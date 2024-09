Militärpilot deckt streng geheimes Chemtrails-„Gedankenkontroll“-Programm auf, um „die Zivilisation zu zerstören“ (Video)

Ein Pilot der US Air Force hat eine geheime Operation aufgedeckt, die weit über die Geheimhaltungsstufe „streng geheim“ hinausgeht.

Dieses seit mindestens 1996 aktive Programm der Air Force hat ein erschreckendes Ziel: Bis 2025 soll die gesamte Bevölkerung der Vereinigten Staaten durch eine gefährliche Mischung bewusstseinsverändernder Chemikalien unterdrückt werden.

Der Pilot hat solide dokumentarische Beweise vorgelegt, die ein Komplott aufdecken, das sich gegen die nordamerikanische Bevölkerung richtet. Er warnt, dass der Himmel im Vorfeld der Wahlen im November mit noch mehr Chemikalien als je zuvor gefüllt sein wird.

Dieser Aufbau ist Teil der letzten Phase der Operation, deren Ziel die totale Gedankenkontrolle und Versklavung der Bevölkerung bis 2025 ist.

Seit Jahrzehnten beharren die Mainstream-Medien darauf, dass Chemtrails nichts weiter als eine wilde Verschwörungstheorie seien, die von sogenannten „Aluhutträgern“ verbreitet werde, die es verdienten, verspottet und verhöhnt zu werden.

Im Jahr 2024 hat sich etwas geändert. Den Mainstream-Medien wird nicht mehr gesagt, sie sollen die sogenannte Verschwörungstheorie lächerlich machen.

Jetzt werden sie angewiesen, so zu tun, als hätte jeder schon immer von Chemtrails gewusst und als seien sie völlig normal, harmlos und sogar nützlich.

Im Jahr 2024 behaupten die Medien, dass die dunkle Elite aus 4.500 Metern Höhe unbekannte Chemikalien auf uns versprüht, und zwar alles, weil sie angeblich unser Wohl im Auge hat.

Es gibt nur ein Problem für die Elite und die korrupten Mainstream-Medien: Ermittler decken ihre Verbrechen auf und Whistleblower melden sich in Scharen, um ihre geheimen Pläne offenzulegen. (Trump-Insider: Haftbefehle für Eliten bereit, die „völkermörderische“ Chemtrails versprühen (Video))

Der Whistleblower des US-Außenministeriums, Willam Blum, sagte: „Egal wie paranoid oder verschwörungstheoretisch Sie sind, was die Regierung tatsächlich tut, ist schlimmer, als Sie es sich vorstellen.“

Whistleblower der US Air Force neigen dazu, Blum zuzustimmen.

Auszug aus dem Gespräch mit dem Piloten:

Auszug aus dem Gespräch mit dem Piloten:

Um das Wetter zu kontrollieren oder zu manipulieren. Und es heißt, die ungewöhnlich aussehenden Jet-Trails am Himmel seien in Wirklichkeit mit Chemikalien beladene Chemtrails. Die Leute sagen, die Regierung sei da oben in Flugzeugen und versprühe alle Arten von Chemikalien, um das Wetter zu verändern oder zu manipulieren, und lasse das, was man sieht, dort zurück, und sie nennen das einen Chemtrail. Was ich also da oben schaue und denke, sind Kondensstreifen.

Wollen Sie mir sagen, dass es sich um Chemtrails handelt? Ja. Dass sich ein Kondensstreifen inzwischen aufgelöst hätte. Und es ist interessant, Dale und Christina, das ist nicht nur in diesem Land von Interesse, sondern auch in europäischen Ländern und ehrlich gesagt auf der ganzen Welt. Viele Leute interessieren sich dafür. Nun, Dave, Sie haben erwähnt, dass Klimatologen und andere, die die Atmosphäre untersuchen, glauben, dass sie mit Sicherheit alle Anzeichen einer ominösen Verschwörung erkennen könnten.

Spulen wir vor bis zum Jahr 2024, und etwas hat sich geändert. Den Mainstream-Medien wird nicht länger gesagt, sie sollen die sogenannte Verschwörungstheorie lächerlich machen.

Jetzt werden sie angewiesen, sich so zu verhalten, als wüsste jeder schon immer, dass Chemtrails völlig normal, harmlos und tatsächlich nützlich sind. Ginger, das ist so ein cooles Konzept. Aber ist es zu schön, um wahr zu sein? Ich meine, woher wissen wir, dass es Chemikalien sind, die sie versprühen. Luft ist nicht schlecht für uns oder den Planeten?

Die schlechte Nachricht ist, dass wir dies bereits seit den 1940er und 1950er Jahren tun. Andere Länder tun es. Und es gab viele Forschungsprojekte, die gezeigt haben, dass beispielsweise Silberiodid nicht gefunden wird. Es ist einmal vernachlässigbar. Sobald es auf Bodenniveau ist. Also noch einmal: Ich möchte nicht zu skeptisch sein, aber ist etwas Falsches daran, die Natur auf diese Weise zu manipulieren. Ich denke, das ist die Frage, die wir uns hätten stellen sollen, als wir jeden einzelnen Parkplatz und jedes Dach gebaut haben.

