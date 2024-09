Die Vorstellung, dass Ägypter die Pyramiden nicht ohne Hilfe von Außerirdischen gebaut haben können, gewinnt an wissenschaftlicher Zustimmung

Denken wir in diesem Bezug auch an die ägyptische Mythologie. Der Sonnengott Ra, der mit seiner Barke über den Himmel fährt oder der Gott des Himmels, Horus, dürfte vielen ein Begriff sein. Die Gizeh-Pyramiden sind zudem von der Legende des Gottes Osiris beeinflusst, dem Gott des Jenseits, zu dem die Pharaonen nach ihrem Hinscheiden zu den Sternen aufsteigen würden, um das Reich der Götter zu erreichen.

Deshalb kann man klipp und klar behaupten, dass der Zweck dieser Pyramiden unter anderem dem Einfluss der Götter entspringt, die eine zentrale Rolle in der altägyptischen Kultur spielen. Zahlreiche Mythologien enthalten somit Erzählungen von Göttern, die vom Himmel kamen und aus anderen Welten stammten. In den sumerischen Überlieferungen ist sogar festgehalten, dass Anunnaki zur Erde kamen, um Rohstoffe aus Minen zu gewinnen und ihr überlegenes Wissen mit der Menschheit teilten.

n den erhaltenen Texten der Hindu-Mythologie wird bekanntlich von Vimanas geschrieben, Fluggeräten oder himmlischen Wagen von Gottheiten. Alle diese Berichte bergen somit uralte Beschreibungen von fortschrittlicher Technologie, die von himmlischen Wesen eingesetzt wird. Antike Reliefs oder Kunstwerke bilden Figuren ab, die der modernen Entsprechung von Aliens gleichen.

So zum Beispiel Menschen mit einem Langschädel. Auch diese Hinweise deuten auf eine Verbindung zu Außerirdischen in der Vergangenheit hin. Daher stellen moderne Theorien über Ancient Aliens samt antiken Beschreibungen vom Kosmos, der Natur der menschlichen Existenz und den Ursprüngen unserer Zivilisation eine Einheit dar, die von skeptischen Historikern, Archäologen und Wissenschaftlern abgelehnt wird.

Sie geben immer wieder von sich, dass der Glaube an den Einfluss außerirdischer Besucher die Fähigkeiten antiker Zivilisationen unterminieren. Dabei verfügen diese antiken Zivilisationen wie gesagt über eine reichhaltige Geschichte über Besucher von den Sternen.

Sie üben sich in Ignoranz gegenüber der Tatsache, dass die meisten antiken Texte und Aufzeichnungen im Laufe der Zeit durch Naturkatastrophen, Kriege und Verfall zugrunde gegangen sind. Große Bibliotheken antiken Wissens wie in Alexandria sind abgebrannt. Dort befanden sich unzählige Schriftrollen mit dem Wissen der alten Welt, das heute nur mehr fragmentarisch zugänglich ist.

Wir dürfen nicht vergessen, dass archäologische Beweise nur Vorschläge bergen, aber die jeweiligen Interpretationen überwiegend spekulativ sind, mehr nicht. Viele Technologien und Techniken antiker Zivilisationen sind einfach vergessen worden. Und eben dazu zählen die Konstruktionsmethoden antiker Megalithanlagen oder Methoden der antiken Landwirtschaft. Die Geschichte ganzer Kulturen mitsamt ihrem Wissen ist einfach verloren gegangen.

Dann ist zu beachten, dass historische Narrative meistens von jenen geformt werden, die sich in Machtpositionen befinden. Das Resultat davon ist die Verbreitung von eingeschränktem Wissen und der Existenz einer unterdrückten Wahrheit. Fortlaufende archäologische Funde und Studien können zwar mehr über die Geschichte von antiken Zivilisationen zutage fördern, aber das vollständige Bild kann vermutlich niemals komplett rekonstruiert werden.

Die Folgen weiterer Entdeckungen in Bezug auf Ancient Aliens haben das Potenzial das Verständnis der menschlichen Geschichte zu verändern. Auch wird von Wissenschaftlern kaum erwähnt, dass archäologische Institutionen, Universitäten und Museen Leitfäden befolgen, welche die Veröffentlichung von Daten betrifft. Viele Funde werden zurückgehalten oder geheim gehalten. Und ein signifikanter Teil von archäologischer Forschung bleibt unveröffentlicht.

Das betrifft sensible Informationen von kulturell wichtigen Artefakten oder ungewöhnlichen menschlichen Überresten wie den Skeletten von Riesen. In vielen Nationen werden aus diesen Gründen die Zugänge zu archäologischen Daten eingeschränkt, speziell wenn es sich um Angelegenheiten der nationalen Sicherheit handelt!

