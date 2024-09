Ist die Technologie zum Gedankenlesen angekommen? Oder schürt das WEF nur Panik? (Video)

Die Dinge ändern sich jedoch schnell, wenn diese Gehirnmetriken von der Polizei genutzt werden:

Eine düstere Wolke hat sich über das Büro gelegt. Neben E-Mails, Textnachrichten und GPS-Standortdaten hat die Regierung auch die Gehirndaten der Mitarbeiter aus dem vergangenen Jahr vorgeladen. Sie haben überzeugende Beweise dafür, dass einer Ihrer Kollegen massiven Überweisungsbetrug begangen hat, und jetzt suchen sie nach synchronisierten Gehirnaktivitäten zwischen Ihrem Kollegen und den Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hat.

Obwohl Sie wissen, dass Sie unschuldig sind, arbeiten Sie heimlich mit ihm an einem neuen Start-up-Projekt. Zitternd nehmen Sie Ihre Ohrstöpsel heraus.

Wie können wir „Escape“ durch Wischen erreichen?

Die Animation endet hier und Farahany beginnt ihren Vortrag mit der Betonung, dass diese Technologie nicht nur bereits existiert, sondern auch bereits genutzt wird. Sie fügt hinzu, dass viele Menschen bereits bereit sind, sie als Teil ihres Lebens zu akzeptieren, da so viele von uns Apple Watches und andere tragbare Geräte verwenden, die bestimmte unserer inneren Prozesse überwachen.

Während der Trump-Harris-Debatte vermuteten manche, dass die Ohrringe, die Harris trug, in Wirklichkeit Sender waren, die ihr bei ihren Antworten halfen. Ohrringsender gibt es bereits. Dasselbe gilt für andere tragbare Geräte wie Stirnbänder, Hüte, Ohrstöpsel und sogar etwas, das wie Tätowierungen hinter den Ohren aussieht. Alle diese Geräte können Gehirnsignale nicht nur übertragen, sondern auch dekodieren.

Mit dem Verstand zu „wischen“, um eine nahtlose Interaktion mit der Technologie zu schaffen, ist laut Farahany Teil einer „aufregenden und vielversprechenden Zukunft. Aber möglicherweise auch einer beängstigenden. Wir können komplexe Gedanken noch nicht buchstäblich entschlüsseln, aber es gibt schon viel, was wir entschlüsseln können.“

Es dient Ihrer eigenen Sicherheit

Ihr erstes Beispiel für das „Versprechen“, das die neuen Technologien versprechen, ist „ein sicherer Arbeitsplatz“. Die Überwachung der Gehirnfunktionen von LKW-Fahrern könnte beispielsweise potenziell Unfälle verhindern, die durch Übermüdung des Fahrers verursacht werden (was auch für Piloten und Lokführer gelten würde).

Mithilfe einer einfachen Mütze mit eingebetteten Elektrosensoren, die den Wachsamkeitsgrad auf einer Skala von 1 bis 5 einschätzen können, erhält der Arbeitgeber wichtige Informationen in Echtzeit.

Es ist bemerkenswert, dass Farahany erklärt, dass der Arbeitgeber Zugriff auf die Gehirnmetriken erhält, nicht der Arbeitnehmer. Die Gesellschaft muss vor rücksichtslosen LKW-Fahrern geschützt werden, die stundenlang unterwegs sind und tödliche Unfälle verursachen, ist das unausgesprochene Argument für den Einsatz dieser Technologie.

Dass Fahrer in der Regel nicht aus Spaß stundenlang unterwegs sind, sondern weil ihr Gehalt davon abhängt, dass die Waren pünktlich ans Ziel kommen, und dass x-Stunden am Stück zu fahren die einzige Möglichkeit sein kann, dieses Ziel zu erreichen, wenn die Chefs unrealistische Ziele vorgeben, scheint ihr nicht in den Sinn zu kommen.

So können Arbeitgeber noch mehr Rücksicht auf ihre Mitarbeiter nehmen

Farahany beschreibt außerdem ein weiteres Szenario, in dem der offene Zugang zu den Gehirnparametern der Mitarbeiter eine sicherere Umgebung für alle schaffen könnte – in einem Lagerhaus, wo die Gehirnsensoren der Arbeiter anzeigen, dass sie überanstrengt sind, und Roboter, die von ihren mitfühlenden Arbeitgebern eingesetzt werden, die Bedingungen so anpassen, dass sie genug Zeit und Ruhe haben, um weiterzumachen.

