Kim Dotcom: Zionisten stecken hinter einer globalen Verschwörung, die darauf abzielt, alles zu kontrollieren und die Menschheit zu vernichten

„Wir werden eine Wirtschaftskrise herbeiführen, die den Handel an allen Börsen zum Erliegen bringt und die Industrie lahmlegt. Wir werden weltweit ganze Arbeitermassen gleichzeitig auf die Straße schicken, die dann Eigentum plündern und mit Vergnügen Blut vergießen werden.“

Die Gesellschaft als Ganzes soll von „einigen Milliardären beherrscht werden, die uns vollkommen ergeben sind“, die „die Masse der versklavten Menschen“ überwachen. Polizeibeamte und Militärsoldaten werden damit beauftragt, die Befehle des Zionismus auszuführen, während die Zionisten „Chaos und Feindseligkeiten stiften“.

„Unsere stärkste Waffe sind die Medien“, heißt es schließlich in dem Dokument.

This may be the most important post you’ll ever read because it provides a simple explanation about why our world is being destroyed, by design.

I’m not antisemitic or a Nazi. I’m simply a former hacker with great analytical skills who understands what’s happening in the world.…

— Kim Dotcom (@KimDotcom) August 18, 2024