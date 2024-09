Die Tribute von Panem sind keine Fiktion mehr

Außerdem geht sie davon aus, dass alle, die sie kennt, ihre Vorstellung vom Endziel teilen: ein normales Leben ohne Unterdrückung, ohne Gewalt, ohne Plünderung, ohne starre geografische und Kasteneinteilungen und ohne im Fernsehen übertragene Todeskämpfe, die der Bevölkerung Angst einflößen sollen.

Unter der Oberfläche geschah jedoch noch mehr. Die Hauptstadt Panem war eine Autokratie, aber auch das Zentrum eines Nationalstaates, was bedeutete, dass die Bürokratie, der Verwaltungsapparat, ein stehendes Heer, ein Medienunternehmen und seine Herrschaftsmethoden den Tod des Führers überdauern konnten. Das ist der Unterschied zwischen einem persönlichen Staat und einem Nationalstaat.

Der Machtapparat des Nationalstaates strebt nach Unsterblichkeit, nach einem Weiterleben, unabhängig davon, wer an seiner Spitze steht.

Präsident Snow ist der paranoide Alleinherrscher, der, wie Katniss feststellt, selbst in einem System gefangen ist, das er aufrechterhalten muss, während er nach einem Nachfolger sucht.

In der Hauptstadt muss man die Massen unterhalten, in seinen eigenen Reihen gibt es potentielle Verräter, und ständig braut sich ein Aufstand zusammen. Er weiß genau, dass seine Herrschaft fragil ist und dass eine eiserne Hand die einzige Möglichkeit ist, dieses instabile System aufrechtzuerhalten.

Ein weiteres Problem ist, dass das System selbst für Konkurrenten attraktiv ist, die sich nicht nach Freiheit als solcher sehnen, sondern vielmehr danach, die Kommandohöhen zu besetzen. Das Problem der Schaffung einer Welt ohne Macht wird damit komplizierter als der Sturz des bestehenden Autokraten.

In jeder revolutionären Situation sind diejenigen, die selbst an die Macht wollen, am motiviertesten, das Ziel zu erreichen . Solange es die Maschinerie legaler Gewalt gibt, wird es diejenigen geben, die versuchen, sie zu kontrollieren – und wie Hayek sagte, sind es normalerweise die Schlimmsten, die es an die Spitze schaffen und ihr Leben damit verbringen, dorthin zu gelangen.

Daher sind es nicht nur diejenigen, die herrschen, sondern auch diejenigen, die herrschen wollen, die eine Bedrohung für die Freiheit darstellen. Auf diese Weise schafft die Existenz mächtiger Nationalstaaten letztlich mehrere Gefahrenebenen.

Dies ist die Geschichte, wie aus Rousseau Robespierre wurde, wie aus dem russischen Liberalismus der Bolschewismus wurde und wie so viele verdienstvolle Bewegungen gegen Kolonialismus und Korporatismus in Diktatur, Tyrannei und Hungersnot endeten.

Wer die Unterdrückung beenden will, muss auf der Hut sein vor jenen, die das Chaos und die Verwirrung politischer Unruhen ausnutzen, um in Zukunft die Macht zu ergreifen und auszuüben.

Das lernt Katniss, als sie nach und nach entdeckt, dass ihre einstigen Verbündeten inzwischen erfahrene Kriegsführer sind, den Status zu schätzen wissen, der mit der Führung einhergeht, und selbst Lust haben, die Staatsmacht auszuüben.

Sie erfährt die dunkle Wahrheit über die Rebellenarmeen, als die Anführerin selbst zugibt, dass sie die feste Absicht hat, die Hungerspiele nach einem erfolgreichen Putsch als Kontrollmechanismus beizubehalten.

Durch diese schockierende Enthüllung lernt Katniss die große Lektion der Geschichte: Man muss nicht nur Despoten in Schach halten, sondern auch diejenigen, die am leidenschaftlichsten versuchen, Despoten zu stürzen.

Um Freiheit zu verwirklichen, braucht man mehr als nur Hass auf die Regierenden; man braucht die Vorherrschaft der Liebe zur wahren Freiheit selbst und ein System, das diese Freiheit vor jedem Versuch schützt, sie zu stürzen.

Als Katniss begreift, was um sie herum geschieht, muss sie eine Entscheidung treffen . Folgt sie den Diktaten der zunehmend zentralisierten revolutionären Kräfte oder schlägt sie eine andere Richtung ein und geht ihren eigenen Weg? Die Dringlichkeit dieser Entscheidung macht aus „Die Tribute von Panem“ einen einfachen manichäischen Kampf zwischen Gut und Böse zu einer realen Version eines Massive Multiplayer Online-Spiels.

Dieses Prinzip findet in der Geschichte viele Anwendungsmöglichkeiten, eine davon betrifft vielleicht die US-Außenpolitik. In den 1980er Jahren versuchten die USA, die Sowjets aus Afghanistan zu vertreiben, indem sie islamische Fundamentalisten unterstützten, die damals als „Freiheitskämpfer“ bezeichnet wurden. Sie erhielten Waffen und massive logistische Unterstützung.

