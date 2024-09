Die meisten Menschen haben keine Ahnung, dass der „Gipfel der Zukunft“ am 22. und 23. September die „UN 2.0“ hervorbringen wird

Die UNO will viel mehr Kontrolle über die globalen Angelegenheiten, und der „Pakt für die Zukunft“, der während des „Zukunftsgipfels“ am 22. und 23. September verabschiedet werden soll, wird einen großen Beitrag dazu leisten, dieses Ziel Wirklichkeit werden zu lassen.

Aber obwohl der „Zukunftsgipfel“ nur noch wenige Tage entfernt ist, spricht kaum jemand darüber, und die Mainstream-Medien ignorieren ihn fast völlig. Es stehen gewaltige Entscheidungen an, die die Zukunft aller Menschen auf dem gesamten Planeten dramatisch beeinflussen könnten, und fast die gesamte Bevölkerung hat absolut keine Ahnung, was vor sich geht.

Und genau das gefällt den Globalisten. Sie wollen nicht, dass die Bevölkerung auch nur etwas von ihrer Agenda erfährt, die sie unermüdlich vorantreiben.

Laut der offiziellen UN-Website entstand die Idee für den Zukunftsgipfel vor vier Jahren „auf dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie“ …

Im Jahr 2020 feierte die UNO ihr 75-jähriges Bestehen und markierte diesen Anlass mit der Einleitung einer globalen Diskussion über Hoffnungen und Ängste für die Zukunft.

Dies war der Beginn eines Prozesses, der schließlich vier Jahre später zur Einberufung des Zukunftsgipfels führen sollte, einer Großveranstaltung im September dieses Jahres, die am UN-Hauptquartier stattfinden wird, unmittelbar vor der jährlichen hochrangigen Debatte der Generalversammlung.

Der Gipfel wurde auf dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie konzipiert, als bei den Vereinten Nationen der Eindruck vorherrschte, dass sich Länder und Völker auseinanderdrifteten, anstatt bei der Bekämpfung dieser globalen Bedrohung, die uns alle betraf, zusammenzuarbeiten.

Das klingt alles sehr schön, bis man anfängt, sich mit den Einzelheiten zu befassen. (Die Bühne wird für die kataklysmischen Kriege des Jahres 2025 bereitet)

Auf der Website der UNO gibt es eine spezielle Seite zum Gipfel der Zukunft. Dort heißt es, dieser Gipfel werde eine „einmalige Gelegenheit“ sein, einen „neuen internationalen Konsens“ zu schaffen …

Der Gipfel ist eine hochrangige Veranstaltung, bei der führende Politiker aus aller Welt zusammenkommen, um einen neuen internationalen Konsens darüber zu erzielen, wie wir die Gegenwart verbessern und die Zukunft sichern können.

Eine effektive globale Zusammenarbeit ist für unser Überleben zunehmend entscheidend, lässt sich jedoch in einer Atmosphäre des Misstrauens und mit veralteten Strukturen, die die heutigen politischen und wirtschaftlichen Realitäten nicht mehr widerspiegeln, nur schwer erreichen.

Diese einmalige Chance bietet die Möglichkeit, das zerstörte Vertrauen wiederherzustellen und zu zeigen, dass durch internationale Zusammenarbeit vereinbarte Ziele effektiv erreicht und neue Bedrohungen und Chancen bewältigt werden können.

Wenn Sie sagen, dass etwas eine „einmalige Chance“ ist, ist das ziemlich dramatisch.

Was genau hoffen sie zu erreichen?

Laut UN wird sich der Zukunftsgipfel auf fünf Hauptbereiche konzentrieren …

Die Veranstaltung besteht aus Sitzungen und Plenarsitzungen zu fünf Hauptthemen (nachhaltige Entwicklung und Finanzierung, Frieden und Sicherheit, eine digitale Zukunft für alle, Jugend und künftige Generationen und globale Governance) sowie weiteren Themen, die sich über die gesamte Arbeit der UN erstrecken, darunter Menschenrechte, Gleichstellung der Geschlechter und die Klimakrise.

