Staatsanwälte: Kanadischen Premierminister droht Gefängnisstrafe wegen Vernichtung von Beweisen zum „mRNA-Völkermord“ (Video)

Der führende kanadische Onkologe Dr. William Makis warnt: „Derzeit wird versucht, Beweise für ein sehr schweres Verbrechen zu vertuschen und zu vernichten.“

Dr. Makis schrieb auf X: „Geben Sie keine Impfstofffläschchen zurück und zerstören Sie sie auch nicht. Sie sind unbezahlbar. Verstecken Sie sie.“

Internationale Staatsanwälte, die am Internationalen Strafgerichtshof arbeiten – zu dessen Unterzeichnern Kanada gehört – stimmen mit Dr. Makis überein.

Sie sagen, dass Trudeau und seinen Komplizen wegen ihrer Rolle bei der Plandemie und der Vertuschung jahrzehntelange Haftstrafen drohen.

Junge globale Führungspersönlichkeiten in vom WEF infiltrierten Ländern rund um den Globus agierten während der Pandemie ungestraft. Als Vertreter der globalen Elite dachten sie, sie seien unantastbar – doch sie hätten nicht falscher liegen können.

Die Staatsanwälte sind der Ansicht, dass es überzeugende Anklagen gegen Justin Trudeau gibt. Seine jüngsten Bemühungen, Beweise zu verheimlichen, dürften als zusätzlicher Anklagegrund herangezogen werden.

Die vom Staatsanwalt erwähnten „nicht offengelegten Materialien“ sind Gegenstand bahnbrechender Forschungen nicht korrupter Wissenschaftler auf der ganzen Welt – und ihre Erkenntnisse sind außergewöhnlich.

Dr. Young Mi Lee und Dr. Daniel Broudy von der Okinawa Christian University isolierten drei Wochen lang Impfstofffläschchen. Unter 400-facher Vergrößerung entdeckten sie, was sie als „nicht näher bezeichnete zusätzliche technische Komponenten“ beschreiben – allgemein bekannt als Nanotechnologie.

Ihre Ergebnisse zeigten, dass diese Nanotechnologie bei Aktivierung Scheiben, Ketten, Spiralen, Röhren und rechtwinklige Strukturen bildet. Aber was genau sind diese Nanoroboter und warum sollten Pfizer und die Pharmaindustrie heimlich Milliarden davon in ahnungslose Menschen injizieren wollen?

Wie sich herausstellt, arbeitet die Pharmaindustrie bereits seit über einem Jahrzehnt an diesem Plan.

Und jetzt kommt das Erschreckende: Dr. Lee und Dr. Broudy haben herausgefunden, dass diese Nanotechnologie „energetisiert“ wird, wenn sie in die Nähe von Mobiltelefonen oder Computern gebracht wird. Diese Nanobots kommunizieren mit einer zentralen Datenbank, deren IP-Adresse nicht auf einen bestimmten Ort oder Computer zurückgeführt werden kann.

Sind die Geimpften bereits wandelnde, sprechende menschliche Cyborgs, die unwissentlich der globalen Elite dienen – bis sie auf Knopfdruck tot umfallen?

Bill Gates machte keine Witze, als er erwähnte, dass mRNA eine „Nanotechnologie“ enthalte, die „sehr selbstorganisierend“ sei.

Die Elite erzählt uns ständig von ihren Plänen, aber niemand will ihnen aufs Wort glauben.

Es heißt „Revelation of the Method“ und ist ein unterschwelliges Instrument der psychologischen Kriegsführung, das auf clevere und okkulte Weise dazu dient, die Massen zu demoralisieren und die Macht der Eliten zu stärken, die über uns herrschen.

Es ist an der Zeit, dass wir anfangen, diese totalitären Verbrecher beim Wort zu nehmen.

Ärztekammer in Kanada empfiehlt: Ungeimpfte psychiatrisch behandeln

Unethische und unmoralische Vorschläge und Angriffe gegen Ungeimpfte gab es in den vergangenen drei Jahren mehr als genug, wie etwa vom österreichischen Außenminister Schallenberg als Kurzzeit-Kanzler man müsse ihnen „die Zügel anlegen“.

Der Vorschlag Ungeimpfte mit psychiatrischen Medikamenten gefügig zu machen, erreicht aber noch einmal eine neue Dimension. Die ist aber gar nicht so ungewöhnlich für Ärzte, wie die Angriffe gegen den „Retter der Mütter“ Ignaz Semmelweis zeigen.

Aus Kanada gibt es viele Beispiele ausgesprochen faschistischer Politik sowohl auf nationaler Ebene – vor allem von Justin Trudieau – als auch bei den Bundesstaaten. Es gibt dafür viele Beispiele wie QR-Zwang für Touristen, staatliche Entmündigung von Ärzten oder die Verknüpfung von Bankkonten mit einem Sozialkreditsystem. Traurige Berühmtheit erreichte auch das rabiate Vorgehen von Trudeau gegen die Trucker.

