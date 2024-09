Der Teufel hat die Popkultur erobert: Seine Vehikel waren Rock und Heavy Metal (Videos)

Teile die Wahrheit!

Der Teufel hat die Popkultur erobert. Seine Vehikel waren Rock und Heavy Metal – doch aufgestiegen ist er aus den Sümpfen Louisianas. Eine kleine Geschichte der okkulten Musik, vollständig abgedruckt in COMPACT-Spezial «Satan, Pop und Hollywood».

«Auf manche Gemüter haben laute und sinnlose Klänge einen erregenden, fast betäubenden Effekt, ähnlich wie es krude Farben und starke Gerüche, der Anblick nackten Fleisches oder das sadistische Verlangen nach Blut auch mit sich bringen.» – Mit diesen Worten warnte die in New Orleans erscheinende Zeitung The Times-Picayune 1918 ihre Leser vor dem Jazz. Von Daniell Pföhringer

Die Musik der Schwarzen wurde von puritanischen Christen mit Teufels- und Dämonenbeschwörung in Verbindung gebracht. Man rümpfte die Nase über die ekstatische Musik der früheren Sklaven, von der man befürchtete, sie könne animalische Leidenschaften entfesseln.

Teuflischer Blues

Dabei lieferte weniger der Jazz als vielmehr der Blues, genauer gesagt der «Cross Road Blues» (1937) von Robert Johnson, die Blaupause für die spätere düstere Rockmusik. Der Song ist inhaltlich das genaue Gegenstück zum Gospel: Er beschreibt, wie ein Musiker an einer Wegkreuzung im Mississippi-Delta seine Seele an den Teufel verkauft, um das Gitarrenspiel meisterhaft zu beherrschen. (…)

In seine Fußstapfen trat ein anderer schwarzer Blues-Musiker: 1956 veröffentlichte Screamin‘ Jay Hawkins den Song «I Put A Spell On You», auf Deutsch: Ich belege dich mit einem Fluch. Darin erscheint Satan als Objekt der Begierde. (Enthüllt: Taylor Swifts geheimer Vertrag und Aufstieg zur „Hohepriesterin“ der Branche (Video))

Bei der Darbietung schrie und grunzte sich der 1929 in Cleveland, Ohio, geborene Exzentriker regelrecht in einen Rausch, sodass mehrere Radiostationen das Stück verbannten.

Hawkins‘ Bühnenprogramm unterstrich sein finsteres Image: Er stieg aus einem Sarg, zog wilde Grimassen, fuchtelte mit Totenköpfen und allerlei Utensilien des Voodoo herum. Dieser ursprünglich westafrikanische Kult mit seinen Geisterbeschwörungen und Tieropfern waberte seinerzeit durch die Sümpfe Louisianas. Viele Afroamerikaner zelebrierten ihn, auch wenn sie sich nach außen hin als fromme Christen gaben.

Die Stones als Türöffner

Die Tür zur okkulten Rockmusik stießen allerdings Weiße auf. Verhüllten die Beatles ihre Botschaften zumeist, holten die Rolling Stones mit ihrem Album Their Satanic Majesties Request (Auf Wunsch Ihrer Satanischen Majestäten) 1967 den Holzhammer raus.

Mick Jagger, Keith Richards & Co. kokettierten in ihren Songs mit Themen wie Drogen, Vergewaltigung, Mord und Terror – was am 6. Dezember 1969 während ihres Auftritts beim Altamont-Festival im kalifornischen Livermore in einem Gewaltexzess mündete.

Während die Stones «Sympathy For The Devil» (Sympathie für den Teufel) spielten, brach im Publikum eine Schlägerei aus. Im weiteren Verlauf erstachen als Ordner engagierte Hells Angels einen 18-jährigen Schwarzen.

300x250

In besagtem Stück stellt sich Satan als wohlhabender Mann von Welt vor, der dafür gesorgt habe, dass Jesus von Pontius Pilatus zum Tode verurteilt wurde. Die russische Zarenfamilie habe er genauso auf dem Gewissen wie die Kennedys. Jagger, der «Sympathy for the Devil» geschrieben hatte, war fasziniert von Aleister Crowley – genau wie Jimmy Page von Led Zeppelin. (…)

Schwarze Messgesänge

Während man bei Led Zeppelin zwischen den Zeilen lesen musste, um die okkulten Chiffren zu erkennen, brachte die US-Band Coven mit Witchcraft Destroys Minds & Reaps Souls (Hexerei zerstört den Verstand und erntet die Seelen) 1969 das erste offen satanistische Album auf den Markt. Die LP der nach einem Hexenzirkel benannten Gruppe war mit einem Klapp-Cover versehen.

Auf der Vorderseite sieht man die Gesichter der drei Bandmitglieder um die bildhübsche Sängerin Jinx Dawson nebst Totenkopf. Hinten stehen alle an einem Altar, auf dem Knochenschädel drapiert sind, davor ein umgedrehtes Kreuz.

Die Hände sind zum Teufelszeichen geformt. Im Innenteil der Plattenhülle sieht man eine aufgebahrte nackte Frau – mit goldenem Kelch auf der Brust und Totenkopf auf der Vulva. Um sie herum finstere Gesellen mit Kerzen.

300x250 boxone

Die Musik von Coven: psychedelischer Rock, wie ihn die Hippies hörten. Doch in den Texten geht es nicht um Flower-Power, sondern um Satan, Hexen und Dämonen.

Das letzte Stück des Albums ist eine 13-minütige Ritual-Aufnahme mit dem Titel «Satanic Mass» (Satanische Messe). Auf der Innenseite des Gatefold-Covers ergeht dazu die unheilschwangere Warnung: