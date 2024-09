Bericht: P. Diddy verkaufte Sex-Videos von Justin Biebers Kindesvergewaltigung an mehrere Hollywoodstars

Details zu einigen der im Buch behaupteten Skandale wurden bereits bekannt gegeben. Diddy soll 1999 in einem Nachtclub eine Waffe gezogen und um sich geschossen haben , und dann einen Rapper seines Labels, Shyne, für sich verantwortlich machen.

Combs und seine damalige Freundin Jennifer Lopez wurden im Zusammenhang mit dem Vorfall verhaftet, aber nur Shyne wurde angeklagt – obwohl es seitdem immer wieder Gerüchte über Combs‘ Verantwortung gibt.

Andere Vorfälle, darunter auch Orgien mit Promi-Beteiligung, wurden von den mutmaßlichen Beteiligten kategorisch abgestritten.

„Er veranstaltete Partys, die nichts weiter als ein schicker Name für Orgien waren, und jeder wollte mitmachen“, heißt es in Porters Memoiren.

„Wir hatten nicht nur Dreier, sondern tauschten auch Partner. Unser Sexleben war verrückt, aber ich konnte mit Sean Dinge tun, die ich mit einem heterosexuellen Mann nie hätte tun können.“

Sie sagte, sie habe mit einer bekannten verheirateten Frau geschlafen: „Ich wachte auf und verließ das Schlafzimmer, in dem ich war, … und Sean kam zufällig aus dem Schlafzimmer“ mit einem erfolgreichen Rapper – und dem Ehemann der Frau.

„Ich war dankbar, dass man mich nicht gebeten hat, in diesen Raum mitzukommen“, schrieb Porter angeblich und sagte, dass sie den Rapper „nicht wirklich mochte“.

Porter schrieb angeblich, dass sie und Diddy eine „offene Beziehung“ hatten und dass sie regelmäßig mit dem legendären verstorbenen Rapper Tupac Shakur geschlafen habe .

In den Memoiren von Porter heißt es, Combs habe sie zum ersten Mal geschlagen, nachdem sie sich geweigert hatte, einen Strap-on bei ihm zu benutzen.

„Ich kann einfach nicht aufhören, an diese Nacht zu denken. Es war unglaublich. Kannst du mich noch einmal ficken? Bitte?!“, sagte Diddy laut dem Buch.

„Ich wurde wütend“, heißt es in dem Buch. Weiter heißt es, Porter habe Diddy aufgefordert, stattdessen Sex mit einem männlichen Musikmanager zu haben, mit dem er ihrer Meinung nach eine Affäre hatte.

„Dann schlug mich Sean. Das war das erste Mal, aber er schlug mich heftig. Bevor ich Worte bilden konnte, begann er zu betteln: „Es … es tut mir leid.“

„Ich hielt mir die Wange, wo er mich geschlagen hatte, drehte mich um und rannte weg. Das hätte es sein sollen. Aber ich schätze, ich bin ein Masochist.“

Das Buch beschreibt einen weiteren angeblichen Vorfall in Porters Wohnung.

„Er schlug mich heftig zu Boden. Dann zog er eine .22 [Pistole] und legte sie auf den Beistelltisch“, heißt es in den Memoiren.

„Er kniete nieder und sagte mir direkt ins Gesicht: „Du gehörst mir. Du hast jetzt keine Wahl mehr. Ich kann nicht ohne dich leben.“

„Er ist ein furchterregendes Monster.“

Porter schrieb angeblich, dass sie im „Tresor“ seines Schlafzimmers Videoaufnahmen von Seans sexuellen Begegnungen entdeckt und im Rahmen ihres Plans, ihn zu verlassen, zu ihrem eigenen Schutz Kopien davon angefertigt habe.

In ihren Memoiren heißt es jedoch, sie sei schockiert gewesen, als sie sich die Bänder noch einmal ansah.

„Einige der Bänder enthielten Dinge, die ich nie erwartet hätte. Die Schwulenpartys sind eine Sache, aber die jungen Jungs, wie [zwei Hip-Hop-Stars, die früher von Diddy gemanagt wurden] und [der damals 18-jährige Popstar]?! Das hätte ich nie gewusst.“

Der Verleger des Buches behauptete, die Freunde von Porter und Diddy, die ihm die Memoiren gegeben hatten, besaßen auch Kopien der angeblichen Sexvideos des Musikmoguls.

Er behauptete, ein zwielichtiger Gesprächspartner habe sogar versucht, die Filme an Dokumentarfilmproduzenten aus Hollywood zu verkaufen.

„Ich habe die Memoiren bekommen, 60 Seiten. Außerdem bekam ich ein Foto und mir wurde gesagt, wenn ich Zugriff auf die Sexvideos von Diddy haben wollte, könnte ich das auch haben“, sagte er.

„Ich weiß mit Sicherheit, dass [das Sexvideo von Diddy und dem jugendlichen Popstar] von anderen Parteien an Hollywood-Studios verkauft wurde.“

Todd teilte auch ein Foto von Porter, das seiner Aussage nach etwa 2009 in ihrem Badezimmer in ihrer Villa in Toluca Lake aufgenommen wurde.

