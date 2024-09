Die „Pandemie“ hat es nicht geschafft, die Menschen einer Gehirnwäsche zu unterziehen, um sie zu „vereinen“

Dieser Artikel im Atlantic von Francis S. Collins, der etablierten Drohne dem Direktor der „National Institutes of Health“, sollte uns interessieren.

Nicht wegen seiner völlig vorhersehbaren und leicht zu widerlegenden Versuche, uns Sand in die Augen zu streuen, wie die Anfänge von „Covid“ „wirklich“ waren (der Schrecken! die Toten! die Krankenhäuser wie Kriegsgebiete! oh die Menschheit!).

Nein, was ihn interessant macht, ist die Frage im Titel:

Warum hat uns der gemeinsame Feind nicht zusammengeschweißt?

Dies ist eine angesehene Drohne Autorität in einem etablierten Fachjournal, die zwei wichtige Eingeständnisse macht.

1 – dass „Covid“ uns vereinen sollte

2 – dass dies nicht der Fall war.

Der erste Grund liegt auf der Hand. In seinen eigenen Worten sollte „Covid“ uns „zusammenbringen“ – es sollte ein großer global(istisch)er Kumbaya-Moment sein. Es wurde erwartet, dass es der Auslöser für die Menschheit sein würde, ihre Differenzen angesichts eines schrecklichen „gemeinsamen Feindes“ beiseite zu legen.

Ja, es wurde erwartet, dass wir mit einer Stimme weinen – wir werden uns einschließen! Ja, wir werden Gesichtsmasken tragen! Ja, wir werden uns ungetestete experimentelle Präparate injizieren lassen und leere Lebensmittelgeschäfte und invasive Tests, QR-Codes und erzwungene medizinische Eingriffe ertragen – um uns alle vor etwas viel, viel Schlimmerem zu bewahren!

Das ist natürlich keine wirklich neue Information. Die Anzeichen dafür, dass es in diese Richtung gehen würde, waren schon sehr früh zu erkennen. Erinnert sich noch jemand daran, dass der ehemalige Premierminister Gordon Brown im März 2020 den leisen Teil viel zu früh laut aussprach und den Leuten sagte, dass „Covid“ unerklärlicherweise eine globale Regierung erfordere, um damit fertig zu werden? (Meine Hervorhebungen)

Gordon Brown hat die Staats- und Regierungschefs der Welt aufgefordert, eine vorübergehende Form einer globalen Regierung zu schaffen, um die durch die Covid-19-Pandemie verursachte doppelte medizinische und wirtschaftliche Krise zu bewältigen.

Der ehemalige Premierminister der Labour-Partei, der im Mittelpunkt der internationalen Bemühungen stand, die Auswirkungen des Beinahe-Zusammenbruchs der Banken im Jahr 2008 zu bewältigen, sagte, es sei eine Taskforce erforderlich, an der führende Politiker, Gesundheitsexperten und die Leiter der internationalen Organisationen beteiligt sind und die über Exekutivbefugnisse zur Koordinierung der Reaktion verfügt.

„Dies ist keine Angelegenheit, die von einem Land allein bewältigt werden kann“, sagte er. „Es muss eine koordinierte globale Reaktion geben.„

Huch, das wurde ein bisschen zu viel verraten, oder? Wir können wohl sicher sein, dass er danach einen Anruf bekam, in dem es hieß: „Zu früh, Gordon, zu früh!“ (Japans Notfall-Pressekonferenz hat dringende Bedenken wegen der Zulassung des mRNA-Replikon-Impfstoffs (Video))

Etwas vorsichtiger ausgedrückt, im selben Monat sah das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik …

Coronavirus als Chance für internationale Zusammenarbeit

Brookings stimmte dem GDI zu und weitete die Diskussion auf unseren alten Freund „Klimawandel“ aus, wobei das Institut argumentierte, dass „globale Zusammenarbeit“ für die Bewältigung beider Probleme unerlässlich sei.

Im Juli 2020 erklärte der Generalsekretär der Vereinten Nationen Guteress in seinem jährlichen Vortrag der Welt (unsere Hervorhebung) …

COVID-19 ist eine menschliche Tragödie. Aber es hat auch eine Chance für Generationen geschaffen.

Was du nicht sagst …

Eine Gelegenheit, eine gerechtere und nachhaltigere Welt wieder aufzubauen.

Die Reaktion auf die Pandemie und die ihr vorausgehende weit verbreitete Unzufriedenheit muss auf einem neuen Gesellschaftsvertrag und einem neuen globalen Abkommen basieren, die gleiche Chancen für alle schaffen und die Rechte und Freiheiten aller respektieren.

Nur so können wir die Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, des Pariser Abkommens und der Aktionsagenda von Addis Abeba erreichen, Abkommen, die genau die Missstände angehen, die durch die Pandemie aufgedeckt und ausgenutzt werden.

Im September 2020 war der britische Premierminister Boris Johnson das gewählte Sprachrohr für einen ähnlichen Aufruf zur „globalen Einheit“ als einzigem Weg nach vorne.

Und ebenfalls im September desselben Jahres schloss sich die UNO (erneut) dem Chor an und plädierte für eine „multilaterale Zusammenarbeit“, um diese verheerende Plage einer völlig unauffälligen saisonalen grippeähnlichen Erkrankung (unsere Hervorhebungen) zu bekämpfen.

Die COVID-19-Pandemie war eine Bewährungsprobe, die gezeigt hat, dass die multilaterale Zusammenarbeit der Schlüssel zur Bewältigung globaler Herausforderungen ist, sagte der Präsident der Generalversammlung heute zum Abschluss der beispiellosen Generaldebatte der fünfundsiebzigsten Tagung …

Der Präsident der Generalversammlung, Volkan Bozkir (Türkei), sagte, die Mitgliedstaaten hätten ihre starke Unterstützung für den Multilateralismus zum Ausdruck gebracht, obwohl die Staats- und Regierungschefs der Welt zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinten Nationen aufgrund von COVID-19-bedingten Einschränkungen am Hauptsitz nicht physisch an der Generaldebatte teilnehmen konnten.

Die Tatsache, dass die Staats- und Regierungschefs beschlossen hätten, vor der Generalversammlung zu sprechen, spiegele die Rolle dieser Weltorganisation wider, sagte er. Die überwiegende Mehrheit bestätigte, dass der Multilateralismus das wirksamste System zur Bewältigung globaler Bedrohungen sei.

Selbst China und Russland – die scheinbar immer noch der westlichen Aggression ausgesetzt sind – waren zu 100% an Bord des „globalen Kooperationszuges“ in Sachen Covid.

Wie wir wissen, begann die Pandemielüge in Wuhan mit den falschen Behauptungen über eine „neue Art von Lungenentzündung“ und der damit einhergehenden falschen Suche nach der „Ursache“.

In Wirklichkeit war an den Lungenentzündungsfällen nichts Ungewöhnliches, es handelte sich lediglich um die grundlegende Lüge, um einen Grund für die Suche nach einem „neuen Virus“ zu liefern – und natürlich wurde es in Rekordzeit „gefunden“. Damit wurde der Weg für alles geebnet, was darauf folgte.

Im März 2020 fand das „Contemporary China and World: International Think Tank Webinar on Combating COVID-19“ statt.

