Japanische Wissenschaftler warnen vor Risiken von Bluttransfusionen von COVID-geimpften Personen – weltweite Katastrophe

Japanische Forscher haben ein Vorabdruckpapier veröffentlicht, das vor den Risiken warnt, die mit der Verwendung von Blut von gegen COVID-19 geimpften Personen für Bluttransfusionen verbunden sind, und rufen medizinisches Fachpersonal auf, sich dieser Risiken bewusst zu sein.

Um diese Risiken zu vermeiden und eine weitere Kontamination der Blutprodukte und daraus resultierende Komplikationen zu verhindern, fordern sie außerdem eine Aussetzung der COVID-19-Impfprogramme.

„Die durch genetische Impfungen verursachten Gesundheitsschäden sind bereits jetzt äußerst schwerwiegend und es ist höchste Zeit, dass Länder und relevante Organisationen gemeinsam konkrete Schritte unternehmen, um die Risiken zu identifizieren und sie zu kontrollieren und zu beseitigen“, sagten sie.

Aus zahlreichen Ländern weltweit wurde berichtet, dass sogenannte genetische Impfstoffe – etwa solche, die modifizierte mRNA verwenden, die das Spike-Protein kodiert, sowie Lipid-Nanopartikel als Wirkstoffträger – nach der Impfung zu Thrombosen und in der Folge zu Herz-Kreislauf-Schäden sowie zu einer Vielzahl von Erkrankungen aller Organe und Systeme, einschließlich des Nervensystems, geführt haben.

Auf der Grundlage dieser Berichte und der Fülle an Beweisen, die ans Licht gekommen sind, machen die Forscher mit ihrer Arbeit medizinisches Fachpersonal auf die verschiedenen Risiken aufmerksam, die mit Bluttransfusionen von Blutprodukten von Menschen verbunden sind, die an Long Covid gelitten haben, sowie von Empfängern genetischer Impfstoffe, einschließlich derjenigen, die mRNA-Impfstoffe erhalten haben.

Allerdings müsse betont werden, dass es sich bei den hier diskutierten Themen um Fragen handele, die alle Organtransplantationen, einschließlich Knochenmarkstransplantationen, und nicht nur Blutprodukte betreffen, schrieben die Forscher. (Enthüllt: Moderna bestätigt, dass mRNA-COVID-Impfstoffe Krebs verursachen)

Tabelle 1 des Dokuments fasst die sechs größten Bedenken zusammen, die die Forscher im Zusammenhang mit der Verwendung von Blutprodukten von Empfängern von Genimpfstoffen festgestellt haben.

1. Kontamination mit Spike-Proteinen

Es wurde bereits festgestellt, dass das Spike-Protein, das Antigen von SARS-CoV-2 und genetischen Impfstoffen, verschiedene Toxizitäten aufweist, darunter Auswirkungen auf die Aggregation von roten Blutkörperchen und Blutplättchen, Amyloidbildung und Neurotoxizität.

Es ist wichtig zu erkennen, dass das Spike-Protein selbst für den Menschen giftig ist. Es wurde auch berichtet, dass das Spike-Protein die Blut-Hirn-Schranke passieren kann. Daher ist es wichtig, das aus dem Genimpfstoff selbst gewonnene Spike-Protein aus Blutprodukten zu entfernen.

2. Kontamination mit Amyloidaggregaten und Mikrothromben, die durch Spike-Proteine ​​gebildet werden

Es ist noch nicht klar, wie sich die von den Spike-Proteinen gebildeten Amyloidaggregate und Mikrothromben zu sichtbaren Thromben entwickeln. Sobald sich Amyloidaggregate gebildet haben, können sie jedoch nicht mehr so ​​leicht abgebaut werden und müssen daher aus Blutprodukten entfernt werden.

Diese Amyloidaggregate haben sich auch als toxisch erwiesen.

3. Ereignisse, die auf ein geschwächtes Immunsystem des Spenders und Immunanomalien aufgrund von Immunprägung oder Klassenwechsel zu IgG4 usw. infolge mehrerer Dosen genetischer Impfstoffe zurückzuführen sind

Wenn die Immunfunktion eines Spenders durch eine Genimpfung beeinträchtigt wird, besteht das Risiko, dass der Spender an einer (subklinischen) Infektionskrankheit leidet oder mit einem pathogenen Virus infiziert ist und eine Virämie oder andere Erkrankungen entwickelt hat, selbst wenn der Spender keine subjektiven Symptome aufweist.

