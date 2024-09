Die Sonne tut etwas, was sie nicht tun sollte, und das könnte in den kommenden Monaten große Probleme bedeuten

Wie Wissenschaftler bestätigten, hat der Sommer zum zweiten Mal in Folge die weltweiten Hitzerekorde gebrochen. Damit ist das Jahr 2024 auf dem besten Weg, das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zu werden.

Der Zeitraum zwischen Juni und August – Sommer auf der Nordhalbkugel – war laut Daten, die am Freitag von Copernicus, dem europäischen Dienst zur Messung des Klimawandels, veröffentlicht wurden, der weltweit heißeste Zeitraum dieser Art seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1940.

Viel wichtiger ist jedoch, dass es bei sehr hoher Sonnenaktivität tendenziell zu viel seismischer Aktivität kommt, und genau das ist derzeit der Fall.

Viele Experten sind insbesondere über die Erdbeben , die wir in letzter Zeit in Kalifornien erlebt haben, ziemlich beunruhigt …

Die Einwohner Kaliforniens erlebten innerhalb der letzten 48 Stunden fünf Erdbeben in Folge.

Ein Beben der Stärke 4,4 war am Samstag im Norden rund um Lake County zu spüren und am folgenden Abend trafen zwei weitere Beben der Stärke 2,7 bzw. 2,8 die Gegend.

Einheimische in Südkalifornien meldeten am Samstag außerdem zwei weitere Erdbeben, das stärkste hatte eine Stärke von 3,9.

In den letzten sieben Tagen gab es in Kalifornien und Nevada mehr als 900 Erdbeben .

Wie ich neulich bereits sagte , bin ich äußerst besorgt über die Instabilität, die wir an der Westküste erleben.

Dies ist etwas, das ich in den kommenden Monaten sehr, sehr genau beobachten werde. In meinem brandneuen Buch erkläre ich, warum ich glaube, dass wir in eine Zeit eingetreten sind, in der wir historische Erdbeben von absolut epischem Ausmaß erleben werden.

Natürlich sind nicht nur die USA betroffen.

Auch südlich der Grenze hat es in letzter Zeit heftige Erdbeben gegeben.

Am 6. September tat sich plötzlich ein riesiger Riss in der Erde auf und verschluckte tatsächlich vier Kühe …

Am 6. September 2024 öffnete sich im Ejido J. Cruz Gálvez in der Gemeinde Hermosillo im mexikanischen Bundesstaat Sonora ein großer Erdriss, der vier Kühe verschluckte.

Der Riss soll etwa 3 km (1,8 Meilen) lang und 1,5 m (5 Fuß) breit sein und in einigen Abschnitten eine Tiefe von 4 m (13 Fuß) aufweisen.

Laut dem Rancher, der den Riss auf Video aufgezeichnet hat, wurden vier Kühe verschluckt. Die örtlichen Behörden haben sich zu dem Vorfall noch nicht geäußert.

Es ist nicht normal, dass aus dem Nichts ein drei Kilometer langer Riss in der Erde auftaucht.

Wann wachen die Leute endlich auf?

Unser Planet wird zunehmend instabil und dies sollte uns alle zutiefst beunruhigen.

Mittlerweile wird auch der Himmel über unseren Köpfen immer aktiver.

Beispielsweise wird am 15. September ein riesiger Weltraumbrocken, der „ungefähr so ​​groß wie zwei Fußballfelder“ ist, an unserem Planeten vorbeifliegen …

Ein Asteroid von der Größe von etwa zwei Fußballfeldern wird sich in diesem Monat der Erde nähern. Laut der New York Post wird der 218 Meter breite Asteroid mit der Bezeichnung 2024 ON am 15. September in einer Entfernung von 990.000 Kilometern an unserem Planeten vorbeifliegen. Diese Entfernung mag zwar gewaltig erscheinen, ist aber in astronomischen Maßstäben bemerkenswert gering – sie entspricht nur dem 2,6-fachen Abstand zwischen unserem Planeten und dem Mond. Für die Erde stellt er jedoch keine Gefahr dar.

Die gute Nachricht ist, dass dieser riesige Weltraumbrocken uns auf jeden Fall verfehlen wird.

In Zukunft werden wir vielleicht nicht so viel Glück haben.

Über unseren Köpfen geschieht so viel, doch die Mehrheit der Bevölkerung schenkt dem keine Aufmerksamkeit.

Leider ist es nur eine Frage der Zeit, bis große Ereignisse eintreten, die keiner von uns ignorieren kann.

Liste von 50 Dingen die Sie Vorrat haben sollten, für den Fall der Fälle:

#1 Ein konventioneller Generator und ein Solargenerator

#2 Ein Wasserfilter

#3 Ein Regenwassersammelsystem, wenn Sie in der Nähe Ihres Hauses keine natürliche Wasserversorgung haben

#4 Ein großes Notfall-Medizinset

#5 Reis

#6 Nudeln

#7 Dosensuppe

#8 Gemüsekonserven

#9 Obstkonserven

#10 Hühnchen in Dosen

#11 Gläser mit Erdnussbutter

#12 Salz

#13 Zucker

#14 Milchpulver

#15 Säcke Mehl

#16 Hefe

#17 Jede Menge Extrakaffee (wenn du ihn trinkst)

#18 Eimer mit langfristig lagerbaren Lebensmitteln

#19 Viele zusätzliche Vitamine

#20 Feuerzeuge oder Streichhölzer

#21 Kerzen

#22 Taschenlampen oder Laternen

#23 Viel Holz zum Verbrennen

#24 Zusätzliche Decken

#25 Zusätzliche Schlafsäcke

#26 Munition

#27 Zusätzliche Ventilatoren, wenn Sie in einem heißen Klima leben

#28 Händedesinfektionsmittel

#29 Toilettenpapier

#30 Extra Seife und Shampoo

#31 Extra Zahnpasta

#32 Zusätzliche Rasierer

#33 Flaschen Bleichmittel

#34 Ein batteriebetriebenes Radio

#35 Zusätzliche Batterien

#36 Solarladegeräte

#37 Müllsäcke

#38 Planen

#39 Ein Taschenmesser

#40 Ein Hammer

#41 Eine Axt

#42 Eine Schaufel

#43 Arbeitshandschuhe

#44 Viele warme Socken

#45 Samen für einen Garten

#46 Einmachgläser

#47 Zusätzliches Zubehör für Ihre Haustiere

#48 Ein beträchtlicher Notvorrat an Bargeld

#49 Bibeln für jedes Mitglied Ihrer Familie

#50 Ein „Bug-Out-Bag“ für jedes Mitglied Ihrer Familie

…

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 11.09.2024