Er behauptete, ein Freund von Porter habe das Foto gemacht, während sie sich schminkte, um eine Verletzung durch einen von Diddys angeblichen Angriffen zu verdecken.

Der Fotohintergrund stimmt mit den Fotos des Maklers vom Hauptbadezimmer der Villa überein, in dem Porter später im Jahr 2018 tot aufgefunden wurde.

Im Jahr 2020 veröffentlichte Todd ein Buch über O.J. Simpson mit dem Titel „Ron’s Revenge“, in dem er die Theorie aufstellt, dass O.J. seine Frau und ihren Freund Ron Goldman zusammen mit einem Komplizen getötet habe.

Es ist nicht das erste Mal, dass Combs beschuldigt wird, ein Sexualstraftäter oder Gewalttäter zu sein.

Die Musikmogulin wurde letztes Jahr von einer anonymen Frau verklagt, die behauptete, Combs und zwei Freunde hätten sie abwechselnd brutal vergewaltigt, als sie 17 war, nachdem sie ihr Drogen und Alkohol verabreicht hatten .

Ihre Klage ist eine von elf Zivilklagen, die seit 2023 gegen ihn eingereicht wurden.

Der Klage der Frau war eine Klage der R&B-Sängerin Cassie Ventura vorausgegangen. Sie behauptete, Combs habe sie brutalen Schlägen, drogenbedingten Hotelorgien und Vergewaltigungen ausgesetzt.

Cassie einigte sich mit ihm einen Tag, nachdem ihre Klage im November öffentlich wurde.

Rodney Jones, ein Musikproduzent, der mit Combs zusammengearbeitet hat, behauptete in einer Klage, er sei in den Jahren 2022 und 2023 dazu gezwungen worden, „Sexarbeiterinnen anzuwerben und sexuelle Handlungen zum Vergnügen von Herrn Combs vorzunehmen“.

Er sagte, bei diesen Sexpartys in Combs‘ Häusern in L.A., Miami und New York sowie auf einer gemieteten Jacht auf den Amerikanischen Jungferninseln seien minderjährige Mädchen anwesend gewesen.

Combs drohte, Mr. Jones‘ Gesicht zu essen, heißt es in seiner Klage, und setzte ihn vor sexuellen Kontakten sogar unter Drogen.

Combs‘ Anwalt Shawn Holley sagte damals: „Wir haben überwältigende, unwiderlegbare Beweise dafür, dass seine Behauptungen komplette Lügen sind.“

Der Musikmogul sitzt derzeit im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, nachdem er am Dienstag auf nicht schuldig plädiert hatte in Bezug auf die Bundesanklage wegen organisierter Kriminalität, Sexhandel und eines mit der Prostitution in Zusammenhang stehenden Verbrechens.

Er wurde am frühen Dienstag im Park Hyatt Hotel in Manhattan festgenommen.

In der Anklageschrift der New Yorker Grand Jury, die am 12. September eingereicht und am Dienstag entsiegelt wurde, heißt es, Combs habe „Frauen und andere Personen in seinem Umfeld missbraucht, bedroht und gezwungen, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen, seinen Ruf zu schützen und sein Verhalten zu verbergen“.

Ihm wurde vorgeworfen, „eine kriminelle Vereinigung aufgebaut zu haben, deren Mitglieder und Komplizen unter anderem an Sexhandel, Zwangsarbeit, Entführung, Brandstiftung, Bestechung und Behinderung der Justiz beteiligt waren bzw. diese zu betreiben versuchten“.

Darin heißt es, er habe Frauen zu „Freak-Offs“ gezwungen – tagelange, drogenbedingte Orgien mit männlichen Sexarbeitern, die Combs aufzeichnete.

Er soll die Sexpartys organisiert und geleitet haben, während er während der gesamten Vorstellung masturbierte und den Frauen Drogen wie Ecstasy, Ketamin und BHB verabreicht habe, um sie stimuliert zu halten, sagten die Bundesanwälte.

In dem Dokument heißt es weiter: „Nach den Ausrastern erhielten Combs und die Opfer in der Regel Infusionen, um sich von der körperlichen Anstrengung und dem Drogenkonsum zu erholen.“

Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Mitarbeiter des Musikmoguls heimlich Hotelzimmer für die „Freak Offs“ gebucht und sie mit Babyöl, Gleitgel und zusätzlichen Bettlaken ausgestattet hätten.

Angeblich entdeckten die Behörden bei Durchsuchungen in seinen Häusern Anfang des Jahres über 1.000 Flaschen Babyöl und Gleitmittel.

In seinem Schlafzimmerschrank in Miami entdeckten die Agenten außerdem drei AR-15-Gewehre mit unkenntlich gemachten Seriennummern. Die Waffen waren allerdings „in Einzelteile zerlegt, zusammen mit Magazinen mit geladener Munition“.

Sein Anwalt Marc Agnifilo sprach von einer „ungerechtfertigten Strafverfolgung“ und fügte in einer Erklärung am Montag hinzu: „Er ist kein perfekter Mensch, aber kein Krimineller.“

Agnifilo antwortete nicht auf die Bitte von DailyMail.com um einen Kommentar.

..

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 20.09.2024