Gesundheit: Wie profitierst Du am besten von den fantastischen Eigenschaften des Matcha Tees?

Alles was Du über die Matcha Tee Wirkung wissen musst

Matcha Tee erfreut sich steigender Beliebtheit. Das liegt nicht nur daran, dass Matcha Tee- insbesondere in Form unserer einmaligen Matchatto-Kreationen – super lecker schmeckt. Das japanische Getränk aus grünem Tee hat auch vielfältige positive Auswirkungen auf Körper und Geist. In diesem Artikel bekommst Du einen ausführlichen Überblick über die Wirkung von Matcha und warum dieser einen festen Platz in Deinen Trinkgewohnheiten einnehmen sollte.

Wertvolles Grün: Was ist Matcha-Pulver?

Fangen wir zuerst mit der einfachen Frage an, was Matcha überhaupt ist.

Matcha-Pulver wird aus den Blättern des Tee-Strauches gewonnen – Camellia sinensis. Diese Pflanze ist übrigens die Mutter aller bekannten Teesorten, die sich lediglich in der Weiterverarbeitung und Feinheiten im Anbau unterscheiden. Im Vergleich zu klassischem Grüntee werden für Matcha die Blätter des Teestrauches kurz vor der Ernte verschattet. Dadurch sammeln sich in den Blättern des Tees besonders viele wertvolle Pflanzenstoffe und eine hohe Konzentration von Chlorophyll an.

Nach der Ernte wird aus den schonend getrockneten Teeblättern ein feines Pulver gemahlen. Fertig ist das Matcha-Pulver, dass wir als Matcha Tee kennen und das – in hoher Qualität – dieses wunderschöne Grün als Farbe aufweist.

Gesund und munter: Die Matcha Tee Wirkung im Überblick

Welche Wirkung hat Matcha Tee nun genau, die dieses Getränk so kostbar macht?

Für die hier zusammengefassten Informationen haben wir einen Blick in dokumentierte Studien und diverse Internetbeiträge geworfen. Viele Studien beziehen sich dabei allgemein auf grüne Tees. Da die Wirkstoffe im Matcha denen vom grünen Tee ähneln, nur höher konzentriert sind, lassen sich die Aussagen dieser Studien entsprechend übertragen.

Matcha – der gesunde Muntermacher

Starten wir mit dem Offensichtlichen. Für viele Menschen beginnt der Tag erst so richtig mit einer Tasse Kaffee als Synonym für einen extern Stoff, der munter macht. Wesentlich sanfter und gesünder geht das mit Matcha Tee.

Durch die spezifischen Inhaltsstoffe, die wir uns später noch genauer anschauen, gelingt Matcha Tee der Spagat, nicht nur aufzuputschen, sondern auch gleichzeitig zu beruhigen. So entsteht eine sanfte, natürliche Wachheit, ganz ohne Nervosität, innere Unruhe oder plötzlichen Leistungsabfall, wie es beim Kaffee häufig der Fall ist.

Matcha zum Schutz der Gehirnfunktion

Neben dem aufmunternden und entspannenden Effekt wirkt Matcha Tee auch positiv auf die Konzentration und die Gehirnleistung. Daher ist dieses Grüntee Pulver auch besonders gut als Begleiter durch den Arbeitstag geeignet. Der Tee sorgt dafür, dass unsere Gehirnfunktion bis ins hohe Alter erhalten bleibt.

Die Analyse zahlreicher Studien zeigt, dass grüner Tee die Risiken für kognitive Störungen, insbesondere im Alter, reduzieren kann.

Wirkt Matcha als Antidepressivum?

In Japan wurde an über 1000 älteren Menschen eine Studie durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen Depression und dem erhöhten Konsum von grünem Tee herauszufinden.