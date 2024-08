Teile die Wahrheit!

Der Zweck der NATO-Beteiligung am Ukraine-Krieg war für mich immer offensichtlich. Die Ukraine hat nichts mit den Interessen der westlichen Öffentlichkeit zu tun, nichts mit der Sicherheit Europas und nichts mit dem wirtschaftlichen Aufstieg der Vereinigten Staaten.

Dennoch mischen sich die NATO und die Globalisten seit mindestens 2014 politisch in die Region ein und bereiten den Boden für einen eventuellen Krieg mit Russland. Von Brandon Smith

Um es klar zu sagen: Ich bin nicht für Russland, genauso wenig wie für die Ukraine. Der Kreml hat seit langem seine eigenen Verbindungen zu den Globalisten, wie ich in zahlreichen Artikeln dargelegt habe.

Wie tief diese Verbindungen gehen, ist umstritten – vielleicht ist die Flitterwochenzeit vorbei und Russland hat wirklich aufgehört, sich um einen Platz am Tisch der Globalisten zu bemühen.

Was ich weiß, ist, dass die westlichen Eliten einen Weltkrieg wollen und alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um einen solchen zu beginnen.

Betrachten Sie es einmal so: Was wäre, wenn Sie eine Liste aller verdeckten und offenen NATO-Operationen in der Ukraine erstellen und dann das Drehbuch umdrehen würden?

Was wäre, wenn Russland in Mexiko dieselben Ziele der Destabilisierung, Kontrolle und Waffenverbreitung verfolgen würde (wie die Sowjets in den 1960er Jahren in Kuba)? Wenn die USA Mexiko präventiv angreifen würden, wäre das völlig verständlich.