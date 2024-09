Erschütternde Durchsagen von der anderen Seite – Ich breche das Schweigen! (Video)

Tausende deutsche Soldaten sind in zwei Weltkriegen auf dem Schlachtfeld gefallen. Gestorben in einem sinnlosen Krieg. Darunter auch sehr viele junge Menschen.

Sie alle leben auf geistiger Ebene auf der anderen Seite weiter und sie suchen den Kontakt zu uns, um uns wichtige Botschaften mitzuteilen. Kommunikationstrainerin Susanne Lohrey hat sie empfangen und berichtet darüber in ihrem neuen Video. Von Frank Schwede

Seit Wochen schon steht Kommunikationstrainerin Susanne Lohrey mit gefallenen Soldaten der beiden letzten Weltkriege im geistigen Kontakt und erhält ständig neue Botschaften, die in diesen schweren Zeiten für uns alle von großer Wichtigkeit sind.

Lohrey teilte bereits in einem ihrer vorangegangenen Videos mit, dass gerade sehr viele Menschen ihr Leben hier auf der Erde beenden und in ihre geistige Heimat zurückkehren wollen.

Darunter sind erstaunlicherweise auch sehr viele junge Menschen. Doch der Übergang von der materiellen in feinstoffliche geistige Ebene ist besonders jetzt nicht einfach.

Viele von denen, die ihr körperliches Gewand abgelegt haben, werden an ihrer Reise gehindert, um die Seelen weiter an das irdische Feld zu binden, sie quasi gefangen zu halten. Den Grund dafür hat die Kommunikationstrainerin aus der geistigen Welt erfahren:

„Sie sagen, dass diese Seelen genutzt werden, um gegen Ihresgleichen vorzugehen. Sie werden als Instrumente genutzt. Genau dasselbe wäre in den beiden zurückliegenden Kriegen passiert. Auch die gefallenen Soldaten der beiden letzten Kriege wurden an ihre Heimreise gehindert.

Die Gefallenen wurden ihrer Würde beraubt, jedoch konnten sie nicht ohne den Besitz ihrer Würde und Ehre nach Hause zurückkehren. Also blieben sie im irdischen Feld verhaftet.

Nun kommt es aktuelle wieder zu so einem Phänomen, das unzählige Seelen, vor allem auch junge Männern, am irdischen Feld verhaftete und gebunden werden, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihre Würde wieder hergestellt wird.“

Für die Seelen, die nicht in ihre Heimat zurückkehren können, ist das die Gefangenschaft im irdischen Feld geradezu eine Qual. Susanne Lohrey wurde offenbar nicht ohne Grund als Kontaktperson ausgewählt. (Neues aus der geistigen Welt: Die große Reinigung hat begonnen)

Deshalb versuchte sie in Erfahrung zu bringen, warum ausgerechnet sie von den gefallenen Soldaten als Kontaktperson ausgewählt wurde. Die Antwort ist verblüffend:

„Ihre Antwort war, weil ich ihre Würde wieder herstellen könnte, ich wäre ihre Herzenskönigin. Sie fügten noch hinzu, dass alle Hoffnung jetzt auf mir läge. Ich wäre das Nadelöhr durch das sie nach Hause zurückkehren könnten.

Außerdem sagten sie mir, dass mein Vater ein Führer der Seelen gewesen wäre, voller Anstand und Ehre. Er war ein Kindsoldat und mit sechzehn Jahren der jüngste Träger des Ritterkreuzes. In ihm hätte sich die Drangsal des Krieges und seiner Opfer niedergelassen und wäre auf mich übergegangen.“

Warum sich jetzt so viele Gefallene von der anderen Seite melden

Eine wichtige Frage, die Susanne Lohrey gestellt hat, war, welche Bedeutung Jesus Christus auf der anderen Seite hat. Die Kommunikationstrainerin hat nämlich von den gefallenen Soldaten erfahren, dass sie von Jesus aufgefangen und getragen wurden. Susanne Lohrey kennt dieses Bild auch aus eigener Erfahrung:

„Ich kenne das Bild von dem Soldatendenkmal in Rot an der Rot mit der überlebensgroßen Jesusfigur, die einen Gefallenen trägt, mehrmals schon bin ich an diesem Ort unter Tränen zusammengebrochen.

Sie sagten mir, dass genau in dieser Sekunde mich der Schmerz, das große Leid von ihnen von unten nach oben durchflossen hätte und dass ich die Verbindung nach oben wäre, wo sie wie in einem Kanal aus der Erde in den Äther steigen könnten.“

Dass wir nicht nur in sehr schwierigen Zeiten, sondern auch in Zeiten leben, in denen merkwürdige Dinge um uns herum passieren, lässt immer Menschen verblüfft zurück. Auch Susanne Lohrey kennt viele ungewöhnliche Vorfälle aus ihrer Praxis, worüber sie wöchentlich in ihren Videos berichtet.

Das der Kontakt zwischen ihr und den gefallenen Soldaten gerade jetzt zustande gekommen ist, hat einen tieferen Grund, weil nämlich aktuell sehr viele Seelen den Planeten verlassen:

„Sie haben mir gesagt, dass es zyklisch passiert. Immer wenn es eine riesige Menge an Seelen gäbe, die dem Lichte zustrebten und die man daran hindern wolle nach Hause zu kehren, gäbe es ein auflösendes Phänomen, eine Art Nadelöhr, durch das diese Heimkehr ermöglicht würde.“

Auch Jesus war jemand, der zyklisch erschien und die Rolle eines Nadelöhrs übernahm. Er erschien immer dann, wenn der Tod, das Chaos und die Bedrängnis für die Menschen am größten waren. Dazu erklärt die Kommunikationstrainerin:

„Nur solche besonderen Menschen können diesen Zustand auflösen und den Weg freimachen, für die Rückkehr der Seelen. Von daher stammt auch der Begriff, „ertrage die Sünde und das Leid der Welt“.