Es existieren also ohne Zweifel eine Menge historische Dokumente, Regierungsuntersuchungen und militärische Forschungsresultate, welche wertvolle Informationen enthalten, die nicht veröffentlicht werden. Auch die geheime Bibliothek des Vatikans in Rom spielt dabei eine Rolle. Sie enthält eine Fülle von historischen Dokumenten, die bis heute unveröffentlicht bleiben. Die exakte Anzahl dieser Dokumente ist nicht bekannt, weil der Zugang zu diesen Archiven streng reguliert wird. Gelehrte und Historiker bemühen sich weiterhin, das Material für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Daher steht fest, dass viele historische und archäologische Informationen für Gelehrte und Wissenschaftler nicht zugänglich sind. Ein bedeutender Teil unseres Wissens bleibt unveröffentlicht und unterliegt aus politischen Gründen Restriktionen.

Darum ist unverständlich, warum der Glaube an antike Raumfahrer von vornherein abgelehnt wird. Immer weniger Menschen vertrauen den Inhalten unserer Geschichtsbücher und bestehen auf der Wahrheit ihrer eigenen kulturellen Überlieferungen. Es ist ungerecht gegenüber indigenen Völkern eine Bevormundung über ihre traditionelle Geschichte zu übernehmen. Das Studium dieser antiken Weisheit kann somit zum Verständnis der Ursprünge menschlicher Zivilisation beitragen, ohne sich einzig und allein auf spekulative Theorien der Wissenschaft zu stützen, die nicht von Bestand sind.

Weiter werfen Gelehrte den Einwand ein, dass die Popularität von Büchern mit dem Aufstieg von online Medien stark zugenommen hat. Auch das Interesse an Dokumentationen und Postings in sozialen Medien über alternative Theorien hat regen Zuspruch erfahren. Selbst Konferenzen haben international für Aufsehen gesorgt, in denen glaubwürdige Zeugen über Geheimnisse der Antike und Erlebnisse wie UFO-Sichtungen ausgesagt haben. Im gleichen Zeitraum hat das Vertrauen in wissenschaftliche Institutionen und offizielle Geschichtsschreibung abgenommen.

Wissenschaftliche Literatur ist oft völlig unpopulär. Daraus resultiert eine offene Konfrontation zwischen den Mainstream-Narrativen und alternativer Weltsicht. Akademiker wissen, dass zu diesem Vertrauensverlust auch gefälschte Facharbeiten, zurückgezogene Studien, historische Fehlinterpretationen und gefälschte Artefakte beigetragen haben.

Das bringt wissenschaftliche Institutionen zunehmend in Bedrängnis, sie sprechen davon, dass alternative Historiker mit ihren Büchern Geld verdienen wollen, aber nicht davon, dass Forschungsgelder in Milliardenhöhe in Gefahr sind, die von Regierungen, der Industrie und aus privaten Quellen stammen.

Es besteht darüber hinaus Besorgnis über den Einfluss dieser Sponsoren auf politisch korrekte Forschungsresultate angesichts der hochgelobten wissenschaftlichen Integrität. Die ganze Geschichte hindurch kam es zu vielen Fällen von archäologischem Betrug, inklusive der Erschaffung von gefälschten Artefakten. Vorsichtige Schätzungen besagen, dass rund 20 Prozent aller Artefakte in privaten Sammlungen und Museen nicht authentisch sind!

Das The British Museum in London hat viele Stücke in seiner Sammlung, die aus der Kolonialzeit stammen und deren Authentizität nicht festgestellt werden kann, viele davon haben sich als Fälschungen herausgestellt. Eine andere Meldung besagt, dass ein Großteil der Kollektion des Mexican Museum in San Francisco gefälscht ist. Die Anzahl an Fälschungen und Objekten, deren Echtheit zweifelhaft ist, wird von Museen nicht bekannt gegeben. In diesem Fall betrifft es Gegenstände der Inka und Maya, die durchwegs gefälscht sind. Geschickte Fälscher erschaffen Kunstobjekte und diese finden dann ihren Weg in Sammlungen von Museen.

Hinzu kommen Fehlinterpretationen von Funden oder die Fälschung von archäologischen Daten. Viel von diesem Betrug wird lange Zeit nicht entdeckt, weil der Kontext ihres Fundes oder der Aneignung nicht vollständig untersucht wird. Zählt man hier eins und eins zusammen, ergibt sich das schreckliche Bild von Geschichtsfälschung.

Die ganze spekulative Geschichte antiker Zivilisationen, wie wir sie heute präsentiert bekommen, könnte zu großen Teilen aus Fälschung bestehen. Zunächst gestaltet sich auch die Suche nach unentdeckten originalen Artefakten als schwierig, denn Archäologen glauben, dass ein Großteil davon nach wie vor unentdeckt ist. Viele archäologische Stätten bleiben aus Zeitmangel unerforscht und erst mittels neuen Technologien wie Bodenradar werden bessere Resultate erzielt. Schätzungen besagen, dass ein beträchtlicher Teil der menschlichen Geschichte nach wie vor unerforscht ist. Viele Stätten bleiben unvollständig ausgegraben und unser Wissen über ihre Kultur ist lückenhaft.