Es ist dieser fünfte Bereich, der mir die größten Sorgen bereitet.

„Global Governance“ ist bloß ein schicker Ausdruck für „Weltregierung“, und offenbar gibt es große Pläne zur Änderung der Arbeitsweise der UNO.

Auf der Website der UN gibt es ein PDF mit dem Titel „SUMMIT OF THE FUTURE 2024: WHAT WILL IT DELIVER?“ , und es war für mich nicht leicht, es zu finden.

Auf der zweiten Seite dieses PDFs gibt es einen Abschnitt mit dem Titel „Transformation der globalen Regierungsführung“ und dieser enthält einige sehr alarmierende Pläne für eine weitaus stärkere UNO als die, die wir heute haben …

Ein Sicherheitsrat mit einer aktualisierten Zusammensetzung und Arbeitsmethoden, die ihn effektiver, repräsentativer und vertrauenswürdiger machen. Eine neu belebte Generalversammlung mit einer stärkeren Rolle in den Bereichen Frieden und Sicherheit und dem Ziel einer Generalsekretärin. Ein stärkerer ECOSOC und Schritte zur Wiederbelebung der Kommission für die Rechtsstellung der Frau. Eine gestärkte Kommission für Friedenskonsolidierung, die eine wirksamere Brücke zu anderen Akteuren, einschließlich der internationalen Finanzinstitutionen, schlägt.

Eine gestärkte Menschenrechtssäule der UN, die besser ausgestattet und koordiniert ist. Eine UN, die Innovation, Daten, digitale Werkzeuge, Vorausschau und (Verhaltens-)Wissenschaft wirksam nutzt (UN 2.0) und ein nachhaltig finanziertes UN-Entwicklungssystem. Vertiefte Partnerschaften zwischen der UN und anderen Interessengruppen, darunter der Zivilgesellschaft, dem privaten Sektor, regionalen Organisationen, nationalen Parlamenten sowie lokalen und regionalen Behörden.

Wann haben wir überhaupt die Gelegenheit, darüber zu diskutieren?

Wenn sie radikale Änderungen an der Arbeitsweise der UNO vornehmen wollen, sollten unsere Politiker dann nicht darüber reden?

Insbesondere der Begriff „UN 2.0“ gefällt mir nicht.

Ich bin mir nicht ganz sicher, was dieser Begriff bedeutet, aber ich möchte nichts damit zu tun haben.

Die Änderungen, die die UNO sofort umsetzen will, sind in einem Dokument mit dem Titel „Pakt für die Zukunft“ niedergelegt, das während des „Gipfels der Zukunft“ verabschiedet werden soll.

Eines der beunruhigendsten Dinge am „Pakt für die Zukunft“ ist, dass er den Vereinten Nationen bei künftigen „globalen Schocks“ eine zentrale Rolle zuschreibt …

Der dritte Entwurf des Zukunftspakts wurde am 27. August veröffentlicht und wird derzeit von den UN-Mitgliedsstaaten geprüft. Dieser Entwurf setzt die Diskussion über „globale Schocks“ fort und darüber, wie diese Schocks eine globale Reaktion erfordern.

So heißt es etwa in einem Abschnitt mit der Überschrift „Wir werden die internationale Reaktion auf komplexe globale Schocks verstärken“, dass es einer „koordinierten und mehrdimensionalen internationalen Reaktion auf komplexe globale Schocks bedarf und dass den Vereinten Nationen in dieser Hinsicht eine zentrale Rolle zukommt“.

Die UNO definiert „komplexe globale Schocks“ als Ereignisse, die „schwerwiegend störende und negative Folgen für einen erheblichen Teil der Länder und der Weltbevölkerung haben“. Diese Schocks würden eine „mehrdimensionale Reaktion aller Beteiligten sowie der gesamten Regierung und Gesellschaft“ erfordern.

Versuchen Sie sich für einen Moment vorzustellen, wie es wäre, wenn die UNO bei der nächsten globalen Pandemie das Sagen hätte.