Susanne Lohrey hat außerdem erfahren, dass geplant war, ausnahmslos alle Soldaten auf dem Schlachtfeld zu töten, auch die ganz jungen, die Kindersoldaten.

Die Seelen der Gefallenen sagten ihr, „ihre Körper könne man ihnen nehmen, aber nicht ihren Geist.“

Dann erfuhr die Personaltrainerin den erschütternden Grund für all dieses unsägliche Leid, dass in zwei Weltkriegen über dieses Land gebracht wurde und das scheinbar kein Ende nehmen will, weil schon wieder versucht, dieses Land in einen Konflikt mit Russland hineinzudrängen:

„Sie sagten, die dunkle Seite fürchtet die energetische Kraft in diesem Land, deshalb versucht man Deutschland aktuell wieder in die Rolle des Kriegstreibers und des Bösen zu bringen.

Das soll die Rechtfertigung und die Bestätigung dafür sein, dass man die „aggressiven Deutschen“ eliminiert. Das heißt also, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht in eine Rolle reingeschoben werden, wo man hinterher sagen kann, Klappe dicht, dass Volk ist sowieso von Grunde auf böse, das können wir platt machen.“

Sie sind totgesagte Lebendige

Dann erfuhr Susanne Lohrey, dass die Würde für die Gefallenen des Krieges erst dann eintritt, wenn man Tränen für sie weinen dürfe und ihre Namen nennen.

Allerdings sollte man nicht nach ihren sterblichen Überresten suchen, das sei für sie selbst nicht wichtig. Viel wichtig sei es zu wissen, dass sie neben jene stünden, die sie anrufen. Lohrey:

„Sie sagten, es sei ein Irrglaube, wenn man uns einreden würde, sie wären tot. Sie verwehren sich strengsten dagegen, weil sie in Wahrheit nur totgesagte Lebendige, die lebendiger seien, als so mancher lebender Tote, der bei uns gerade herumlaufe seien. Weiter sagten sie, man habe ihren Seelen durch die Entwürdigung und das Totschweigen des großen Unrechts in der Materie gehalten, deshalb seien sie noch immer erdgebunden." Jetzt aber würden sich die Geister genau gegen jene richten, die sie nicht nach Hause haben ziehen lassen. Ein wichtiger Botschaft, die Susanne Lohrey von drüben erhalten hat, soll die Ehre des deutschen Volkes wieder herstellen: „Sagt den Menschen, wir sind ein friedliches Volk. Man hat uns gezwungen, in den Krieg zu ziehen. Wir lieben unsere Äcker und Wälder, wir lieben unsere Frauen und Kinder, wir wollen friedlich das Brot und den Wein teilen, aber tränkt unser Land um Gottes Willen nicht mehr mit Blut. Dann sagten sie: Gott wird mit uns sein, es gilt diesen Kampf zu kämpfen, nicht gegen Menschen und Regierungen, sondern gegen den Geist, der die Liebe nicht erträgt. Wir dürfen uns mit ihnen verbinden, weil man uns den deutschen Geist genommen hat und stehen an unserer Seite. Wir sollten nicht glauben, dass sie Tod brächten, ihre Hilfe wäre in reinster Absicht und in Liebe zu ihren Familien getragen." Wichtig ist nach Worten von Susanne Lohrey, dass wir uns dem Thema langsam annähern und anfangen darüber nachzudenken und vor allem aber uns trauen, darüber zu reden. Nur auf diese Weise können Tod und Schmerz an die Oberfläche treten und nur so kann das große Unrecht, das geschehen ist, und die Entwürdigung des Volkes verarbeitet werden, um den schwarzen Schatten, der seit mehr als hundert Jahren auf der Seele der Deutschen lastet, zu entfernen und Trauma zu heilen. Lohrey „Wir selbst wären sonst ihre Gräber. Sie können keinen Frieden finden, solange sie uns quälen, solange ihre Gräber in unsere Herzen sind. Sie empfinden es als eine Qual und Pein, wenn sie ihren eigenen Nachkommen so viel Leid und Tränen zufügen müssen. Das aber waren die Absicht und der Plan der dunklen Seite dahinter. Es ist ihrer Ansicht nach das Verwerflichste überhaupt, sich so an die Materie zu binden, um den Liebsten Qualen zuzufügen." Es geschah sehr viel Heilung Die letzte Botschaft lautet, dass seit dem 17. September sehr viel Heilung passiert ist. Nachdem Susanne Lohrey in einem vorangegangenen Video das Thema bereits angeschnitten hatte, sind viele Angehörige der Gefallen zu Tränen gerührt gewesen, was für viel Heilung im Feld gesorgt hat. Abschließend trägt die Kommunikationstrainer sichtlich gerührt unter Tränen ein Gedicht vor, das man ihr von der anderen Seite übermittelt hat: „Eure Tränen sind auf unsere Herzen gefallen, sie beginnen wieder zu schlagen. Seit ungezählten sehnsuchtsvollen Jahren benetzte eure Liebe unsere Glieder und unsere Seelen. Euer Streben nach uns in die Tiefe der Krume möge euch zu Wurzeln werden, bis in das Herz der Erde hinein. Dort, wo sich Gott und die Materie vermählt. Wenn ihr dort Gott findet, nehmt uns mit hinauf ins Licht, indem ihr wie eine Pflanze dem Himmel entgegenwachst, nehmt uns mit auf die Reise und wir können endlich nach Hause." Video: Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 26.09.2024

