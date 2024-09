Gibt es hinter dem „Notfallschritt“ der US-Notenbank einen geheimen Hintergedanken?

Teile die Wahrheit!

Wir sollen nichts in Frage stellen, was die Federal Reserve Bank tut. Wir sollen ihre Entscheidungen einfach stillschweigend akzeptieren und weitermachen. Leider ist den meisten Amerikanern nicht einmal klar, dass die Federal Reserve weitaus mehr Macht über die Wirtschaft hat als irgendjemand sonst. Von Michael Snyder

Wir sprechen oft von der „Biden-Wirtschaft“ oder der „Trump-Wirtschaft“, aber die Wahrheit ist, dass die Fed viel mehr für unsere Wirtschaftsleistung verantwortlich ist als das Weiße Haus.

Die Tatsache, dass die Fed gerade einen „Notfallschritt“ unternommen hat, der normalerweise nur Krisenzeiten vorbehalten ist, sollte uns alle zutiefst beunruhigen. Hat die Fed diesen Schritt aus einem geheimen Grund unternommen, den sie uns nicht verrät?

Am Mittwoch senkte die Federal Reserve zum ersten Mal seit mehr als vier Jahren den Leitzins …

Die Federal Reserve hat am Mittwoch im Zuge der Fortschritte im Kampf gegen die Inflation zum ersten Mal seit März 2020 die Zinsen gesenkt. Die Notenbank senkte den Leitzins um 50 Basispunkte.

Die Senkung fiel höher aus als die von den LSEG-Ökonomen prognostizierte Senkung um 25 Basispunkte, obwohl Zinshändler laut dem CME FedWatch-Tool ab Dienstag eine 64-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 50 Basispunkte erwarteten. Mit der Senkung um 50 Punkte senkte die Fed den Zielbereich für den Leitzins von 5,25 % bis 5,5 % auf 4,75 % bis 5 %.

Es wurde erwartet, dass die Fed die Zinsen senken würde. (Bereiten Sie sich auf einen Crash vor? Warren Buffett hat im Jahr 2024 Hunderte Millionen Aktien verkauft)

Doch war es das Ausmaß der Zinssenkung, das viele Experten überraschte.

Bisher hatte die Fed die Zinsen nur in Krisenzeiten um mehr als 25 Basispunkte gesenkt.

Das letzte Mal geschah dies in den frühen Tagen der COVID-Pandemie, und davor hatten wir so etwas seit der Finanzkrise von 2008 nicht mehr erlebt …

Abgesehen von den Notfall-Zinssenkungen während der Covid-Pandemie hatte das FOMC die Zinsen zuletzt im Jahr 2008 während der globalen Finanzkrise um einen halben Prozentpunkt gesenkt.

300x250

Warum also hat die Fed am Mittwoch einen so dramatischen Schritt unternommen?

Laut Fed-Vorsitzendem Jerome Powell geht es der US-Wirtschaft gut …

„Ich sehe derzeit nichts in der Wirtschaft, das darauf hindeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Abschwungs erhöht ist – wir sehen ein solides Wachstum, eine sinkende Inflation und einen Arbeitsmarkt, der sich immer noch auf einem sehr soliden Niveau befindet“, sagte Fed-Vorsitzender Jerome Powell am Mittwoch in einer Pressekonferenz zur Zinssenkung.

Natürlich geht es der US-Wirtschaft nicht gut .

300x250 boxone

Tatsächlich verlieren Kleinunternehmen schon seit einigen Monaten ihre Mitarbeiter …