrun Ensslin ein ganz großer Mann*innen der Weltgeschichte war“. Wenn man so viel wie unser Patenonkel Frank-Walter den ganzen Tag zu arbeiten hat, kann das ja mal passieren. Vor ein paar Tagen hat mein Kumpel, der AfD-Gunnar den Frank-Walter an der Imbissbude in Berlin getroffen. Gunnar fragte den Frank: „Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du die Ausstrahlung von Willy Brandt hast?“ Onkel Frank hat sich darüber wirklich sehr gefreut und gesagt: „Nein!“. Da meinte Gunnar zu ihm: „Jo, das dachte ich mir.“. Ja, der Gunnar sagt manchmal ein komisches Zeug! Und jetzt kommt wieder ein Bild, wo man eine Frau sieht. Bild 4: Das ist die Ursula mit der Stahlhelm-Frisur „Weißer Iltis“ auf dem Kopf. Ursula guckt in das Zelt, ob die zwei Soldaten auch lieb sind und arbeiten, aber der kleine Schumi fehlt. Mein Kumpel Gunnar von der AfD sagte zu dem Bild, dass die Ursel da AA macht und glücklich aussieht. Das ist Ursula von der Leyen auf dem Bild. Ursula ist der Chef von Europa. Das ist so etwas ähnliches wie ein Oberstudiendirektor*innen von unserer Schule. Sie sagt immer allen Schuldirektoren in Europa, was sie arbeiten sollen. Ursula ist eine ganz liebe Mama, denn sie würde niemals ihre 17 Kinder in einen Krieg schicken. Gunnar sagt immer, dass die Ursel nur die Kinder von den Arbeitern in den Krieg schickt, weil die sich mit dem Sterben auf dem Schlachtfeld einfach besser auskennen. Außerdem hat diese liebe Mama Angst, dass sich ihre Kinder im Krieg die feine Kleidung und schicken Schühchen schmutzig machen und sie dann wieder viel Wäsche waschen, bügeln und in den Schrank räumen muss. Die Ursula ist auch ganz schlau und klug, denn sie möchte mit ihrem Auto nicht den Straßenverkehr verstopfen. Deshalb nimmt sie lieber das Flugzeug, um sich ihr Pausenbrot und den Milchkaffee für die große Pause bei ihrem Lieblingsbäcker zu holen. Die Ursula war sogar so lieb, dass sie an alle Kinder in Europa gedacht hat, als das ganz böse Corona da war. Sie zeigte uns in Videos, wie man sich die Hände nach dem Pipi-und Groß-machen so richtig sauber wäscht und dazu singen soll. Damit es auch ganz schnell wieder gut bei uns in Europa wird, hatte die Ursula mit dem Handy bei ihrem Freund in der Apotheke angerufen und ganz ganz viele Spritzen bestellt, damit wir alle vor dieser bösen Krankheit geschützt werden. Und jetzt sind sehr viele Leute böse auf diese Ursula. Aber das ist ihr egal, denn sie hat ja ihren Stahlhelm Typ „Weißer Iltis“. Sie hat uns auch ganz fest versprochen, das wir den Menschen im Fernsehen und von der Zeitung glauben und vertrauen sollen. Sie hat gesagt, dass schlechte Leute immer schimpfen, dass alle Nachrichten gleich und falsch sind. Aber das stimmt nicht, denn Ursula hat Recht, hat sie ja schließlich gesagt. Jetzt beweise ich das, dass alle Medien etwas anderes sagen und nicht immer von einander abschreiben. Hier kommt der Beweis: 02.2024: „Mit dem „ Höllensommer “ verlassen wir „das uns bekannte Terrain““[9]

“ verlassen wir „das uns bekannte Terrain““[9] 03.2024: „Werden mit fast völliger Sicherheit den Höllensommer des Jahrtausends kriegen“[10]

des Jahrtausends kriegen“[10] 03.2024: „Dramatische Klima-Ansage – Kölner Biologe sieht Schlimmes kommen: „Kriegen Höllensommer des Jahrtausends““[11]

des Jahrtausends““[11] 03.2024: „„H öllensommer des Jahrtausends“ – Könnte der Rhein im Sommer austrocknen?“[12]

des Jahrtausends“ – Könnte der Rhein im Sommer austrocknen?“[12] 03.2024: „Der „ Höllensommer “ – die Sommer und der Klimawandel in Deutschland“[13]

