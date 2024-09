Biologische Waffen: Mpox, Projekt Bioshield – Jedermanns dunkler Winter?

Die Teilnehmer von „Dark Winter“ erkundeten Strategien zur Durchsetzung von Zwangsquarantänen, Zensur, obligatorischem Maskentragen, Lockdowns und Impfungen sowie erweiterten Polizeibefugnissen als einzig vernünftige Reaktion auf die Pandemie. Unheimlicherweise wurden diese Strategien Jahrzehnte später als staatliche Gegenmaßnahmen gegen Covid übernommen.

Organisator dieser Pandemie-Simulation war der ehemalige Air-Force-Arzt Robert Kadlec , der 2019 auch „Crimson Contagion“ leitete – eine weitere Pandemie-Simulation des Gesundheitsministeriums (HHS). Dabei ging es um das Szenario, in dem eine Gruppe aus China zurückkehrender Touristen ein neuartiges Grippevirus in den Vereinigten Staaten verbreitete.

Robert Kadlec war von 2017 bis 2021 stellvertretender Minister für Gesundheit und Soziale Dienste (Vorsorge und Reaktion). Er war für die Gründung von Operation Warp Speed , dem Covid-Impfstoffentwicklungsprogramm, verantwortlich.

Ein zweiter Pockenimpfstoff, der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zur Vorbeugung von Mpox zugelassen wurde, war ACAM2000, und zwar am 29. August im Rahmen des Expanded Access Investigational New Drug (EA-IND)-Protokolls .

ACAM2000 wird von der umstrittenen Firma Emergent BioSolutions hergestellt. Es wurde ursprünglich 2007 zur Vorbeugung von Pocken zugelassen.

Die Nebenwirkungen von ACAM2000 sind erschreckend.

Nicht nur wird der Tod als „schwerwiegende Komplikation“ aufgeführt, sondern auch in der Medikamentenanleitung der FDA heißt es alarmierenderweise: „ ACAM2000 enthält lebende Vacciniaviren, die auf Personen übertragen werden können, die engen Kontakt mit dem Impfling haben, und die Risiken bei Kontakt sind die gleichen wie für den Impfling. “

Das bedeutet, dass sogar Menschen, die engen Kontakt mit einer geimpften Person hatten, möglicherweise sterben könnten. Auf dem Beipackzettel steht sogar: „Es wurden auch Todesfälle bei Kontakten von Ungeimpften gemeldet, die sich versehentlich bei geimpften Personen angesteckt haben.“

Gemäß CDC:

ACAM2000 ist ein Impfstoff der zweiten Generation, der ein lebendes Pockenvirus enthält, das sich effizient im Menschen repliziert. Er wird von Emergent Bio Solutions hergestellt und ist zur Vorbeugung von Pocken vorgesehen. Er wurde für den Einsatz gegen Pocken im Ausbruch der Klade II im Rahmen eines Expanded Access Investigational New Drug (EA-IND)-Protokolls freigegeben, das eine informierte Zustimmung sowie das Ausfüllen zusätzlicher Formulare erfordert … Obwohl die Vereinigten Staaten über große Vorräte an ACAM2000 verfügen, hat dieser Impfstoff mehr Nebenwirkungen und Kontraindikationen als JYNNEOS.

Auf dem Informationsblatt zum Impfstoff, JYNNEOS, einem anderen Impfstoff gegen Pocken, der später zu Pocken wurde, heißt es: „Das CDC empfiehlt, den Impfstoff für Personen in Betracht zu ziehen, die ACAM2000® verabreichen oder Patienten betreuen, die mit Orthopockenviren infiziert sind.“

Im Juni dieses Jahres erhielt Emergent BioSolutions „Vertragsänderungen im Wert von über 250 Millionen US-Dollar von der Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) des US-Gesundheitsministeriums (HHS), um Millionen Dosen von vier medizinischen Gegenmaßnahmen (MCMs) zu liefern … Diese Vertragsänderungen werden dazu beitragen, die kontinuierliche Versorgung/Lagerhaltung wichtiger MCMs zur Bekämpfung biologischer Bedrohungen und Notfälle wie Milzbrand, Pocken und Botulismus sicherzustellen.“

Zu den Aufträgen gehörte eine Vertragsänderung im Wert von 99,9 Millionen US-Dollar zur Lieferung von ACAM2000 ® in diesem Jahr.

