Die erstaunliche Beziehung zwischen UFOs und Nuklearanlagen wird durch neue Studien bestätigt!

Teile die Wahrheit!

Die Studien betreffen Vorfälle in der Zeit des Kalten Krieges, in denen es zu Sichtungen von unerklärlichen Flugobjekten über Basen und Anlagen kam, die mit Nukleartechnologie zusammenhängen.

Ein pensionierter Angehöriger einer solchen militärischen Basis hat dazu erläutert, dass diese UFO-Intelligenz diese Atomphysik und auch Atomwaffen versteht und überwacht.

Darum fragen sich viele Militärs, ob UFOs in Frieden kommen oder nicht. Die unbekannten Flugobjekte haben allerdings selten ein nicht provoziertes feindseliges Verhalten gegenüber dem Militär demonstriert, heißt es in einer der Studien. Von Jason Mason

Seit der Zündung der ersten modernen Atomwaffe auf dem Trinity-Testgelände in New Mexico im Jahr 1945 gab es Dutzende von Vorkommnissen, die mit UFOs zu tun hatten. Militärische Zeugen und Regierungswissenschaftler haben sie beobachtet, als sie am geheimen nuklearen Arsenal gearbeitet haben.

Skeptiker haben ihre Aussagen oft in Frage gestellt und behauptet, die Erinnerungen der militärischen Zeugen wären falsch oder es gäbe Fehler in der technischen Ausrüstung, mit der diese Flugobjekte auf dem Radar aufgezeichnet wurden.

Bis heute gibt es Sichtungen von UFOs über Nuklearanlagen überall auf der Welt, nicht nur in den USA, sondern auch in Russland und ganz aktuell in Indien. Wollen uns Aliens davor bewahren uns selbst zu vernichten?

Warum haben sie ein so großes Interesse an der Erde? Eine Studie, die sich über Jahrzehnte erstreckt hat, analysiert aktuell mehr als 500 der am besten dokumentierten UFO-Fälle aus der Zeit des Kalten Kriegs und gelangt zum Resultat, dass dieses Phänomen real ist und fremde Intelligenzen primär irdische Nukleartechnologie überwachen. (Sind UFOs von Krypto-Terrestriern der Innererde bemannt?)

Diese drei neuen Studien wurden in Kooperation mit pensioniertem US-Air-Force-Personal mit der Harvard Universität und dem neuen Galileo-Projekt erstellt. Darin enthalten sind auch Polizeiberichte aus den Jahren 1945 bis 1975.

Somit sind alle gut dokumentierten Sichtungen mit mehreren Zeugen und zusätzlichen Beweisen wie Radaraufzeichnungen berücksichtigt. Insgesamt betrachtet lässt sich ein Gesamtbild der Daten aus mehreren Jahrzehnten erfassen, aus denen hervorgeht, dass Außerirdische oder andere unbekannte Intelligenzen mit ihren Schiffen methodisch den Aufstieg Amerikas zu einer Atommacht studiert haben.

Am 16. Mai 1967 ereignete sich ein bedeutender Vorfall an der Malstrom Air Force Basis, als Zeugen alarmiert beobachten konnten, wie ein UFOs zehn Nuklearraketen ausgeschaltet hat. Das wurde in einem Report der Regierung bestätigt, der durch den Freedom of Information Act nunmehr einsehbar ist. Die Verantwortlichen waren damals sehr besorgt über dieses Geschehen.

Zuvor hatte man ähnliche Sichtungen über Los Alamos und anderen Arealen des streng geheimen Manhattan Projekts zwischen 1948 und 1952 gemeldet. Auch die Polizei ist in Besitz von Unterlagen, die über 40 dokumentierte Fälle von UFOs über diesen Anlagen erwähnen. In einem Fall aus dem Mai 1949 wird ein silbernes scheibenförmiges UFO erwähnt, das über dem Reaktor schwebte, in dem das Plutonium für den ersten Atomtest am Trinity-Gelände produziert worden ist.

300x250

Man erfasste es auf dem Radar und sendete dann einen F-82-Jäger hinterher, in der Hoffnung es würde sich um eine der mysteriösen Scheiben handeln. Doch die UFOs waren schneller als die Jets und die Verfolgungen blieben meist ergebnislos.

Später tauchten viele UFOs über bereits voll einsatzfähigen Nuklearsilos auf, tendenziell mehr in der Nacht. In den frühen 1950er Jahren gab es hauptsächlich vier Anlagen, an denen die unbekannten Besucher sehr interessiert waren. Die amerikanische Regierung war wiederum sehr an der Erlangung und der Rückentwicklung von UFO-Technologie interessiert.

In den 1960er Jahren nahmen die Sichtungen über Anlagen mit amerikanischen Atomwaffen wieder zu, als neue ballistische Raketen verlegt wurden. Zwischen 1965 und 1975 ereigneten sich die Vorfälle abermals vor allem nachts. Die unbekannten Objekte erschienen sehr nahe über der Oberfläche und drangen sogar in den Sicherheitsperimeter von Basen ein.

300x250 boxone

Militärische Whistleblower drängen auf eine größere Transparenz und der weiteren Freigabe von militärischen UFO-Geheimnissen. Wurden tatsächlich Scheiben geborgen, die bis heute studiert und rückentwickelt werden, so wie es glaubwürdige Zeugen aussagen? Es gab eine Pressekonferenz über diese Vorfälle im Jahr 2022 und noch lebende ehemalige Kommandeure von Basen wie Robert Salas waren schockiert, dass das Pentagon ihre Aussagen über diese bemerkenswerten Ereignisse offiziell ignoriert.

Erst vor wenigen Monaten ist dann ein weiterer wichtiger Vorfall in einem freigegebenen Regierungsdokument als wahr bestätigt worden. Im Jahr 1964 hat ein UFO eine Atlas-Rakete beschossen, die einen Dummy-Sprengkopf besaß. Dieses Geschehen wurde mit einer Kamera festgehalten und der Film später beschlagnahmt. Ab dem Jahr 1975 sind die Sichtungen über sensitiven Anlagen in den Vereinigten Staaten offenbar zurückgegangen oder es wurde weniger davon dokumentiert.