“ – die Sommer und der Klimawandel in Deutschland“[13] 03.2024: „ Höllensommer des Jahrhunderts“? Wetter-Experten schätzen Horror-Prognose ein“[14]

des Jahrhunderts“? Wetter-Experten schätzen Horror-Prognose ein“[14] 03.2024: „Arktischer Wintereinbruch im März, danach extremer Höllensommer ! Was kommt da auf Deutschland zu?“[15]

! Was kommt da auf Deutschland zu?“[15] 03.2024: „Wetter in Thüringen: Biologe mit Schock-Prognose! „ Höllen-Sommer des Jahrtausends““[16]

des Jahrtausends““[16] 03.2024: „Wetter in Berlin & Brandenburg: Warnung vor Höllen-Sommer – Experte spricht Klartext“[17]

– Experte spricht Klartext“[17] 03.2024: „„ Höllensommer des Jahrhunderts “: Jagt im Sommer 2024 ein Hitze-Rekord den nächsten?“[18]

“: Jagt im Sommer 2024 ein Hitze-Rekord den nächsten?“[18] 04.2024: „Erste Saharahitze erreicht Deutschland: Ist das ein Vorgeschmack auf den Sommer? Bekommen wir doch den Höllensommer ?“[19]

erreicht Deutschland: Ist das ein Vorgeschmack auf den Sommer? Bekommen wir doch den ?“[19] 04.2024: „Wetter in NRW: Experte schockt mit Sommer-Prognose – „ Hölle ““[20]

– „ ““[20] 04.2024: „ Höllen-Sommer ! Wetter wird dramatisch – wo es wann wie krass wird“[21]

! Wetter wird dramatisch – wo es wann wie krass wird“[21] 05.2024: „„ Jeden Tag Gewitter und Unwetterwarnungen “: Wetterexperte macht „ Gruselprognose “ für Deutschland“[22]

“: Wetterexperte macht „ “ für Deutschland“[22] 05.2024: „Absolut katastrophale – Temperaturen“[23]

05.2024: „Lebensretter im drohenden „ Höllensommer “: Bestverkaufter Ventilator von Levoit nie günstiger“[24]

“: Bestverkaufter Ventilator von Levoit nie günstiger“[24] 06.2024: „ Höllensommer 2024 – Ich war dabei!“[25]

– Ich war dabei!“[25] 06.2024: „Wetter-Prognose sieht problematische Hitzewellen voraus: Europäische Sommer noch heißer als gedacht“[26]

