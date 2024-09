Die Bühne ist bereitet für die größte Chaosperiode in der US-Geschichte

Teile die Wahrheit!

Falls Chaos das ist, was sie beabsichtigt haben, dann fügt sich alles wunderbar zusammen. Große Kriege drohen den gesamten Planeten in Aufruhr zu versetzen, Kriminelle treiben ihr Unwesen auf unseren Straßen, und in etwas mehr als einem Monat wird das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen wahrscheinlich eine beispiellose Explosion der Wut auslösen. Von Michael Snyder

Als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, haben unsere Politiker Millionen verzweifelter Menschen über unsere weit geöffneten Grenzen strömen lassen.

Einige dieser „Neuankömmlinge“ gehören internationalen Verbrecherbanden an, und Mitglieder dieser Banden werden in ganz Amerika wegen Gewalttaten, Diebstahl, Drogenhandel und Sexhandel verhaftet.

Andere „Neuankömmlinge“ gehören Terrorgruppen im Nahen Osten an, und man könnte meinen, dass dies ein großes Problem für die nationale Sicherheit darstellt.

Auch Russen haben die Grenze illegal überquert, ebenso wie eine große Zahl chinesischer Männer im wehrfähigen Alter. Die Bühne wird für die größte Chaosperiode in der Geschichte der USA bereitet , und das sollte uns alle zutiefst beunruhigen.

Seit Joe Biden im Weißen Haus ist, haben wir einen in unserer Geschichte absolut beispiellosen Anstieg der Migration erlebt.

Millionen von Menschen wurde die Einreise gestattet, und sobald sie das Land erreicht haben, können sie gehen, wohin sie wollen. (Gibt es hinter dem „Notfallschritt“ der US-Notenbank einen geheimen Hintergedanken?)

Die meisten von ihnen sind über die südliche Grenze eingereist. Was die meisten Menschen jedoch nicht wissen, ist, dass auch die Migration über die nördliche Grenze völlig außer Kontrolle geraten ist …

In den letzten Jahren haben die Gesetzgeber der nördlichen Bundesstaaten der Zunahme illegaler Grenzübertrittsversuche verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt, da aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Bedingungen die Migration aus Lateinamerika zunimmt.

Im Jahr 2023 begegnete der US-Zoll- und Grenzschutz fast 190.000 Personen, die versuchten, von Kanada in die Vereinigten Staaten einzureisen. Das sind fast siebenmal mehr als im Jahr 2021 .

Leider ist die Zahl der Menschen, die über die Nordgrenze einreisen, im Jahr 2024 einfach weiter gestiegen …

In diesem Jahr erreicht die Zahl der illegalen Grenzübertritte an der Nordgrenze Rekordwerte, und der Norden New Yorks, der in der Nähe von Montreal und Toronto liegt, ist das Epizentrum des Zustroms. Allein im August meldete die Grenzpolizei 19.000 Begegnungen mit Migranten an der Grenze zu Kanada, von denen fast die Hälfte über New York eingereist war.

Es ist so einfach, über die Nordgrenze zu kommen.

Die Grenze zwischen den USA und Kanada ist 5.525 Meilen lang und es gibt nicht viele Grenzbeamte, die sie bewachen.