Sie manipulieren mit uns schon sehr lange das Wetter. Ich bin der Meinung, dass man im Auge behalten muss, wann diese Programme größer werden und ob sich dies auf die nachgelagerten Menschen auswirkt. Zumindest manipulieren wir es jetzt, um dem Planeten zu helfen.

Im Jahr 2024 behaupten die Medien, dass die Schattenelite unbekannte Chemikalien aus einer Höhe von 15.000 Fuß auf uns sprüht, alles nur, weil sie angeblich auf unser Wohl bedacht sind. Es gibt nur ein Problem für die Elite und die korrupten Mainstream-Medien.

Ermittler decken ihre Verbrechen auf und Whistleblower melden sich in Scharen, um ihre geheimen Absichten ans Licht zu bringen. Der Whistleblower des Außenministeriums, William Blum, sagte: Egal wie paranoid oder verschwörungsorientiert Sie sind, das, was die Regierung tatsächlich tut, ist schlimmer, als Sie sich vorstellen.

Whistleblower der US Air Force neigen dazu, Blum zuzustimmen. Ich habe zu lange geschwiegen, aber ich kann nicht mehr. Aber ich kann nicht mehr zusehen, was passiert. Die Öffentlichkeit muss wissen, was seit 1996 passiert ist. Es gibt ein verdecktes Programm innerhalb der Luftwaffe, das unter Schichten der Geheimhaltung verborgen ist und darauf abzielt, die Bevölkerung mithilfe von Chemtrails zu kontrollieren. Das ist keine wilde Verschwörung. Das ist echt.

Und ich schäme mich zu sagen, dass ich ein Teil davon war. Lassen Sie mich zunächst erklären, was wirklich in diesen Chemtrails steckt. Die Chemikalien, die wir versprühen, sind nicht nur harmlose Partikel. Sie enthalten metallische Elemente. Aluminium, Barium und Strontium, gemischt mit etwas, das wir als chemisches X kennen.

Wenn dieser Stoff mit radioaktiven Nanopartikeln interagiert, die bereits in der Atmosphäre vorhanden sind, löst er eine gefährliche Reaktion aus. Diese radioaktiven Partikel, von denen einige so klein sind, dass man sie nicht einmal sehen kann, haften an den metallischen Chemtrail-Komponenten und fallen dann zurück auf die Erde.

Es ist langsam, es ist subtil, aber die Wirkung ist kumulativ und vergiftet uns alle. Uns wurde gesagt, dass dies dem Wohl der Allgemeinheit dient. Dass eine solche Veränderung der Atmosphäre notwendig ist, damit die Bevölkerungskontrolle die Ordnung aufrechterhält. Aber fragen Sie sich: Was kostet diese Kontrolle?

Wir pumpen die Luft mit Chemikalien und Strahlung auf. Welche Auswirkungen dies auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt hat, zeigen eigene Studien des Militärs. Atemprobleme, erhöhte Krebsraten, ungeklärte Krankheiten, aber alles wird vertuscht, ignoriert und unter Schichten von Fehlinformationen begraben. Und das geht tiefer. Bei dem Programm geht es nicht nur um Chemikalien. Es ist Teil einer größeren Agenda, die Strahlung und elektromagnetische Manipulation umfasst.

Die Luftwaffe hat integrierte Experimente durchgeführt und alle diese Elemente in einer massiven, koordinierten Anstrengung kombiniert. Wir verändern die Atmosphäre, in der wir leben, indem wir diese Techniken anwenden, ohne Rücksicht auf die langfristigen Konsequenzen. Aber es kommt noch schlimmer. Das alles hat eine biologische Komponente. Vielleicht haben Sie schon Gerüchte über Biotechnologie gehört. Es ist echt. Bei den Chemtrails handelt es sich nicht nur um metallische Partikel und Chemikalien.

Sie enthalten auch biologische Wirkstoffe, Viren, Bakterien und Pilze, die absichtlich in die Atmosphäre freigesetzt werden. Sie behaupten, es diene Forschungszwecken, aber in Wirklichkeit handelt es sich um eine Form biologischer Tests an einer ahnungslosen Bevölkerung. Ich habe die Berichte gesehen. Wir reden über Nanobiologicals. Die Art, die sich in menschliches Gewebe integrieren kann. Es gibt sogar Hinweise, die dies mit Erkrankungen wie der Morgelon-Krankheit in Verbindung bringen.

Menschen, die an seltsamen, schmerzhaften Hautläsionen leiden und an Fasern, die aus ihrem Körper wachsen. Diese Fasern sind künstlich hergestellt, und dennoch wird es von den Medien als eine Randkrankheit abgetan, während es in Wirklichkeit das Ergebnis einer furchtbar fehlgeschlagenen Biotechnik ist. Das ist die Wahrheit, die Ihnen die Regierung und die Medien glauben machen wollen.

Alles ist in Ordnung, das, was über Ihrem Kopf passiert, es dient Ihrer eigenen Sicherheit. Aber das ist es nicht. Bei diesem Programm ging es nie um Sicherheit. Es geht um Kontrolle. Kontrolle durch chemische, biologische und psychologische Kriegsführung. Und wenn wir es nicht bis 2025 stoppen, werden wir den Höhepunkt dieser Operation erleben.