voraus: Europäische als gedacht“[26] 06.2024: „Meteorologe fürchtet „ Höllensommer des Jahrtausends“: Saubere Luft begünstigt Hitze-Wellen in Europa “[27] Das ist der Beweis dafür, dass nicht alle Zeitungen voneinander abschreiben, denn das hat die Ursula ja verboten. Es kommt nur immer das Wort „Höllensommer“ vor, was ja passieren kann und auch richtig ist. In der Mathearbeit haben ja auch immer viele Schüler das gleiche Ergebnis, ohne abzuschreiben. Vielleicht bedeutet dieses Wort „Höllensommer“ aber auch, dass alle bösen Menschen, die etwas anderes sagen, in die Hölle kommen werden. Letztens beim Grillen und einer Flasche Schwarzbier sagte Gunnar zu mir: „Alfred, egal wie Pleite du bist, du kannst dir immer etwas Geld „von der Leyen“.“. Erst vor wenigen Tagen hat die Ursula wieder die Europa-Wahl gewonnen, obwohl gar kein anderer mitspielte. Sie ist halt die Beste für den Job der Oberstudiendirektor*innen unserer „Schule“, hat sie still und heimlich festgestellt. Und so ist es eigentlich auch nicht verwunderlich, dass sie den Job eben einfach wieder übernimmt. Mein Nachbar Gunnar sagt immer, diese „Oberstudiendirektor*innen“-Job will ja auch kein anderer machen und den meisten Politikern fehlt dazu auch eine gewisse Kaltschnäuzigkeit. Ja, die Ursula hat diese und deshalb ist sie auch absolut alternativ- und niveaulos. Die Ursel hat immer die Haare schön und das qualifiziert sie, alle europäischen Menschen gleich zu rasieren und ihnen zu sagen, wie sie zu leben haben. Es liegt wahrlich an ihren Haaren, denn diese sehen immer sehr typisch „Deutsch“ und zu 100% Korrekt aus. Ja, die Europa-Wahl, meine Güte, war ich wegen ihr ganz schön aufgeregt! Auf dem EU-Wahl-Zettel konnte man nur Kreuze malen, so wie früher die Baumwollsklaven von Ursulas Vorfahren, die nicht lesen und schreiben konnten. Denen hatte man das Kreuze-malen auch beigebracht, damit sie irgendetwas unterzeichnen konnten, was sie nicht verstanden haben. Ja, das sagt der Gunnar immer. Er meint auch, wenn die AfD bald regiert, gehen sie raus aus diesem Europa. Hmmm, darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht, denn wo wollen dann alle die von der AfD hin, wenn die raus aus Europa wollen. Vielleicht nach Afghanistan, Mali oder Mekka, zum „Mekka´n“?! Ich glaube auch, dass Ursula Pfeffer gern mag, denn mein Nachbar Gunnar sagt ständig, dass sie doch dorthin fahren soll, wo der Pfeffer wächst. Jetzt kommt noch ein Bild mit einem Mann drauf. Bild 5: Das ist Robert, auch wenn er etwas aussieht wie Oliver Geissen. Das ist der Robert Habeck. Robert ist der stellvertretende Direktor von unserer „Schule“ und dazu noch Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Das ist so etwas ähnliches wie der Hausmeister von unserer „Schule“. Und so kümmert sich Robert immer darum, dass in unserem Land alles schön sauber wird und immer genug Strom und Wasser da ist, damit wir uns immer fleißig die Hände nach dem Pipi-machen waschen können, so wie es uns die Ursula erklärt hat. Weil unser „Hausmeister“ ganz viel Arbeit hat, musste er seine Familie und Freunde fragen, ob sie ihm helfen können. Die haben das auch gemacht. Doch dann haben viele Menschen darüber gemeckert, weil die immer etwas zu meckern haben. Aber der Robert meint es mit uns auch sehr gut. So gönnt er uns Steuerzahlern auch enorm viel Luxus. Ja das ist richtig, denn bei uns kostet der Strom 165 Mal mehr als in Frankreich, was wahrlicher Luxus ist[28]! Gunnar sagte mir gestern Abend, dass die „Grünen“ beschlossen haben, das Spiel „Mensch ärgere dich