Auch scheint ihr nicht in den Sinn gekommen zu sein, dass Arbeitgeber dieselben Informationen über die Gehirnaktivität nutzen könnten, um erschöpfte Mitarbeiter auszusortieren und durch robustere Arbeitskräfte zu ersetzen.

Allerdings räumt sie auch das „dystopische“ Potenzial der Gehirnüberwachung ein und weist darauf hin, dass Lokführer in China bereits spezielle Mützen tragen müssen, die ihre Gehirnsignale an ihre Arbeitgeber übermitteln, die so ihren Müdigkeitsgrad überwachen können.

Dies ist möglicherweise etwas, das wir als Gesellschaft annehmen möchten.

Richtig eingesetzt ist Neurotechnologie äußerst vielversprechend. Wird sie jedoch schlecht eingesetzt, könnte sie sich zur repressivsten Technologie entwickeln, die wir je eingeführt haben.

Es reduziert den Stress am Arbeitsplatz

Farahany nennt auch Beispiele für in den USA eingesetzte Technologien zur Überwachung von Gehirnströmen. Amazon hat bereits mit solchen Geräten experimentiert und sie an Lagermitarbeitern getestet. Auch Tesco und Walmart haben dies getan, was zu Protesten der Mitarbeiter und einer Untergrabung ihrer Moral führte, da das Ziel darin besteht, Zeitverschwendung bei der Arbeit und ungeplante Pausen der Mitarbeiter aufzudecken.

Während der „Pandemie“, fügt sie hinzu, setzten viele Unternehmen, die auf virtuelle Büros umstellten, eine Form der Überwachung ein, um ihre Mitarbeiter im Auge zu behalten. Sie hebt Microsoft für seine Studie über Mitarbeiter hervor, die Zoom für Meetings nutzen. Diese ergab, dass virtuelle Meetings stressiger sind als solche, die persönlich abgehalten werden, was teilweise an den unterschiedlichen Hintergründen auf den Bildschirmen der Teilnehmer liegt.

Die Optimierung der Hintergründe war eine einfache und kostenlose Maßnahme zur Reduzierung des Stressniveaus. Man kann sich vorstellen, dass dies nicht die einzige Maßnahme war, die Microsoft als Ergebnis der Überwachung der Gehirnströme umgesetzt hat.

Und es wird Sie produktiver machen

Als nächstes projiziert sie ein Bild von futuristisch aussehenden Ohrhörern auf den Bildschirm und beschreibt, wie

… die neueste Möglichkeit, die Aufmerksamkeit zu überwachen, ist ein Gerät wie dieses: Ohrhörer, die später in diesem Jahr [also Ende 2023] auf den Markt kommen und die Gehirnwellenaktivität erfassen und erkennen können, ob eine Person aufmerksam ist oder ihre Gedanken abschweifen …

Es stellt sich heraus, dass man nicht nur erkennen kann, ob jemand aufmerksam ist – man kann auch zwischen den Dingen unterscheiden, denen jemand Aufmerksamkeit schenkt. Kombiniert man dies mit anderen Arten der Überwachung, wird die Leistung ziemlich präzise.

Sie beschreibt außerdem eine neue Technologie, die in einem Labor am MIT entwickelt wurde und die „einem Menschen buchstäblich einen Kick gibt, wenn seine Gedanken abzuschweifen beginnen.“

Gehirnimplantate, die die Fähigkeit zum Sprechen verleihen

All diese Entwicklungen untermauern Farahanys Behauptung, dass „immer mehr von dem, was im Gehirn vorgeht, transparent wird“. Die Dinge entwickeln sich so schnell, fügte sie hinzu, dass die entsprechende Gesetzgebung „nicht mithalten kann“. Letztes Jahr erklärte sie, dass „wir Sprache nicht entschlüsseln können“, und doch geschieht dies inzwischen bereits, wie in einem Artikel auf JAMA Network (dem Journal der American Medication Association ) berichtet wurde.

