Migrationspolitik nach Solingen: Fortsetzung führt in Barbarei und einen neuen Totalitarismus

Wieder ein islamistischer Anschlag, wieder macht die Politik Versprechen. Doch an der Massenmigration wird nicht gerüttelt. Lieber raubt die Politik den Menschen ihre Sicherheit, als Fehler einzugestehen.

Der Terroranschlag des Messer-Islamisten von Solingen, in bitterer Ironie ausgerechnet auf einem „Fest der Vielfalt“ verübt, vereinigt in quälender Verdichtung, was die Politik der ideologisch gewollten Kontrollaufgabe über die Migrationsströme binnen weniger Jahre an Verwüstungen über unser Land und seine Bürger gebracht hat.

Wieder hat ein Asylbewerber heimtückisch zugeschlagen. Wieder ein Mann, der illegal nach Deutschland eingedrungen ist und die verschwenderische Großzügigkeit des deutschen Sozialstaats ausgenützt hat, wieder einer, der nicht nur gar nicht erst hätte hereingelassen werden dürfen, sondern auch längst hätte aus dem Land geschafft werden müssen – und auch können.

Die fällige Abschiebung des Tatverdächtigen scheiterte nicht am Rücknahmeland, sondern an Unwillen und Versagen der deutschen Behörden, die schlicht ihre Arbeit nicht gemacht haben.

Der Messermord an dem Mannheimer Polizisten Rouven Laur und der versuchte Mord an dem Publizisten und Aufklärer Michael Stürzenberger ist nach drei Monaten schon wieder aus dem öffentlichen Bewußtsein verdrängt. Die Hintergründe und Begleitumstände ähneln sich gleichwohl unheilvoll. (Irre BRD: Grüne Migrations-Agentin G.-Eckardt vergleicht philippinische Krankenschwestern mit syrischen Terroristen – Attentat von »Ausländer-Feinden« inszeniert)

Aufmüpfige Bürger sind gefährlicher als Messerstecher

Noch immer nennt niemand die Namen der drei Ermordeten und acht Schwerverletzten. Für den politischen Betrieb sind sie lästige Schatten, die am besten gleich wieder in Vergessenheit geraten sollen. Die medialen Hilfstruppen stellen keine unerwünschten Fragen. Sie vervielfältigen die eingeübten Propagandamuster, die den Fokus ins Gegenteil verkehren.

Die flink von linken Migrationsextremisten inszenierten „Gegen Rechts“-Kundgebungen, mit denen den brutal aus ihrem gewohnten Leben gerissenen Opfern zusätzlicher Hohn hinterhergeschickt wird, erhalten breiteste Aufmerksamkeit auf allen Kanälen des Zwangsgebührenfunks und der macht-ergebenen Presse.

Sie machen sich zum willigen Sprachrohr der aufgescheuchten politischen Schreibtischtäter, die nach einer Schrecksekunde mit Salven hohler Floskeln aus dem Phrasenwerfer ihre Verantwortung zu vernebeln versuchen. Man kann darauf warten, wie die Betroffenheitsbausteine fallen.

Der aufmüpfige Bürger, der Parolen gegen die Migrationspolitik seiner Obrigkeit mitsingt, ist in dieser Perspektive gefährlicher als der Messerstecher, und schlimmer als der Terroranschlag selbst ist die „Instrumentalisierung“ durch die „Falschen“, nämlich durch Oppositionskräfte, welche die blutig gescheiterte „Vielfalt“-Ideologie grundsätzlich in Frage stellen.

300x250

Nur Merz gibt bislang Mitschuld an dem Kontrollverlust zu

Die Verantwortung aller etablierten Parteien für diesen islamistischen Terrormord und alle, die ihm vorangegangen sind und noch folgen werden, ist dennoch nicht zu leugnen.

Beide Attentäter, der Syrer Issa al-H., der in Solingen ein Massaker anrichtete, und der Afghane Sulaiman A., der in Mannheim mordete, kamen als angebliche „Flüchtlinge“ ins Land und wurden nicht abgeschoben, obwohl sie keinerlei Anspruch auf „Schutz“ hatten.

Regierungen, die Millionen Menschen ohne Kontrollen ins Land strömen lassen, ohne wissen zu wollen, wer da alles ihre Einladung ausnutzt, tragen eine Mitverantwortung, wenn ihre Schützlinge schwere Verbrechen begehen.

300x250 boxone

Besonders, wenn sie rechtlich gebotene Abschiebungen versäumt oder sabotiert haben. Immerhin das gab der Unions-Vorsitzende Friedrich Merz am Dienstag selbst zu, als er völlig korrekt darauf hinwies, daß seine Partei „in der Verantwortung gewesen“ sei, als „die erste große Welle“, im Jahr 2015 kam.