Nach dem Abzug der Sowjets wuchs die Rebellion allmählich zu den Taliban heran, die mit eiserner Hand regierten und nach dem 11. September gestürzt wurden. Daraufhin folgten zwanzig Jahre US-Besatzung, die in der Bevölkerung für Unmut sorgte, und ein endgültiges Abkommen, das die Taliban wieder an die Macht brachte. Sie setzen ihre Herrschaft mit den Waffen durch, die die USA bei ihrem chaotischen Abzug zurückgelassen hatten.

Dies ist die Zusammenfassung von drei Jahrzehnten unglaublicher Torheit in einem Absatz.

Diese Saga fiel mit einer ähnlichen Situation im Irak nach 2003 zusammen, nach einem Jahrzehnt der Embargos, sporadischen Bombardierungen und harten Sanktionen. Der Sturz des einst verbündeten Diktators Saddam Hussein brachte keine freiheitsliebenden Verfassungsschützer an die Macht, sondern eine schiitische Mehrheit, die ihrerseits die sunnitische Minderheit unterdrückte, die Hussein vertreten hatte.

Der Aufstand der Sunniten gegen den irakischen Staat löste einen blutigen Bürgerkrieg im Irak aus, der schließlich in die Rebellion gegen den syrischen Diktator Bashar al-Assad überging und zum Islamischen Staat mutierte. Im Laufe von 25 Jahren verwandelte sich der Irak von einem besiegten und relativ ruhigen Staat in eine Brutstätte der Armut, Gewalt und des Hasses.

Schneller Vorlauf zum Fall Libyen, wo der Sturz eines anderen Diktators, Muammar Gaddafi, eine scheinbar populistische Gegenreaktion auslöste, in Wirklichkeit aber Teil einer Reihe von „Farbrevolutionen“ war, die die sozialen Medien und die Mainstream-Presse manipulierten, um den außenpolitischen Prioritäten der USA zu folgen.

Zusammen mit all den anderen Interventionen und neben einem heimlichen Versuch, den syrischen Oberherrn zu stürzen, sah die nächste Phase die Ausbreitung des IS in einen regionenweiten Aufstand, der die regionale Herrschaft durch Blutvergießen anstrebte und schließlich von der Trump-Regierung niedergeschlagen wurde.

Der Punkt ist, dass Versuche, die Welt von einem bestehenden Übel zu reinigen, die sehr riskante Aussicht in sich bergen, noch mehr Übel zu schaffen. Und dabei geht es nicht nur um ausländische Regime.

Ein bekanntes Merkmal der Demokratie ist, dass der Drang, eine Gruppe von Führern rauszuwerfen, zwangsläufig damit verbunden ist, eine andere Gruppe an die Macht zu bringen. Letztere sind oft nicht besser und manchmal sogar schlechter als die ersteren. Dies ist einer der Gründe für so viel politische Nostalgie in der US-Politik: Ein Blick zurück liefert fast immer ein besseres Bild als ein Blick auf die Gegenwart.

Die einfache Lehre aus „Die Tribute von Panem“ ist, dass mächtige Menschen schreckliche Dinge tun können . Wir müssen Widerstand leisten, um sie aufzuhalten.

Die kompliziertere Lehre ist, dass mächtige Institutionen selbst korrupt sind und dass es immer Menschen ohne moralische Skrupel geben wird, die bereit sind, die Macht an sich zu reißen.

Aus genau diesem Grund bemühten sich die Gründerväter so sehr darum, eine Regierungsform zu schaffen, die in erster Linie die Rechte und Freiheiten des Volkes garantierte: eine Republik, wenn das Volk sie bewahren konnte.

Heute herrscht allgemeine Übereinstimmung darüber, dass die Vereinigten Staaten am Rande einer gewaltigen Krise stehen, denn das bestehende Ungleichgewicht ist auf mehreren Ebenen einfach nicht tragbar.

Die Schlüsselfrage lautet immer: In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Heute braucht jeder eine klare und überzeugende Antwort auf diese Frage. Es gibt keine Möglichkeit mehr, wie bei den Hungerspielen von außen am Spielfeldrand zu stehen und das Geschehen zu beobachten.

Am Ende des Films sehen wir Katniss ohne Kampfausrüstung, wie sie zu Hause im Gras sitzt, von Sonnenlicht durchflutet wird, sich um ihr eigenes Leben kümmert, ihre persönliche Vision von Freiheit kultiviert, abseits des Rampenlichts.

Sie regiert über sich selbst, nicht über andere, und hat ein normales Leben zurückgewonnen.

Vielleicht bietet diese Szene die beste Lektion von allen.

Eine tiefergehende Analyse lesen Sie im Buch „Der Hollywood-Code 2: Tribute von Panem: Willkommen in der Neuen Weltordnung"

