Grün-Deutschland: Der Zusammenbruch

“In Dresden stürzt eine wichtige Verkehrsbrücke über die Elbe ein. Kein Einzelfall. Schienen, Brücken, Straßen – überall bröselt und bröckelt es. Das kommunale Straßennetz ist 714 000 Kilometer lang – ein Drittel davon ist marode! Laut ADAC gibt es „erheblichen Sanierungsstau.“ Gründe seien mangelnde finanzielle Mittel, Personalengpässe und zeitaufwendige Planungsverfahren.” (BILD)

Es gibt Bilder, deren Macht von beinahe biblischer Nachhaltigkeit sich ins Kollektiv-Gedächtnis der Menschheit einbrennen:

Die “Hindenburg” (1937)

Am 6. Mai 1937 explodierte das größte Luftfahrzeug der Menschheitsgeschichte, der Zeppelin “Die Hindenburg”, nach einem zweitägigen Atlantik-Flug beim Landeanflug im amerikanischen Lakehurst.

Die “Titanic” (1912)

Am 14. April 1912 kollidierte das damals größte und luxuriöseste Passagierschiff der Welt, die Titanic, während einer Atlantiküberquerung im eisigen Nordatlantik mit einem Eisberg und sank innerhalb von 2 Stunden und 40 Minuten.

Es wurde viel geschrieben über die (im Nachhinein) schier unglaubliche Verkettung von Zufällen und Nachlässigkeiten, die zu diesen Katastrophen führten. Viel wichtiger ist aber, dass nach diesen Ereignissen die Welt nicht mehr so sein konnte, wie sie vorher war. Dass sie etwas zu Ende gebracht haben, was vorher bereits morsch geworden war.

Der Niedergang des Westens in drei Akten

Sowohl die “Hindenburg” also auch die “Titanic” symbolisierten den Niedergang einer allumfassenden Technik-Allmacht-Gläubigkeit. Und beide Katastrophen warfen ihre Schatten voraus auf zwei kulturelle Untergänge des Abendlandes: Genau zwei Jahre und dreieinhalb Monate nach der “Titanic”, am 28. Juli 1914, taumelte das alte Europa in einen Weltenbrand, den Ersten Weltkrieg.

Von diesem Alptraum hat es sich nie wieder richtig erholt. Ebenfalls zwei Jahre und vier Monate nach der “Hindenburg” löste Adolf Hitler mit seinem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg aus.

“Notre Dame” brennt (2019)

Am 15. April 2019, gegen 18,50 Uhr, eine Stunde vor der staatstragenden Ansprache des französischen Staatspräsidenten Macron, nur eine Woche vor Ostern, dem höchsten liturgischen Fest der Christenheit brach in der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame ein Feuer aus, das sich rasend ausbreitete.

Der Brand steht als Fanal für den endgültigen Niedergang eines ehemals weltbeherrschenden Kontinents aus dem Tradition der griechisch-römischen Antike in Transformation zum Christentum und der Aufklärung hinunter in postmodern-vulgäre Beliebigkeit.

Und gerade Notre-Dame steht wie kein anderes Bauwerk für Macht, Größe, Herrlichkeit und nachhaltiges Beharrungsvermögen des christlichen Abendlandes. Teile seines Dachstuhls stammen aus dem 13. Jahrhundert.

Man muss kein Apokalyptiker sein, um zu erkennen, dass hier mehr abbrannte als eines der kostbarsten Juwelen der Menschheits-Architektur. Der unfassbare Schrecken wäre derselbe, wenn es den Taj Mahal in Indien, die Kaaba in Mekka getroffen hätte.

Es ist, als hätte hier ein (des Glaubens an sich selbst und seine Zukunft) verlustig gegangenes christlich-abendländisches Europa aus autogenem Kulturhass selbst die Flammen an sich gelegt.