Die größte Welle des Sex- und Menschenhandels in der Geschichte USA – FBI bestätigt, dass gegen Hunter Biden wegen „abscheulicher“ Kindesvergewaltigung ermittelt wird

Bei einer Pressekonferenz am Freitag in Los Angeles warf Donald Trump dem Biden-Harris-Regime vor, es habe „den größten Pädophilenring der Geschichte gefördert“.

„Als Generalstaatsanwältin definierte Harris den Kindersexhandel, den Angriff mit einer tödlichen Waffe und die Vergewaltigung einer bewusstlosen Person als gewaltlose Verbrechen.“ Trump erklärte und fügte hinzu: „Sie hat sie in eine neue Kategorie eingeordnet, nämlich als gewaltlose.“

„Als Vizepräsidentin hat sie nun die größte Welle des Sex- und Menschenhandels in der Geschichte ermöglicht – der mit Abstand größten in der Geschichte unseres Landes“, fügte er hinzu.

Modernity.news berichtet: Trump wandte sich außerdem an die Presse: „Und falls Sie nicht darüber schreiben möchten, was Sie aber sollten, da es keinen größeren Skandal als diesen geben kann: Unter dieser Regierung werden 325.000 Migrantenkinder vermisst. 325.000!“

„Mit anderen Worten: Nehmen Sie das größte Stadion in Kalifornien und Sie können es fünf- oder sechsmal füllen. Das sind alles vermisste Kinder. Viele von ihnen sind tot. Viele von ihnen sind Sexsklaven und Sklaven anderer Art“, fuhr er fort.

„Aber ihre Zerstörung von Recht und Ordnung in Kalifornien endete damit nicht. 2020 sprach sich Kamala Harris für eine Streichung der Polizeimittel aus“, erklärte Trump weiter und fügte hinzu: „Jeder, der auch nur einen Monat lang für eine Streichung der Polizeimittel war, ganz zu schweigen von ihrer gesamten Karriere, sollte niemals Präsident der Vereinigten Staaten werden.“ (Die Verbindungen von Kamala Harris und Tim Walz in pädophile Netzwerke)

„Sie unterstützte einen Plan, die Polizei von Los Angeles um mindestens 150 Millionen Dollar zu kürzen, idealerweise sogar noch mehr. Damals erreichte die Kriminalität in Los Angeles einen sehr hohen Stand. Heute ist sie auf dem höchsten Stand aller Zeiten“, warnte Trump weiter.

Unterdessen gelang es Harris selbst, ihr erstes Interview seit ihrer Ernennung zur demokratischen Kandidatin ohne Handhaltung zu führen.

Junge, war das schlimm.

Kamala: „I grew up a middle class kid… I grew up in a neighborhood of folks who were very proud of their lawn. Ya know?“ pic.twitter.com/lhOdWoygy2

Reporter: What are your specific plans to bring down prices?

Oh my goodness this is an absolute train wreck.

Wovon zum Teufel redet sie?

300x250 boxone

Kamala: „For example, thinking about developing and creating an opportunity economy where it’s about investing in areas that really need a lot of work and maybe focusing on again the aspirations and the dreams but also just recognizing that at this moment in time some of this… pic.twitter.com/imSwSCbEHw

— Greg Price (@greg_price11) September 13, 2024