Antarktis: Die Geschichte der Frau, die in den Ländern hinter der Eiswand geboren wurde (Video)

Nun folgt die Zusammenfassung von dem zweiten Teil „Terra-Infinita. Extraterrestrial Worlds and Their Civilizations: The Story told by the Woman Who Was Born in the Lands Behind the Ice Walls“.

Auch dieses ist absolut katastrophal zu lesen. Ich kann nicht verstehen, dass von 873 Bewertungen bei Amazon 79 Prozent fünf Sterne vergeben haben. (Auszug aus dem Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“)

Jemand schrieb als Rezension:

„Dieses Buch war nicht einmal 50 Cent wert. Es wurde angeblich (ursprünglich) von einer Frau geschrieben, die behauptet, ihr Vater sei ein Entdecker in der Klasse von Admiral Richard E. Bird gewesen. Es gibt jedoch keine Erklärung darüber, wie der Autor diese Informationen von der Tochter des mutmaßlichen Entdeckers erhalten hat. Wer ist sie… wirklich?

Das gesamte Buch liest sich wie eine schlechte Science-Fiction-Geschichte, geschrieben von jemandem, der die neuesten Verschwörungstheorien aufgegriffen und versucht hat, sie zusammenzusetzen, um einen Sinn für die ‚Welten jenseits der Mauern‘ zu finden. Der Mann, der das geschrieben hat, hat absolut KEINE Schreibfähigkeiten … er verwendet Kommas drastisch und ist ein Meister der Folgesätze.

Das Buch war sehr kurz und ließ Details aus, die entscheidend gewesen wären, wenn diese Person tatsächlich in dieser Region gewesen wäre. Alles, was wir bekommen, ist ein düsterer Überblick über die Ereignisse, den meiner Meinung nach jeder mit ein wenig Phantasie hätte zusammenfügen können. Verschwenden Sie nicht Ihr Geld; es ist eine Abzocke.“

Die Geschichte wird von einer Frau erzählt, die in den Ländern hinter der Eiswand das Licht der Welt erblickt hat. Sie ist die Tochter des Seefahrers William Morris, dem es gelungen ist, die Länder unter der „Großen Kuppel“ hinter der Eiswand zu erkunden.

Die Länder außerhalb der Kuppel sind ein sehr schwer zu überlebender Ort. Zusätzlich zu den Giften, die man dort mit jedem Atemzug in die Lunge pumpt, die man mit jedem Bissen isst und mit jedem Schluck trinkt, gibt es noch eine ganze Reihe anderer Gefahren, die diese Länder zu einem unfreundlichen Ort machen.

Auch die Zahl der Kriege, die im Laufe der Geschichte auf manipulative Weise geführt wurden und Millionen Leben gekostet haben, ist wirklich abscheulich. Viele glauben, dass sie einer gerechten Sache dienten, doch nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt.

Die einzige gerechte Sache ist die Freiheit, und die kann man nur erlangen, wenn man die Wahrheit kennt. Die Wahrheit ist ein hohes Gut. Es lohnt sich, die Wahrheit zu kennen. Wie viele Menschen haben für die Wahrheit ihr Leben geopfert, und wer möchte nicht die Wahrheit über die Vergangenheit kennen?

In diesem Buch versucht Helen Morris, so viel Klarheit wie möglich über die „bekannten Länder“ und die 178 Welten unter der „Großen Kuppel“ zu schaffen.

Innerhalb der „Großen Kuppel“ existieren 178 Welten mit einer oder mehreren Kuppeln mit unterschiedlichen Klimazonen und Zivilisationen. Lange Zeit war es kaum möglich, die Kuppeln zu durchdringen. Erst mithilfe der Technologie der Kolonisatoren gelang dies.

Die Kuppeln über den Luftweg zu erreichen, ist nahezu unmöglich. Am besten gelingt das über das Wasser, wo leicht offene Durchgänge zu finden sind, die die innere Welt mit der äußeren verbinden.

Später wurden für den Übergang auch Portale genutzt, die mehrere Welten miteinander verbinden. Leider wurden viele Portale manipuliert, was zu großen Problemen geführt hat. Einige Portale wurden mit der Zeit so instabil, dass Wesen, die hindurchgeschickt wurden, verschwanden oder ihre Körper zerfielen. Heute verbinden Portale viele Bereiche innerhalb der „Großen Kuppel“.

Die Länder der Wächter

Die Wächter sind Kolonisatoren, Ausbeuter und Meister im Bau von Angriffs- und Verteidigungswaffen. Seit wann sie existieren, ist unklar. Die Riesen behaupten, dass sie von einer anderen Rasse angegriffen wurden, die nicht aus den Ländern der „Großen Kuppel“ stammt und dass sie sich später mit ihnen verbündeten. Das erklärt ihre großartige Entwicklung gegenüber anderen Rassen, die noch in den Kinderschuhen stecken und um ihr Überleben kämpfen.