Teile die Wahrheit!

The Atlantic: Machen Sie sich keine Sorgen, dass Israel Ihr Telefon in eine Bombe verwandelt!

Laut The Atlantic besteht kein Grund zur Sorge, wenn Israel Alltagsgegenstände wie iPhones mit Sprengstoff versieht, den es jederzeit aus der Ferne zur Detonation bringen kann.

Dieselbe Zeitung, die berüchtigterweise eine „Pandemie-Amnestie“ forderte und versuchte , Ghislaine Maxwells Missbrauch von Minderjährigen zu vertuschen , versucht nun, die Idee zu normalisieren, dass die globale Elite Sprengstoff in Ihr Telefon schmuggeln kann, der explodieren kann, wenn sie entscheidet, dass Sie eine Bedrohung für ihre Agenda darstellen.

Chefredakteur Jeffrey Goldberg veröffentlichte am Mittwoch einen Artikel von Ian Bogost mit dem Titel „Machen Sie sich nichts vor über die explodierenden Pager“ mit der Unterüberschrift „Ihr Telefon ist keine Bombe“.

Auszug aus The Atlantic ( Archiv ):

Gestern explodierten gleichzeitig im Libanon und in Syrien Pager der Hisbollah. Mindestens ein Dutzend Menschen kamen ums Leben, Tausende wurden verletzt. Heute kam es im Libanon zu einer weiteren Massendetonation, diesmal mit Walkie-Talkies.

Die Angriffe sind grausam und schockierend. Ein Experte sagte gegenüber Associated Press, die Pager hätten eine Nachricht erhalten, die sie so vibrieren ließ, dass jemand Knöpfe drücken musste, um sie zu stoppen. Diese Aktion scheint die Explosion ausgelöst zu haben.

Bei einer Beerdigung in Beirut rief ein Lautsprecher die Menschen angeblich dazu auf, ihre Telefone auszuschalten, was die Angst verdeutlichte, dass jedes Gerät eine Bombe sein könnte, auch das in der eigenen Tasche.

Elektronik ist ein globales Geschäft, und die Ereignisse der letzten zwei Tage im Libanon haben einen unerwarteten Informationsnebel des Krieges geschaffen. Nahezu jeder benutzt persönliche elektronische Geräte – Telefone, Kopfhörer, Ladegeräte und in manchen Fällen sogar Pager.

Diese Geräte können unter bestimmten Umständen ein Risiko darstellen. Geräte fangen Feuer, werden gehackt, sodass Eindringlinge Sie ausspionieren können, oder werden mit Malware infiziert, die sie in Botnetze verwandelt.

Könnte Ihr Smartphone eines Morgens einfach explodieren, wenn Sie auf dem Nachttisch danach greifen? Mit ziemlicher Sicherheit nicht.

Laut Associated Press wurde der Angriff wahrscheinlich durchgeführt, indem sehr kleine Mengen hochexplosiven Materials in den Pagern versteckt wurden. Im Prinzip könnten Geheimdienstmitarbeiter in Israel, von dem allgemein angenommen wird, dass es beide Angriffe durchgeführt hat, dies getan haben, indem sie die Geräte in der Fabrik kompromittiert haben.

300x250

Da die explodierenden Geräte jedoch gezielt auf die Hisbollah und nicht auf jeden gezielt zu sein scheinen, der ein bestimmtes Pager-Modell besaß, ist es wahrscheinlicher, dass die Täter die Geräte abgefangen haben, nachdem sie die Fabrik verlassen hatten.

Die daraus resultierenden Pager-Bomben wurden anscheinend vor Monaten von der Hisbollah beschafft. Die Pager-Bomben und Funkbomben warten seitdem darauf, ferngesteuert gezündet zu werden.

Es ist unwahrscheinlich, dass Sie feststellen werden, dass Ihr iPhone, Ihr Kindle oder Ihre Beats-Kopfhörer so modifiziert wurden, dass sie Pentaerythrittetranitrat oder Hexogen enthalten, die beiden Verbindungen, von denen derzeit vermutet wird, dass sie bei den Detonationen im Libanon verwendet wurden.

300x250 boxone

Das liegt nicht daran, dass so etwas nicht möglich wäre – bereits drei Gramm dieser Materialien können hochexplosiv sein, und es wäre prinzipiell möglich, so viel davon sogar in die kleinen Hohlräume eines iPhones mit integrierten Schaltkreisen zu stopfen.

Theoretisch könnte jemand ein solches Gerät entweder während der Herstellung oder danach manipulieren. Aber das würde einen enormen Aufwand erfordern, insbesondere in großem Maßstab. Natürlich gilt dieses Risiko nicht nur für Gadgets, sondern für jedes hergestellte Produkt.