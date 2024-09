Grüne-Woke Demokratie-Verachtung: “Trotz Niederlage – Sieg auf ganzer Linie”

„Na, ja.! Aber doch gepaart mir sehr viel Optimismus hier in der Schinkelhalle, als die Prognose verkündet wurde…Dann löste sich alles in Riesenjubel…

Die Spitzenkandidatin Antje Töpfer hat gesagt: „Das wird reichen. Die werden einziehen. Und sie werden auch das Grundmandat holen.“

Also trotz der großen Niederlage ein Sieg auf der ganzen Linie. Viel Optimismus bei den Grünen.“

Grüne fallen unter Fünf-Prozent-Hürde, FDP nicht mehr relevant: Wahl in Brandenburg: Mit fast 30 Prozent Rekordergebnis für AfD

Auch wenn die SPD noch hauchdünn vor der AfD liegt, so hat die AfD dennoch einen Rekordwert eingefahren. Besonders von den jungen Menschen wurde die AfD gewählt.

Die AfD hat mit fast 30 Prozent ihr historisch bestes Ergebnis in Brandenburg eingefahren.

Die SPD liegt zwar hauchdünn vor der AfD, hat aber viele Leihwähler von den Grünen und der CDU abziehen müssen. Die Grünen sind unter die Fünf-Prozentmarke gefallen.

Und die FDP spielt keine Rolle mehr. Das BSW hat zwar ein zweistelliges Ergebnis eingefahren, blieb aber hinter den Erwartungen der Umfragen zurück. Vermutlich haben sich viele potenzielle BSW-Wähler doch für die SPD entschieden, um den Kandidaten Woidke zu unterstützen oder um die AfD davon abzuhalten, stärkste Kraft zu werden.

Das Team rund um den AfD-Spitzenkandidaten Dr. Chrstoph Berndt hat gute Arbeit geleistet. Besonders die jungen Wähler haben für die AfD gestimmt. Auf der Straße und im Wahlkampf hat die AfD viel Zuspruch bekommen.

Dies sind die Ergbnisse der Wahlen (Hochrechnung, Stand Sonntag, 21:45 Uhr, ZDF):

SPD: 30,9 Prozent

AfD: 29,4 Prozent

BSW: 13,4 Prozent

CDU: 12 Prozent

Grüne: 4,1 Prozent

Linke: 3 Prozent

BVB/Freie Wähler: 2,6 Prozent

Kubicki: »Die Menschen sind mit der Ampel fertig«

Die SPD wurde in Brandenburg wegen der Leihwähler stark. Doch über die Bundes-SPD sagt das nichts aus. Die FDP ist in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Die Grünen stürzen ab. Für Kubicki ist dies das Ende der Ampel.

Bei WELT-TV sprach der Vize-Chef der FDP, Wolfgang Kubicki, Klartext: »Die Menschen sind mit der Ampel fertig«.

Das gute Ergebnis der SPD in Brandenburg habe nichts mit der Bundes-SPD zu tun. Die Grünen haben rund die hälfte ihrer Stimmen verloren. Und die FDP hat zum dritten Mal in Folge bei einer Wahl nur rund 1 Prozent erreicht und ist damit in der Rubrik »sonstige Parteien« verschwunden.

Die Zusammenarbeit mit den Grünen sei für die FDP toxisch. Mit der Ampel-Koalition könne es so nicht weitergehen. Es müsse ein Kurswechsel stattfinden. Noch in diesem Herbst müssten wichtige Entscheidungen fallen. Ansonsten, so glaubt Kubicki, werde die Ampel nicht bis Weihnachten bestehen.

Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) habe die Rezession zu verantworten. Bei Fragen der Finanzpolitik gehen die Vorstellungen der FDP und der SPD plus Grünen weit auseinander.

Das könne nicht mehr lange gut gehen. Die SPD und die Grünen fordern Geld für ihre Projekte, das finanzpolitisch gar nicht mehrverfügbar ist.

Wenn die Ampel-Koalition in der Finanzpolitik in den nächsten Wochen keine gemeinsamen Nenner findet, dann macht es für die FDP keinen Sinn mehr, an der Ampel mitzuwirken, erklärte Kubicki sinngemäß.

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com am 23.09.2024