Interessant ist, dass die Zulassung von ACAM2000 zur Vorbeugung von MPOX durch die FDA kurz nach der Zusage von Emergent BioSolutions erfolgte , 50.000 Dosen seines Impfstoffs an „die Demokratische Republik Kongo und andere betroffene Länder wie Burundi, Kenia, Ruanda und Uganda zu spenden, um den aktuellen MPOX-Ausbruch zu bekämpfen.“

Bemerkenswert ist auch, dass dieser tödliche Impfstoff gehortet wurde – der Kommentar der CDC „die Vereinigten Staaten verfügen über große Vorräte“ deutet darauf hin. Der Ausbruch der Mpocken-Epidemie bot die perfekte Gelegenheit, die überschüssigen Vorräte loszuwerden.

Es ist zutiefst beunruhigend, dass die FDA einen Impfstoff genehmigt, der nicht nur für die Personen, die ihn erhalten, so lebensverändernd schädlich ist, sondern auch für diejenigen, die in engen Kontakt mit dem Impfstoff kommen. Anders als bei den genbasierten Covid-Impfungen, die als „Impfstoffe“ gebrandmarkt wurden, sind die Nebenwirkungen jedoch zumindest in der Medikamentenbeilage klar angegeben, sodass eine Art informierte Zustimmung vorliegt.

Dies wirft die Frage auf: Wie konnte das tödliche ACAM2000 überhaupt eine Genehmigung erhalten? Vielleicht können „Dark Winter/ Crimson Contagion“ Robert Kadlec und seine Verbindungen eine Antwort liefern.

Bevor er 2017 von Trump zum stellvertretenden Minister für Vorsorge und Reaktion ernannt wurde, war Kadlec Berater für niemand anderen als Emergent BioSolutions . Dasselbe US-Biotechnologieunternehmen, das 2017 ACAM2000 von Sanofi Pasteur kaufte. Kadlec war offenbar bis 2015 Miteigentümer des Beratungsunternehmens RPK Consulting, das Dienstleistungen für Emergent erbrachte . Er entschied sich, diese Tatsachen in den Nominierungsformularen für den Senat während seines Bestätigungsverfahrens 2017 nicht offenzulegen.

Gleich nach seinem Amtsantritt drängte Kadlec in einem durchschlagenden Interessenkonflikt aggressiv darauf, den Pockenimpfstoffvorrat der Regierung durch Kaufverträge mit Emergent BioSolutions zu erhöhen. Am Ende vergab das HHS einen 10-Jahres-Vertrag über 2,8 Milliarden Dollar an das Unternehmen, um seine Pockenimpfstoffe zum doppelten Preis zu kaufen.

Es ist bemerkenswert, dass Colonel Dr. Robert Kadlec, damals Direktor des Bioverteidigungsprogramms im Ministerium für Innere Sicherheit, 1998 in einem Strategiepapier des Pentagon schrieb: „Der Einsatz biologischer Waffen unter dem Deckmantel eines endemischen oder natürlichen Krankheitsausbruchs bietet einem Angreifer die Möglichkeit, dies glaubhaft zu leugnen. Das Potenzial der biologischen Kriegsführung, erhebliche wirtschaftliche Verluste und in der Folge politische Instabilität zu verursachen, gepaart mit der Möglichkeit, dies glaubhaft zu leugnen, übersteigt die Möglichkeiten jeder anderen menschlichen Waffe.“

Quellen: PublicDomain/activistpost.com am 25.09.2024