In weiterer Folge sind die archäologischen Aufzeichnungen lückenhaft. So auch im Fall des antiken Ägypten. Es ist zwar viel spekulatives Wissen vorhanden, aber Forscher wissen so gut wie nichts über das Alltagsleben in Altägypten. Die Interpretationen dieser antiken Zivilisation wurden von kontroversen politischen Strömungen wie dem Afrozentrismus stark beeinflusst. Das führte zu Fehlinterpretationen von ägyptischen Kulturen, während die Errungenschaften umgedeutet und die wahre Identität der blonden oder rothaarigen antiken Herrscher hinter einem Wall des Schweigens verborgen bleibt.

Die Unfähigkeit, antike Sprachen und Schriftzeichen zu interpretieren, führt zu Fehlern bei Übersetzungen von Inschriften. Viele Keilschrifttexte und Hieroglyphentexte bleiben auch heutzutage nicht übersetzt oder überhaupt nicht verstanden.

Rekonstruktion des Gesichts von Pharao Ramses II.

Diese Fehler treffen auf eine moderne politische und soziologische Ideologie, welche dazu übergeht die Uminterpretation von Funden selbst zu formen und festzulegen, wie antike Regierungen, Religionen und soziale Strukturen funktioniert haben sollen. Selbst wenn wenig davon nachvollzogen werden kann. Archäologisches Wissen ist fragmentarisch und macht es unmöglich die komplette Geschichte der Antike zu rekonstruieren. Gelehrte verlassen sich oft auf Interpretationen weniger Quellen, was zu einem einseitigen Verständnis einer antiken Zivilisation führt.

Das wiederum führt zu einer einseitigen Perspektive, ohne dabei alternative Ansichten zuzulassen, die eine mehr vielfältige historische Geschichte beschreiben. Wie zum Beispiel jene von antiken Raumfahrern.

Im Falle der ägyptischen Hieroglyphentexte muss angemerkt werden, dass Teile der Pyramidentexte offen für Interpretationen sind. Auch die Inschriften auf Sarkophagen können nicht vollständig übersetzt werden. Selbst im ägyptischen Totenbuch befinden sich Stellen und verschiedene Versionen davon, die nicht übersetzt sind.

Wissenschaftliche Institutionen und Regierungen kennen oder kennen auch nicht die ganze Wahrheit der Geschichte der menschlichen Zivilisation. Fest steht, dass nicht alle Daten veröffentlicht werden und Fehlinterpretationen und Fälschungen vorliegen. Whistleblower haben dafür gesorgt, dass ein Teil des unterdrückten Wissens an die Öffentlichkeit gelangt ist.

Und sie sprechen auch vom Vorgehen von Regierungen zum Verschluss gefährlicher Wahrheiten. An diesem Punkt angelangt sprechen dann Mainstream-Wissenschaftler wiederum davon, dass dies alles Verschwörungstheorien seien, die ein Klima erschaffen, welches die wissenschaftliche Kommunikation stört. Die Wahrheit besteht wohl darin, dass prähistorische fortschrittliche Zivilisationen, die in Kontakt mit außerirdischen Besuchern standen, durch Naturkatastrophen wie Kataklysmen zerstört worden sind.

Ähnlichkeiten im Aufbau und der Architektur von antiken Megalithanlagen überall auf dem Globus zeugen von dieser weltumspannenden Kultur der Vergangenheit. Die Methoden zur Errichtung der Strukturen sind nach wie vor in ein Geheimnis gehüllt.

Der Pentagon Whistleblower Luis Elizondo hat dazu einige Feststellungen getroffen. Er gibt zu verstehen, dass außerirdische Wesen in der Vergangenheit die Erde besucht haben und Regierungen Beweise dazu vorliegen.

Das könnte das etablierte wissenschaftliche Weltbild zerstören und unser Verständnis von antiken Zivilisationen erweitern. Das beinhaltet die Annahme, dass antike Mythen und Legenden auf tatsächlichen Vorgängen beruhen. Dies wiederum sorgt dafür, dass ein neuer Impuls in unsere moderne Kultur und unsere Glaubenssysteme eindringt, der uns hilft unsere Vergangenheit endlich besser zu verstehen.

Der Einfluss der Vergangenheit wirkt sich auf diese Weise auch auf die Zukunft aus und verändert unsere Beziehung zum Kosmos. Wenn wir in der Vergangenheit Besuch erhalten haben, dann verändert die Bekanntgabe von Beweisen dazu unsere Geschichte, unsere Kultur und unsere Sicht auf unseren Platz im Universum.

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 28.09.2024