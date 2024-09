Die Smartphones Ihrer Kinder machen sie nicht schlauer – Handyverbot an Grundschulen

Teile die Wahrheit!

Da die Kinder wieder zur Schule gehen, ist es vielen Schulen untersagt, ihre Handys in den Unterricht mitzubringen. In vielen Städten und Staaten wurden Gesetze vorgeschlagen oder verabschiedet, die Handys in Schulen verbieten. Laut dem National Center for Education Statistics haben die meisten Schulen bereits Richtlinien, die Handys für nicht-akademische Zwecke verbieten.

Eltern stellen diese Richtlinien oft in Frage, weil sie im Notfall, beispielsweise bei einem Amoklauf in einer Schule, ihre Kinder erreichen möchten.

Untersuchungen legen jedoch nahe, dass es für Kinder nicht nur eine gute Idee ist, ihre Telefone während des Unterrichts wegzulegen – sie sollten sie überhaupt nicht mit in die Schule nehmen.

Laut einer Studie von Common Sense Media aus dem Jahr 2023 nutzen etwa 97 % der 11- bis 17-Jährigen ihr Telefon während der Schulzeit, durchschnittlich 43 Minuten lang . Wenn sie zwischen den Unterrichtsstunden oder in der Mittagspause auf ihr Telefon schauen, sind sie wahrscheinlich mit dem beschäftigt, was sie auf ihren Bildschirmen sehen, und verbringen daher weniger Zeit mit Reden, Spielen oder einfach nur mit Freunden.

Eine solche Beschäftigung ist nicht gesund, denn wie der Sozialpsychologe Jonathan Haidt in „ The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness “ schrieb, ist das Spielen mit Gleichaltrigen eines der wichtigsten Beschäftigungen junger Menschen.

Dabei lernen sie, sich in sozialen Dynamiken zurechtzufinden und entwickeln Fähigkeiten, indem sie herausfinden, wie sie verschiedene Aktivitäten durchführen können. Dadurch lernen sie, mit anderen Herausforderungen umzugehen, denen sie in der Zukunft gegenüberstehen, was ihnen laut Haidt dabei helfen kann, Angstzustände zu vermeiden. (Doku über Frühsexualisierung: Woke-Ideologie zerstört die Kinderseelen (Video))

Smartphones machen Kinder nicht schlauer

Aber Handys stören nicht nur die Freizeit der Kinder außerhalb des Unterrichts. In einer im Juni vom Pew Research Center durchgeführten Umfrage gaben 72 % der Lehrer an öffentlichen High Schools an, dass Ablenkungen durch Handys ein großes Problem in ihren Klassenzimmern seien.

Wenn Kinder heimlich auf ihr Handy schauen, können sie unmöglich auf das achten, was sie eigentlich lernen sollten. Zahlreiche Belege zeigen, dass das menschliche Gehirn nicht Multitasking beherrscht – wir können immer nur eine Sache gleichzeitig tun.

Ein Indikator dafür, dass Schüler in der Schule nicht mehr so ​​viel lernen wie im Zeitalter vor dem Telefon, sind die Ergebnisse des ACT-Tests – ein standardisierter Test, der feststellt, ob die Schüler über die für das erste Studienjahr erforderlichen Kenntnisse in Englisch, Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften verfügen.

Im vergangenen Jahr sanken die ACT-Ergebnisse auf den niedrigsten Stand seit mehr als 30 Jahren , so die Organisation, die den Test durchführt.

Als Professor, der seit 2010 an fünf Universitäten lehrt, habe ich diesen Trend selbst miterlebt. Als ich mit dem Unterrichten begann, bevor Smartphones allgegenwärtig waren, konnten sich viele meiner Studenten besser konzentrieren und lange Textpassagen besser durcharbeiten als heute.

Natürlich kann man sich leicht vorstellen, wie Kinder reagieren, wenn wir sie bitten, ihre Handys zu Hause zu lassen: Sie werden versprechen, sie während des Schultags nicht zu überprüfen.

Leider ist es unvernünftig, von ihnen zu erwarten, dass sie dem Drang widerstehen, Produkte anzusehen, die darauf ausgelegt sind, süchtig zu machen , mit Funktionen wie endlosem Scrollen und ständigen Benachrichtigungen. Der durchschnittliche Teenager erhält laut der Studie von Common Sense Media 237 Telefonbenachrichtigungen pro Tag auf seinem Handy – ein Viertel davon während des Schultags.

Wenn Kinder ohne Smartphones zur Schule gehen, müssen sie sich auf das konzentrieren, was vor ihnen passiert, und nicht auf ihre Bildschirme. Das ist eine weitere wichtige Fähigkeit, die man lernen muss.

„Das Leben am Telefon macht es den Menschen schwer, ganz für andere da zu sein, wenn sie mit anderen zusammen sind, und still für sich zu sitzen, wenn sie allein sind“, warnte Haidt.