nicht“ zu verbieten, denn das Spiel ist Rechtsextrem, weil ständig bunte Figuren rausgeschmissen werden. Nun gut, dann ist es ebenso! Unser Robert ist aber ganz schlau, weil er früher Märchenbücher geschrieben hat! Dabei hat er gelernt, dass wir überall große Windmühlen für unseren Strom hinstellen müssen. Das finde ich gut. Aber wenn der Wind keine Puste mehr hat, dann stehen die Mühlen still und wir haben keinen Strom mehr. Robert sagt aber, wenn wir keinen Strom haben, ist das nicht schlimm, denn dann sparen wir uns den ja für später. Robert hat auch gesagt, dass wir nun alle Elektroautos fahren sollen. Das ist gut so für die Natur. Ich hatte schon als kleines Kind ein „Stromauto“, also ein kleines Auto am Kabel und mit einer Flachbatterie in der Fernsteuerung. An der Batterie habe ich immer geleckt und das hat auf der Zunge gekrabbelt, was ich schön fand. Letztes Jahr habe ich einmal an der Batterie von dem Elektroauto meines Nachbarn Gunnar geleckt und das war irgendwie blöd. Seitdem habe ich auch so wenig Haare wie der Olaf und muss nun so eine Stahlhelm-Frisur Typ „Weißer Iltis“ wie die Ursula tragen. Bitte machen Sie das nicht nach, denn die Stahlhelm-Frisur Typ „Weißer Iltis“ ist schon längst ausverkauft. Wahrscheinlich leckten noch mehr großgebliebene Kinder wie ich an der Batterie ihres E-Autos. Und dann war da noch die „Trauzeugen-Affäre“ von Robert[29]. Ich glaube, dass das bedeutet, dass Robert eine Affäre mit seinem Trauzeugen hatte oder so ähnlich. Mein Nachbar Gunnar, der mit dem E-Auto, hat mir erzählt, dass Robert in der grünen Partei ist, war ein Unfall. Robert ist nämlich seit seiner Geburt Farbenblind und hat eine Rot-Grün-Schwäche. Als Jugendlicher wollte er eigentlich zu der SPD, aber hatte dann ausversehen an der „grünen“ Tür geklopft. Aber so etwas kann ja mal passieren. Jetzt kommt noch ein Bild, wo man eine Frau sieht. Bild 6: Das ist die Nancy, also die, die immer lacht und keiner weiß warum! Auf dem Bild sieht man eine Nancy Faeser. Die Nancy ist die Bundesministerin des Innern und für Heimat der Bundesrepublik Deutschland. Ihre Arbeit mit den vielen Wörtern bedeutet, dass sie so etwas ähnliches ist, wie eine Pausenaufsicht in der großen Pause von unserer Schule. Sie kümmert sich darum, dass der „Schulhof Deutschland“ immer sauber bleibt. Wenn jemand in der großen Pause etwas schlechtes sagt oder eine falsche Zeitung liest, dann schimpft und meckert sie immer ganz viel und ganz oft. Das ist auch gut so, denn dann passiert auch weniger auf dem „Schulhof“. Wenn dann fünf weiße Kinder Bier trinken und ein seltsames Liedlein anstimmen, dann findet sie es schlimm und meckert ganz lange herum, bis alle anderen bei der Nancy auch mitschimpfen. Dann freut sich die Nancy immer, weil sie wieder für gute Ordnung gesorgt hat. Auch spielt die Nancy gern „Mein rechter rechter Platz ist leer. Ich wünsche mir den Jürgen her!“. Aber leider ist die Nancy auch ein bisschen blind und kneift bei viel Sonne immer die Augen zu, als wenn sie auf dem Klo sitzen würde. Wenn dann zwanzig nicht weiße Kinder auf ihrem „Schulhof“ ein weißes Kind abzocken und ganz schlimm verprügeln, steht sie oft mit zugekniffenen Augen viel zu weit von dem Tatort entfernt und kann dies alles nur schlecht erkennen. Dann weiß die Nancy manchmal nicht, wer wirklich ungezogen war und schimpft mit den Falschen. Aber die Nancy ist auch ganz schlau und hat viele Sprachen gelernt, sagt mein Nachbar mit dem E-Auto. Sie kann sogar die Nachrichten im Fernsehen verstehen, wenn sie in Bayern oder Österreich Urlaub macht. Nancy findet es auch gut, dass sich sehr viele schutzsuchende Fachkräfte in Deutschland selber um eine Arbeit bemühen und mit Säbeln oder langen Messer durch die Städte laufen, um sich als Dönerspieß-Schneider oder Gyros-Häcksler bewerben wollen. Da passiert es halt ab und zu, dass diese zu hektisch für diesen Traumjob rennen und Ausversehen in einem Deutschen „stecken“ bleiben. Und nun hat die Nancy eine ganz dolle Idee, denn sie möchte Flüchtlinge zu Beamten machen, weil das Bürgergeld für diese Weitgereisten ja nur ein Hungerlohn ist und diese dann nicht zu Hause in Afghanistan Urlaub machen können. Recht hat sie, ja Recht hat sie. Gunnar sagte mir vorhin, dass das Haarspray „Taft“ verboten werden soll, weil der Firmenname „Schwarzkopf“ voll Nazi ist. +++ HALT! +++ STOP! +++ ES REICHT! +++ LANGSAM MÜSSTE AUCH DEM LETZTEN „MICHEL“ DIE ALARMGLOCKEN LÄUTEN, DASS ALLES IN DIESEM LAND KOMPLETT AUS DEM RUDER LÄUFT!!! Eigentlich ist es längst schon viel zu traurig, sich über diesen ganzen Müll, welcher hier in diesem Irrenhaus namens „BRD“ tagtäglich verzapft wird. Mittlerweile steht weltweit die Abkürzung „BRD“ nur noch für „Brutalst Richtig Bescheuert“! Meine Frau sagt aller zehn Minuten zu mir: „Alfred reg dich nicht schon wieder auf. Das sind doch „da Oben“ nur Dummschwätzer und wollen den Menschen das auch beweisen.“. Ja Recht hat sie, vollkommen recht! Und die „Rotlichtbestrahlung“ ist inzwischen schon abartiger und gravierender als damals, im Staatsbürgerkundeunterricht, in der DDR. Haben Sie schon einmal eine „Tagesschau in einfacher Sprache“ gesehen?! Wenn nicht sollten Sie sich das, meine lieben Leser, auf keinen Fall entgehen lassen. https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tagesschau_in_einfacher_sprache/video-1351938.html Den Scheiß kann man sich wirklich nicht ansehen ohne komplett zu verblöden. Für was und wen wird dieser Müll produziert?! Richtig, für die „Fachkräfte“! Bild 7: Von Rassismus und seltsamen Gesten – Alles ist stets Auslegungssache. Ich bin in meinem Leben schon sehr viel in der Welt aus Interesse herumgekommen. Nicht mit „Eduscho“-Reisen oder dem „LIDL – Auf und davon“-Club, sondern mit Rucksack, kleinem Zelt, Schlafsack und Wanderschuhen durch Indien, Nepal, Bhutan, Neuseeland, usw. Überall wo ich in kleine Dörfer kam, wurde ich stets höflich willkommen geheißen. Natürlich fragten mich die Einheimischen immer aus Neugier, wo ich herkomme und wie es in meiner Heimat ist. Das ist normal und überall gleich auf der Welt. Aber in ARD und ZDF Talk-Shows, überteuerten Dokus und sonstiger Müll-Berichterstattungen will man uns HIER IN DIESEM STAATSGEBILDE einreden, dass bereits die neugierig und weltweit ganz normale Frage „Wo kommst du her“ schon Rassistisch, ideologisch Verwerflich und sowieso voll Nazi sei. Was nehmen sich die Spacken von den Öffentlich-Rechtlichen eigentlich heraus?! Man möchte den Deutschen immer nur das lebenslange und angeborene „Nazi-Gen“ einreden. Egal wo ich auf der Welt war, in keinem anderen Land wurden extra Nachrichten für „Angereiste“ gesendet, wie bei uns die „Tagesschau in einfacher Sprache“. Und für so einen Scheiß werden wir mit diesen sehr fragwürdigen Erpressungsmethoden abgezockt?! Das kann ich alles nicht mehr verstehen und ist mehr als traurig. Hier ein paar Informationen zu den GEZ-„Gebühren“: 9,02 Milliarden Euro betrug der Gesamtertrag des Rundfunkbeitrags in Deutschland im Jahr 2023. Zum Vergleich: 2005 hatte der Gesamtertrag noch bei 7,12 Milliarden Euro gelegen![30]