Der Artikel basiert auf einem Interview mit Dr. Edward Chang, Co-Direktor des Zentrums für Neuronale Technik und Prothesen an der UCSF. Er und sein Team behaupten, es sei ihnen gelungen, eine Technologie zu entwickeln, die es Menschen mit Aphasie (die ihre Sprachfähigkeit verloren haben, meist aufgrund eines Schlaganfalls) ermöglicht, zu „sprechen“.

Am Anfang wollten wir eigentlich die Grundprinzipien verstehen, nach denen die elektrische Aktivität der Neuronen die Muskeln im Stimmtrakt steuert und so all die verschiedenen Laute erzeugt, die wir beim Sprechen erzeugen. Ich beziehe mich darauf, wie Lippen, Kiefer und Zunge den Atem formen, um Laute wie Konsonanten, Vokale und sogar die Intonation der Stimme beim Sprechen zu erzeugen.

… wurde sehr, sehr deutlich, dass dies ein medizinisches Anwendungsgebiet für Menschen hätte, die aufgrund einer Lähmung die Fähigkeit zur Kommunikation verloren haben.

Changs Team hat eine Vielzahl von Techniken zur Dekodierung von Gehirnsignalen eingesetzt, darunter auch Forschungen, die während Gehirnoperationen durchgeführt wurden:

Ich bin auf Gehirnoperationen spezialisiert, bei denen wir Patienten im Wachzustand haben und Sprachmapping durchführen. Ein Teil meines Labors befindet sich buchstäblich im Operationssaal, wo wir ständig lernen und verstehen, wie das Gehirn Wörter hervorbringt, und dies testen und, was am wichtigsten ist, dies während Operationen schützen, wenn wir entweder die Stelle entfernen müssen, die Anfälle verursacht, oder einen Gehirntumor entfernen.

Das ist das, was wir „Brainmapping“ nennen, und es ist ein ganz zentraler Teil meiner klinischen Praxis, der synergetisch mit unseren umfassenderen Zielen einhergeht.

Der nächste Schritt bestand darin, den Dekodierungsprozess mithilfe von Elektroden, die am Gehirn angebracht wurden, zu digitalisieren:

Als wir herausfanden, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen den Gehirnaktivitätsmustern und bestimmten Sprachlauten gibt, beantragten wir die Genehmigung für eine Studie und fragten die FDA, ob wir ein neuartiges Gerät verwenden dürften, im Wesentlichen eine Elektrodenanordnung, die auf der Gehirnoberfläche aufliegt.

Die Array-Elektroden sind an einen Port mit etwa 253 Kanälen angeschlossen, die die Daten der Gehirnaktivität an einen Computer streamen, der die Gehirnsignale analysiert und KI verwendet, um diese Gehirnaktivität in bestimmte beabsichtigte Wörter oder Sprachlaute oder sogar Avatar-Gesichtsbewegungen zu übersetzen.

Von 256 Schnörkelzeilen zu 70 Wörtern pro Minute

Im Mittelpunkt dieses Prozesses steht das maschinelle Lernen, eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, enorme Datenmengen zu verarbeiten, Muster zu erkennen und zu interpretieren und so bestimmte Gehirnströme mit Wörtern zu verknüpfen:

Das Geheimnis dabei war wirklich … maschinelles Lernen. 99 Prozent unserer Zeit damit hat nichts mit der Operation oder dem Gerät selbst zu tun: Es geht darum, die Daten zu verstehen.

Wenn Sie auf den Bildschirm schauen, sieht er aus wie 256 Schlangenlinien, die die Gehirnströme darstellen … [Wir] verwenden rekurrierende neuronale Netzwerke, um diese Abfolge von Datenpunkten, die wie Schlangenlinien aussieht, zu nehmen und in Worte zu übersetzen.

Chang betont, dass die Interpretation auf Gehirnströmen beruht, die von den Teilnehmern erzeugt werden, die tatsächlich Wörter auf einem Bildschirm lesen und nicht nur zufällige Gedanken denken:

Die grundlegende Aufgabe besteht darin, dass unsere Teilnehmer aufgefordert werden, Text auf einem Bildschirm zu lesen – und dabei nicht nur darüber nachzudenken, was sie sehen, sondern tatsächlich zu versuchen, die Worte auszusprechen. Sie müssen bewusst versuchen, sie auszusprechen.

