Das WEF gibt endlich zu, dass COVID-19 ein riesiges Gedankenkontrollexperiment war, um den Gehorsam zu testen! (Video)

In Band 7 meiner Buchserie das im Februar 2022 veröffentlicht wurde, erklärte ich, dass „die wirtschaftlichen, politischen, akademischen und medialen Eliten auf der ganzen Welt Chaos, Verwirrung und Freiheitsbeschränkungen durch die COVID-19-Lockdowns nutzen, um die Gesellschaft radikal zu verändern“. Artikel von Leo Zagami

Ich erklärte, dass der berüchtigte „Great Reset“ seine Wurzeln im Okkulten hat, und: „Wir können diese wachsende Unterdrückung das Ergebnis des globalen Tiefen Staates nennen , einer mächtigen internationalen Kabale, die unter den Jesuiten arbeitet und von den Sabbatian Frankists finanziert wird.

Dieser ist ebenso real wie der korporatisierte, militarisierte, industrialisierte amerikanische Tiefe Staat, der ihm dient, und er stellt eine ebenso große Bedrohung für unsere Rechte dar wie die von Einzelpersonen, wenn nicht sogar eine größere.

In den letzten Jahrzehnten kam die Gesellschaft einer globalen Weltordnung näher, aber mit COVID-19 verflechten sich Unternehmens- und Regierungsinteressen, wodurch die Transformation auf Hochtouren läuft.“

Viele zeitgenössische Universitätswissenschaftler und natürlich die üblichen gehirngewaschenen Linken lachten über jede Kritik daran, wie das vom orwellschen Monster Klaus Schwab gegründete Weltwirtschaftsforum (WEF) die Pandemie dazu nutzte, um zu sehen, ob die Gesellschaft einer kompletten Neuordnung ihres Lebens durch Gesundheitsbürokraten wie Dr. Anthony Fauci Folge leisten würde.

Diese Neuordnung beruhte nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auf willkürlichen, zum Teil absurden Anweisungen. Es wurde zur größten psychologischen Operation (PSYOP) seit dem 11. September. (WEF-Dokument bestätigt, dass im Jahr 2025 6 Milliarden Menschen sterben werden (Video))

Später gab dasselbe Weltwirtschaftsforum in einem Beitrag vom 14. September 2022 auf der „My Carbon“-Seite der „Entwicklungen“ hämisch zu, dass laut WEF einiges unternommen werden müsse, bevor sich die Welt in Richtung ihrer utopischen Vision von „intelligenten und nachhaltigen Städten“ entwickeln könne, denn, wie ich in Band 9 erklärte, „die gehirngewaschenen Narren können in ihren intelligenten Städten bleiben und Insekten essen.“

In dem Artikel „,My Carbon‘: Ein Ansatz für integrative und nachhaltige Städte“ stellt das WEF fest:

„COVID-19 war ein Test für soziale Verantwortung“, denn „Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt haben eine riesige Zahl unvorstellbarer Einschränkungen der öffentlichen Gesundheit übernommen.

Es gab weltweit zahlreiche Beispiele für die Einhaltung sozialer Distanz, das Tragen von Masken, Massenimpfungen und die Akzeptanz von Kontaktverfolgungsanwendungen für die öffentliche Gesundheit, die den Kern individueller sozialer Verantwortung demonstrierten.“

Fast fünf Jahre später gibt das WEF, die wohl mächtigste gemeinnützige öffentlich-private Partnerschaft der Welt, in verschiedenen Artikeln und öffentlichen Eingeständnissen zu, dass dies alles ein Willenstest war, und feiert nun die Tatsache, dass die meisten von uns den Test nicht bestanden haben (oder mit Bravour bestanden haben, je nachdem, wie man es betrachtet).

Wie ich in „Confessions of an Illuminati“ Band 11 schrieb:

„Die Führer sahen die COVID-19-Pandemie als einmalige Gelegenheit, Propagandatechniken an einer ahnungslosen Öffentlichkeit zu testen.“

Sie wollten herausfinden, wie viele von uns ihre Unterwürfigkeit gegenüber dem gesetzlosen, faschistischen Bestiensystem beweisen würden, indem sie sich an „unvorstellbare Einschränkungen“ hielten, von denen viele aus dem Nichts geschaffen wurden und für die es keinerlei wissenschaftliche Beweise gab, die sich positiv auf die öffentliche Gesundheit auswirkten.

Ich füge hinzu: „Der Schlüssel liegt darin, sich nicht zu fügen, da alle ihre Taktiken darauf ausgelegt sind, sich zu fügen.“