Einen Höhepunkt dieser Art von Politik war eine Empfehlung des „College of Physicians and Surgeons of Ontario“, deren Funktion der Ärztekammern bei uns entspricht, an die dieses X-Posting erinnert. Der kanadische Arzt Dr. William Makis erklärt im Interview:

Wow, just wow .. Canadian College of Physicians & Surgeons of Ontario suggests mandating psychiatric drugs for those who refuse mRNA or any other types of injections. pic.twitter.com/4DDUvK7XHX — “Sudden And Unexpected” (@toobaffled) May 6, 2024

Interviewerin: Es gibt einen eindeutigen Angriff auf die Ungeimpften. Und Sie haben davon gesprochen, dass sogar psychiatrische Medikamente oder ähnliches für Menschen empfohlen werden, die sich nicht impfen lassen wollen.

Makis: Dies wurde kürzlich vom College of Physicians and Surgeons of Ontario bekannt gegeben. Das College hat einen Brief oder ein Memo an alle Ärzte in Ontario verschickt, in dem es ihnen dies empfiehlt. Bis jetzt ist es noch keine Vorschrift, sondern nur ein Vorschlag. Sie schlagen lediglich vor, dass jeder ihrer ungeimpften Patienten als psychisches Problem eingestuft und mit psychiatrischen Medikamenten behandelt werden sollte.

Bis jetzt ist es nur ein Vorschlag, aber das College of Physicians and Surgeons of Ontario sollte solche Vorschläge nicht machen. Das ist äußerst unethisch und eine sehr, sehr schlüpfrige Angelegenheit. Wenn sie andeuten, dass Menschen, die sich körperliche Autonomie wünschen und keinen Impfstoff wollen, möglicherweise geistig nicht in Ordnung sind, dann ist das ein sehr, sehr gefährlicher Weg, auf dem wir uns befinden.

Interviewerin: Oh Mann, Sie haben so recht. Ich danke Ihnen einfach für Ihren Mut. Die Menschen in Kanada wissen wirklich zu schätzen, was Sie getan haben und wie Sie sprechen. Ich danke Ihnen. Bitte hören Sie nicht auf. Wir sind dankbar für Sie. Und ich weiß auch, dass die Welt noch viel von Ihnen hören wird.

Doktor Makis, vielen Dank.

Ein Posting darunter empfiehlt strafrechtliche Schritte:

„Hat irgendjemand als registrierte Krankenschwester in Ontario daran gedacht, den Ethikkodex nachzuschlagen. Dies verstößt gegen alle Gesetze, und diejenigen, die dafür bezahlt werden, diese Richtlinie zu verbreiten, würden gegen den Ethikkodex verstoßen. Ich würde jedem Arzt und jeder Krankenschwester dringend empfehlen, den Ethikkodex und seine Gesamtheit sofort zu überprüfen und die Ärzte wegen Fehlverhaltens zu verklagen, bevor sie ihnen mit gutem Gewissen die Zulassung entziehen.“

Und Ignaz Semmelweis …. erfuhr ähnliches. Wie Ärzte offenbar gelegentlich ticken, zeigt das Beispiel von Ignaz Semmelweis. Weil er gegen den „Stand der Wissenschaft“ und gegen den „Konsens der Wissenschaft“ verstoßen hat, wurde er verfolgt, in die Psychiatrie eingewiesen und dort von Arztkollegen zu Tode geprügelt.

Die Empfehlung aber offenbar schon, wie hier berichtet, aus dem Herbst von 2022 stammt, nicht zurückgezogen wurde und die empfehlenden Ärzte noch nicht vor dem Strafrichter gelandet sind und verurteilt wurden.

Im TKP Artikel vom 8. Oktober 2022 stand:

„Diese Entgleisung und Verletzung aller ethischen Grundsätze, die für Ärzte grundsätzlich gelten sollten, ist kein Einzelfall. Ärztekammern – unter welchen Namen sie auch immer in den Ländern firmieren – haben sich zu Erfüllungsgehilfen der Profitinteressen von Big Pharma und der Machtgelüste autoritärer, faschistischer Politik gemacht. Unterstützung des Impfzwangs, 1G in der Ärztekammer oder Verfolgung von Ärzten, die Maskenatteste ausstellen. Selbst Ärzte, die nichts anderes tun als ihre Patienten zu behandeln, müssen mit Verfolgung und Berufsverbot rechnen, denn das ist nicht im Sinn des Verkaufs von Impfstoffen für die Pharmaindustrie.“

Die Ärzte, die diese psychiatrischen Empfehlungen ausgeben, zeichnen sich auch durch erhebliche Inkompetenz aus. Sie verwechseln Angst mit klarer rationaler Erkenntnis. Sie selbst sind ahnungslos was so wichtige Disziplinen wie Biochemie, Mikrobiologie oder Physiologie betrifft um die Wirkmechanismen der mRNA-Lipid-Nanopartikel-Formulierungen und deren Auswirkungen zu verstehen. Das war bei den Kollegen von Semmelweis offenbar ebenso der Fall.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/tkp.at am 13.09.2024