Aus diesem Grund sollten Angehörige der Gesundheitsberufe, die chirurgische Eingriffe durchführen, einschließlich Blutentnahmen und Organtransplantationen, sowie Blutprodukte verwenden, das Blut von Empfängern genetischer Impfstoffe mit Sorgfalt behandeln, um eine Infektion durch Blut zu verhindern.

Es wird auch notwendig sein, alle Angehörigen der Gesundheitsberufe über diese Risiken zu informieren.

4. Lipidnanopartikel („LNPs“) und pseudouridinierte mRNA (nur mRNA-Impfstoffe)

Bei mRNA-Impfstoffen können LNPs und pseudouridinierte mRNA im Blut der Empfänger verbleiben, wenn das Blut ohne ausreichende Wartezeit nach der Genimpfung entnommen wird. LNPs sind stark entzündungsfördernd und selbst thrombogen, was ein Risiko für Transfusionsempfänger darstellt.

LNPs selbst haben eine starke adjuvante Wirkung und bergen das Risiko, ein Adjuvans-induziertes Autoimmunsyndrom („ASIA-Syndrom“) auszulösen. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass, wenn die pseudouridinierte mRNA in das Blut des Empfängers gelangt, während sie noch in LNPs verpackt ist, im Körper des Empfängers zusätzliches Spike-Protein produziert werden kann.

5. Kontamination mit aggregierten roten Blutkörperchen oder Blutplättchen

Das Spike-Protein führt zur Aggregation von roten Blutkörperchen und Blutplättchen, und daher gelangen diese Aggregate in das Blut des Empfängers, sofern sie nicht aus dem Blutprodukt entfernt werden.

6. Gedächtnis-B-Zellen, die IgG4 produzieren, und von ihnen produziertes IgG4

Große Mengen (Serumkonzentration typischerweise über 1,25–1,4 g/l) nichtentzündlicher, IgG4-positiver Plasmazellen können chronische Entzündungen wie etwa fibroinflammatorische Erkrankungen verursachen.

IgG4 ist ein Antikörper und die Abkürzung für Immunglobulin G4. Zuvor schrieben die Autoren in der Arbeit, dass „eine langfristige Exposition gegenüber einem bestimmten identischen Antigen (in diesem Fall Spike-Protein) dazu führt, dass Immunglobuline zu IgG4 werden und einige der B-Zellen [oder Lymphozyten ], die sie produzieren, sich wahrscheinlich in Gedächtnis-B-Zellen differenzieren, die über einen längeren Zeitraum im Körper überleben.

Die Immunschwäche von Empfängern genetischer Impfstoffe dürfte daher länger anhalten (Tabelle 1, Punkt 3 und 6). Weitere Einzelheiten zu diesen Punkten werden voraussichtlich in Zukunft bekannt gegeben.“

Darüber hinaus machen die Forscher Vorschläge für konkrete Tests, Prüfverfahren und Regelungen, um diesen Risiken zu begegnen.

In ihrem Fazit schrieben die Autoren:

Die Auswirkungen dieser genetischen Impfstoffe auf Blutprodukte und die tatsächlichen Schäden, die sie verursachen, sind derzeit unbekannt. Um diese Risiken zu vermeiden und eine weitere Ausbreitung der Blutkontamination und eine Verschlimmerung der Situation zu verhindern, fordern wir daher dringend, die Impfkampagne mit genetischen Impfstoffen auszusetzen und so bald wie möglich eine Schaden-Nutzen-Bewertung durchzuführen.

Wie wir bereits mehrfach betont haben, sind die durch genetische Impfungen verursachten Gesundheitsschäden bereits jetzt äußerst schwerwiegend und es ist höchste Zeit, dass Länder und relevante Organisationen gemeinsam konkrete Schritte unternehmen, um die Risiken zu identifizieren und sie zu kontrollieren und zu beseitigen.