Er hat mit mehreren Aphasikerpatienten gearbeitet, von denen zwei seit über 15 Jahren nicht sprechen konnten:

Unser letzter Teilnehmer konnte mit diesem Gerät bis zu 70 Wörter pro Minute erreichen. Normale Sprache liegt bei etwa 150 Wörtern pro Minute, und wir haben noch viel Raum für Verbesserungen. Aber es war schnell und der Wortschatz lag bei über tausend Wörtern. Wir haben es auf 30.000 Wörter modelliert, wo es weiterhin eine gute Leistung zeigte.

Von 15 Jahren als stummer Tetraplegiker zu 2 Wochen, in denen er seine Sprache wiedererlangt

Wie Farahany betont Chang die unglaublichen Fortschritte, die die Technologie allein in den letzten Jahren gemacht hat.

Dieses Feld entwickelt sich so schnell, dass es für mich schwer ist, Vorhersagen zu treffen. Ich hätte nicht einmal vorhersagen können, dass wir das Leistungsniveau erreichen würden, das wir letztes Jahr hatten. Und die Algorithmen, die wir jetzt verwenden, werden immer leistungsfähiger.

Vor 5 Jahren hatten wir diese Tools noch nicht einmal. Und jetzt kommen wir dem, was wir uns für etwas wünschen, das klinisch verfügbar ist, sehr, sehr nahe. Am Anfang dauerte es ein paar Monate. Bei unserem letzten Teilnehmer dauerte es im Grunde 2 Wochen, die Algorithmen zu trainieren.

Und ebenso wie Farahany betont Chang das unglaubliche Potenzial dieser Technologie, das denjenigen, die ihre Fähigkeit zum Ausdruck wiedererlangen, ganz gewiss ein ganz anderes Leben verspricht:

Ich glaube, unser Hauptaugenmerk liegt wirklich auf der freien Entfaltung … darauf, die Menschen wieder zu dem zu machen, was sie sind …

Für unsere letzte Studienteilnehmerin hatten wir die einmalige Gelegenheit, ein einstündiges Video von ihrer Hochzeit zu haben, die 20 Jahre her war, und wir konnten die KI auf ihre Stimme trainieren, die sie vor ihrer Verletzung hatte. Es war also nicht einfach irgendeine vorgefertigte Stimme, die man auf seinem Computer hat. Das war tatsächlich ihre Stimme, die auf dieses Modell trainiert wurde, und das ist jetzt mit KI möglich. Mit dem Avatar konnte sie die Farbe der Haare und der Augen auswählen.

Wir erreichen hier wirklich ein völlig neues Niveau an Personalisierung und Ausdruck … Sogar die Intonation der Stimme wollen wir richtig hinbekommen.

Kabelloses Gedankenlesen

Als Farahany beim WEF gefragt wurde, ob Gehirnparameter auch ohne den Einsatz tragbarer Geräte gemessen werden könnten, antwortete er schlicht: „Nein.“

Jetzt, ein Jahr später, arbeiten Chang und sein Team daran, die Fähigkeiten der von ihnen entwickelten Technologie zu verbessern, mit der Absicht, sie vollständig drahtlos zu machen:

Wir arbeiten an der Elektrotechnik und der Hardwaretechnik, um daraus ein vollständig eingebettetes drahtloses System zu machen, sodass Sie nicht mehr an ein Kabel an einem Port in der Kopfhaut angeschlossen sein müssen. Alles wird drahtlos an einen Empfänger übertragen und auch auf diesem Weg mit Strom versorgt.

Auf die Frage, ob die Technologie auch zur Dekodierung von Gedanken eingesetzt werden könne, die nicht „mental verbalisiert“ seien, unterschied Chang zwischen den verwendeten Gehirnmetriken:

Ich denke, wir haben gezeigt, dass wir die Absicht einer Person, zu sprechen, entschlüsseln können. Aber wie ich bereits sagte, funktionieren einige der Dinge, die wir ausprobiert haben, bei denen die Leute einfach über Dinge nachgedacht haben, nicht so gut.