Rund drei Millionen Euro der GEZ-Gebühren fließt an die Bosse der Öffentlich-Rechtlichen und ca. 320.000 Euro verdient ein Intendant bei den Öffentlich-Rechtlichen pro Jahr![31] Für solch eine Summe muss unsereins sehr viele Pfandflaschen im Stadtpark sammeln!

Die Zahl der GEZ-Verweigerer ist auf 3,2 Millionen angestiegen, die sich im Mahnverfahren oder in der Vollstreckung befinden. Der Hauptgrund für diese Verweigerung ist das gestiegene Misstrauen![32]

Was viele Wesen nicht wissen, ist: Aus sozialen Gründen konnte fallweise der Erlass oder die Erstattung der Gebühren beantragt werden. Die Gebühr wurde zum 1. Juli 2023 abgeschafft und durch eine staatliche Direktzahlung ersetzt.[33]

Den Vorläufer der GEZ-Gebühren gab es seit der „Roten Zeit“, der sogenannten Weimarer Republik. 1923 wurde der Gebühreneinzug über die Reichspost etabliert und von der Bundespost fortgeführt. Ein Wendepunkt war das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. März 1968, das klarstellte, dass die Regelung der Rundfunkgebühren Sache der Bundesländer und nicht der Post sei. In Folge dieses Urteils wurde 1973 die GEZ als Gemeinschaftseinrichtung von ARD, ZDF und Deutschlandradio mit Sitz in Köln gegründet und nahm am 1. Januar 1976 ihre Arbeit auf.[34] „Das Fernsehprogramm ist insofern sehr aufschlussreich,als dass es verrät, für wie blöd die Macher ihr Publikum haltenbzw. für wie dumm sie es verkaufen wollen.“(Thom Renzie) Passen Sie bitte auf sich auf, denn wir leben in sehr stürmischen Zeiten! Herzlichst Ihr Alfred-Walter von Staufen Ach und noch etwas in eigener Sache: Mein persönliches Dauer-Nazi- und Rassisten-ABO ist inzwischen abgelaufen und nein Danke, ich möchte es auch nicht mehr verlängern! Mehr brisanten Enthüllungen von Alfred-Walter von Staufen lesen Sie in den Büchern: Die Autorität: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen Der geheime Pakt der Freimaurer, Khasaren und Jesuiten: Wir bleiben durch unser Blut verbunden. Tod dem, der darüber spricht! Quellen: [1] https://fragen.evangelisch.de/frage/8033/war-jesus-schwul [2] Ich bedanke mich bei „Die Puma“ recht herzlich, für die wunderbare Vorlage 😉! [3] https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/pisa-studie-128.html [4] https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/cum-ex-scholz-1.5020109 [5] https://www.focus.de/politik/deutschland/kommentar-von-hugo-mueller-vogg-steinmeiers-lachen-an-der-falschen-stelle-hat-ihn-nicht-die-wiederwahl-gekostet_id_35167125.html [6] https://www.freunde-der-erkenntnis.net/die-un-heimliche-macht-der-leopoldina/ [7] https://www.freunde-der-erkenntnis.net/leopoldina-diktatur-durch-wissenschaft/ [8] https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/steinmeier-lobt-raf-terroristin-als-grosse-frau-der-weltgeschichte-79351070.bild.html [9] https://utopia.de/news/mit-dem-hoellensommer-verlassen-wir-das-uns-bekannte-terrain/ [10] https://www.ksta.de/green/mark-benecke-kriminalbiologe-klimawandel-klimakrise-drastische-warnung-werden-2024-hoellensommer-kriegen-752649 [11] https://www.focus.de/panorama/welt/koelner-biologe-sieht-schlimmes-kommen-kriegen-hoellensommer-des-jahrtausends_id_259741865.html [12] https://www.express.de/koeln/mark-benecke-warnt-vor-hoellensommer-rhein-dann-weg-1-754258 [13] https://www.youtube.com/watch?v=vltG6kZITkU [14] https://www.wa.de/deutschland-welt/hoellensommer-jahrhunderts-2024-prognose-wetter-experten-deutschland-dwd-jung-kachelmann-92884227.html [15] https://www.daswetter.com/nachrichten/vorhersage/arktischer-wintereinbruch-im-maerz-danach-extremer-horrorsommer-was-kommt-da-auf-deutschland-zu.html [16] https://www.thueringen24.de/thueringen/article300317368/wetter-thueringen-sommer-klimawandel-hitze-mark-benecke-news-d.html [17] https://www.berlin-live.de/berlin/wetter/wetter-berlin-brandenburg-hoellensommer-benecke-jung-id150260.html [18] https://www.merkur.de/deutschland/naechsten-hoellensommer-des-jahrhunderts-jagt-im-sommer-2024-ein-hitze-rekord-den-zr-92892043.html [19] https://www.daswetter.com/nachrichten/vorhersage/warm-april-wetter-deutschland-spannend-wetterwechsel-30-grad-wetterprognose.html [20] https://www.derwesten.de/region/wetter-in-nrw-sommer-heiss-regenschauer-news-id300912659.html [21] https://www.berliner-kurier.de/wetter/hoellen-sommer-wetter-wird-dramatisch-wo-es-wann-wie-krass-wird-li.2203647 [22] https://www.fr.de/panorama/unwetterperiode-prognose-starkregen-gewitter-deutschland-meteorologe-zr-93087179.html [23] https://www.fr.de/panorama/unwetterperiode-prognose-starkregen-gewitter-deutschland-meteorologe-zr-93087179.html [24] https://www.nordbayern.de/schnaeppchen/lebensretter-im-drohenden-hollensommer-bestverkaufter-ventilator-von-levoit-nie-gunstiger-1.14278453 [25] https://www.mimikama.org/hoellensommer-2024-ich-war-dabei-faktencheck/ [26] https://www.fr.de/panorama/temperaturen-prognose-vorhersage-hitze-italien-spanien-griechenland-wetter-sommer-93086067.html [27] https://www.merkur.de/deutschland/saubere-luft-hitzewellen-europa-studie-sommer-wetter-klima-zr-93086068.html [28] https://www.nius.de/articles/ploetzlich-165-mal-teurer-als-frankreich-diese-schock-ereignis-zeigt-wie-hoch-der-wahre-deutsche-strompreis-ist/b233c10b-e41e-4403-a8f6-454b6d3cc59d [29] https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/wirtschaftsministerium-filz-vorwurf-100.html [30] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/163022/umfrage/gesamtertrag-der-gez-seit-2005/ [31] https://www.inside-digital.de/news/gez-gebuehren-sollen-steigen-und-die-bosse-von-ard-und-co-schwimmen-in-geld [32] https://www.kettner-edelmetalle.de/news/wachsende-gez-verweigerung-ein-zeichen-des-misstrauens-28-01-2024 [33] https://de.wikipedia.org/wiki/Rundfunkabgabe [34] https://de.wikipedia.org/wiki/ARD_ZDF_Deutschlandradio_Beitragsservice Abbildungen: Bild 1: https://www.radioeins.de/programm/sendungen/die_schoene_woche/_/berlin-sommerpressekonferenz-bundeskanzler-olaf-scholz.html Bild 2: https://t.me/reitschusterde/10132 Bild 3: https://www.hallelife.de/fotoalben/bundespraesident-frank-walter-steinmeier-besucht-die-leopoldina/ Bild 4: https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.bundeswehr-von-der-leyen-geht-vor-personalbedarf-der-truppe-in-die-knie.59073b53-1b3d-4c4c-b3d9-ec8758cf4ff5.html Bild 5: https://www.rnd.de/politik/robert-habeck-will-erneut-grunen-chef-werden-AU5LBSZ6ZPZIMGVN65O6TEOWGA.html Bild 6: https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2023/faeser-irrlichtert/ Bild 7: https://www.tz.de/sport/fussball/wm-2014-nationalmannschaft-berlin-party-fanmeile-fotostrecke-zr-3702713.html; https://www.wattpad.com/stories/footballers/new?locale=de_DE; https://www.youtube.com/watch?v=BLpFpzzRYtY; https://www.tagesspiegel.de/sport/archiv/2014/07/16 Quellen: PublicDomain/A. W. von Staufen für PRAVDA TV am 19.08.2024 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309