Ein Grund dafür ist, dass „verbalisierte“ Gedanken anscheinend in einem anderen Teil des Gehirns verarbeitet werden als andere Arten von Gedanken:

Die Elektrodensensoren am Gehirn erfassen nicht unbedingt, wo im Gehirn zufällige Gedanken ablaufen. Sie zeichnen tatsächlich den Teil des Gehirns auf, der den Stimmapparat steuert.

Doch Chang sagt wie Farahany voraus, dass die Dinge in Zukunft wahrscheinlich noch viel weiter gehen werden, was zu komplexen Datenschutzproblemen führen wird:

Die Art und Weise, wie wir unsere Arbeit derzeit gestalten, dreht sich darum, was wirklich gewollt ist, was der Einzelne zum Ausdruck bringen soll. Gleichzeitig sagt sie uns aber auch, dass es in Zukunft möglicherweise möglich sein könnte, darüber hinauszugehen und uns mit Dingen zu befassen, die privater sind, die mehr innere Sprache sind, zum Beispiel vielleicht sogar innere Gedanken.

Wem kann man das anvertrauen?

Farahany wendet sich an ihr Publikum und fragt: „Sind Sie bereit dafür?“ Sie entwirft eine Zukunft – eine sehr nahe Zukunft – in der „immer mehr von dem, was im Gehirn vorgeht, transparent wird.“

„Dies kann etwas sein, das Potenzial für die Menschheit freisetzt“, betont sie, fügt jedoch hinzu:

Ich bin davon überzeugt, dass es mithilfe dieser Technologie einen Weg nach vorne gibt. Allerdings muss man sie den Mitarbeitern in die Hand geben und ihnen die Möglichkeit geben, selbst darüber zu entscheiden, und sie nicht dazu verwenden, ihre Gehirnleistung zu messen, um sie zu entlassen, einzustellen oder zu diskriminieren.

Sie räumt zwar ein, dass es eine Herausforderung sein wird, Arbeitgeber davon zu überzeugen, die Gedankenfreiheit und die Vertraulichkeit von Gehirnparametern zu respektieren. Sie scheint jedoch zu glauben, dass es ausreichen könnte, die breite Achtung „eines Grundrechts auf Menschlichkeit“ zu fördern, um die Menschen zu schützen: „Ich glaube, wir müssen damit beginnen, ein Recht auf kognitive Freiheit anzuerkennen, ein Recht auf Selbstbestimmung über unser Gehirn und unsere geistigen Erfahrungen.“

Weder Chang noch Farahany gehen auf die inhärenten Beschränkungen der „Gedankenlese“-Technologie ein, auch wenn der von Farahany gezeigte Zeichentrickfilm sehr reale Probleme aufwirft. Wie will beispielsweise die unschuldige Kollegin des verhafteten Mitarbeiters beweisen, dass ihre Gehirnwerte zwar mit denen des mutmaßlichen Kriminellen übereinstimmen, sie aber in Wirklichkeit nicht mit ihm zusammen geplant hat?

Auch Chang ist nicht gerade mitteilsam, was einige Schlüsselaspekte der Technologie angeht, die er entwickelt. Als sein Interviewer ihn fragt, wie er überprüfen könne, ob die Ergebnisse tatsächlich die Gedanken widerspiegeln, die seine aphasischen Probanden projiziert haben, weicht er der Frage aus.

Zweifellos wird eine Person, die eine neurologische Schädigung erlitten und die Fähigkeit zum Sprechen verloren hat, jede Chance ergreifen, diese wiederzuerlangen, selbst wenn die Technologie dazu nicht perfekt ist und selbst wenn dies das Risiko birgt, dass nicht nur ihre Worte, sondern auch ihre Gedanken für andere transparent werden.

Es bleibt jedoch völlig unklar, wie die von Farahany beschriebene „dystopische Möglichkeit“ abgewendet werden kann und wie wir uns vor einem Werkzeug schützen können, das sich ihren Worten zufolge „wirklich zur repressivsten Technologie entwickeln könnte, die wir jemals entfesselt haben“.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 27.09.2024